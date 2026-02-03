Weiter zum Inhalt
Marc Marquez mit Schonprogramm auf Platz 1: «Bin selbst überrascht»

Nach vier Monaten Pause kehrte Marc Marquez am 3. Februar in Sepang auf seine Ducati Desmosedici zurück. An Tag 1 des MotoGP-Tests war er der Schnellste – körperlich ist er noch nicht bei 100 Prozent.

Stephan Moosbrugger
Von

MotoGP

Champion Marc Marquez war wieder einmal der Schnellste
Champion Marc Marquez war wieder einmal der Schnellste
Foto: Gold & Goose
Champion Marc Marquez war wieder einmal der Schnellste
© Gold & Goose

Anfang Oktober zog sich Ducati-Pilot Marc Marquez bei einem Crash in Indonesien eine Schulterverletzung zu, die seine Saison vorzeitig beendete. Eine Woche zuvor wurde er in Japan, fünf Rennwochenenden vor dem Ende, zum MotoGP-Weltmeister gekürt. Die Mission war somit erledigt und der Spanier konnte sich vollkommen auf seine Genesung konzentrieren. Daneben hatte er am Ende des letzten Jahres viele Termine zu absolvieren – der Champion wurde überall herumgereicht, meist in Begleitung von Bruder und Vize-Weltmeister Alex Marquez.

Erst kurz vor Weihnachten konnte Marquez wieder auf einem Motorrad trainieren – auf Flat-Track-Bikes und Superbike-Motorrädern tastete er sich wieder heran. Am 3. Februar folgte dann nach vier Monaten die Rückkehr auf die Ducati Desmosedici – und der Weltmeister lieferte. Am Ende von Tag 1 des Sepang-Tests stand Marc Marquez wieder ganz oben auf der Zeitenliste. Mit seiner Bestzeit von 1:57,018 min hatte er über zwei Zehntelsekunden Vorsprung auf VR46-Ducati-Ass Fabio Di Giannantonio.

Marc Marquez schonte sich

Wie ist es MM93 ergangen, nach so langer Zeit wieder auf einem MotoGP-Bike zu sitzen? «Ich war am Morgen noch sehr steif. Am Nachmittag habe ich mich dann schon besser gefühlt. Ich habe aber sehr viele kurze Stints mit nur 2 oder 3 Runden absolviert, um zu vermeiden, dass ich morgen zu müde bin», musste er zugeben. «Aus Erfahrung weiß ich, dass wenn man von einer Verletzung zurückkommt und am ersten Tag zu viel Energie aufbraucht, man an den nächsten beiden Tagen leidet. Deshalb habe ich heute nur kurze Stints absolviert. Ich hoffe, dass ich mich an Tag 2 gleich gut fühle.»

In nicht einmal einem Monat findet in Thailand das erste Rennwochenende statt. Fühlt er sich stark genug für den Saisonstart? «Das ist das Ziel. Ich fühle mich momentan fit genug für kurze Stints, ich achte aber auf meine körperliche Verfassung – denn wenn ich mich gut fühle, ist auch der Speed da», erklärte der 32-Jährige. «Dies ist das beste Training für Buriram. Nach dem Test werde ich analysieren, was noch meine Schwachpunkte sind.»

Marquez hat sich am ersten Tag des Sepang-Tests mehr auf sich als auf die Entwicklungsarbeit konzentriert. «Weil ich mich am Morgen nicht so gut fühlte, bat ich Ducati, dass ich den Vormittag für mich habe. Ich wollte einfach das Motorrad wieder mit meinem Körper spüren», verriet er. «Als ich mich dann am Nachmittag besser fühlte, haben wir angefangen, einige Dinge auszuprobieren. Aufgrund der Tatsache, dass wir denselben Motor wie letztes Jahr haben, ist der Charakter des Bikes sehr ähnlich. Das Ziel für morgen ist es, an der Aerodynamik und weiteren Sachen zu arbeiten.»

Hatte er erwartet, so schnell zu sein? «Nein, es war eine Überraschung. Es ist aber nicht das Wichtigste», schmunzelte der neunfache Champion. Ebenfalls keine Überraschung wird es sein, wenn Marc Marquez auch 2027 und 2028 für Ducati Lenovo fahren wird – bislang fehlt nur noch die offizielle Bestätigung. «Wir kommen Schritt für Schritt näher. Wie ich schon immer sagte, muss ich alles genau evaluieren, aber mit Ducati sind wir schon sehr weit – ich bin sehr happy mit ihnen.»

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Marc Marquez (E)

Ducati

1:57,018 min

2.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,256 sec

3.

Maverick Vinales (E)

KTM

+0,277

4.

Alex Marquez (E)

Ducati

+0,469

5.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,506

6.

Luca Marini (I)

Honda

+0,551

7.

Joan Mir (E)

Honda

+0,675

8.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,702

9.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+0,851

10.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+1,050

11.

Johann Zarco (F)

Honda

+1,122

12.

Enea Bastianini (I)

KTM

+1,143

13.

Brad Binder (ZA)

KTM

+1,176

14.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,234

15.

Pedro Acosta (E)

KTM

+1,295

16.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,302

17.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+1,595

18.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+1,641

19.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+1,664

20.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,869

21.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+1,890

22.

Andrea Dovizioso (I)

Yamaha

+3,663

23.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+4,036

