Unmittelbar vor dem ersten freien Training zum Valencia-GP zündete MotoGP-Rekordweltmeister Marc Marquez unerwartet die Rücktritts-Bombe. Der Valencia-GP ist der letzte Auftritt des zehnfachen Champions.

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Bevor Marc Marquez knapp zwei Stunden später in einer eigens angesetzten Pressekonferenz erstmals über den unerwartet verkündeten Rücktritt sprach, musste sich der Spanier durch ein Menschenmeer bahnen. Dann nahm «MM93» neben dem Tower of Champions, der großen WM-Trophäe, Platz.

Dann sprach Marc Marquez erstmals über die Entscheidung, welche die MotoGP schon sehr kurzfristig verändern wird: «Es ist natürlich sehr schwierig, jetzt hier zu sitzen. Wie ich vor dem FP1 zum Ausdruck gebracht habe, ich bin so dankbar und habe es genossen. Das ist das alles Entscheidende – wichtiger als die Erfolge. Die können mehr oder weniger sein, aber wichtiger ist die Freude, die ich gehabt habe.»

Zum Kern der Entscheidung: «Ich habe die MotoGP auf meine Art begonnen, und ich wollte sie auf meine Art beenden. Für mich persönlich ist die Entscheidung nach dem Japan-GP gefallen. Der einzige Mensch, der davon wusste, war mein Bruder. Es war die gesamte Situation, die mich zu dieser Entscheidung gebracht hat.» Als es um die Beziehung zu «AM73» ging, musste der Rekord-Weltmeister schluchzend unterbrechen.

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Dann erklärte Marquez weiter: «Es war für mich auch der einzige Weg, Druck abzubauen. Ich wollte den Titel – aber ich musste das entscheiden, dieses Gefühl war in Japan angekommen. Anders hätte ich die Energie nicht gehabt, um so um den WM-Titel zu kämpfen – und ihn zu gewinnen.»

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Morgen Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 29.11.2026 - 09:35

Marc Marquez kamen in der Pressekonferenz die Tränen Foto: Gold and Goose Photography Marc Marquez kamen in der Pressekonferenz die Tränen © Gold and Goose Photography

Vor seinen letzten Rennen resümierte Marc Marquez auch nochmals seinen Zustand: «Die gesamte Situation war am Limit. Es wurde klar, dass die Situation mit dem Arm immer schlechter und nicht mehr besser wird. Neben den Verletzungen der laufenden Saison hatte ich auch noch mehrfach mit Doppelsichtigkeit zu kämpfen, einmal nach Indonesien für 48 Stunden, einmal für 12 Stunden nach Le Mans. Ich konnte mich davon gut erholen, aber wir sind alle nur Menschen. Meine Leidenschaft ist da, das Adrenalin ist da, und ich bin schnell und konkurrenzfähig. Aber ich spüre dennoch, dass es der richtige Moment ist. Es ist vorbei – und ich bin super glücklich.»

Marquez erklärt seine Rücktrittsentscheidung

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Marc Marquez zu seinem Vertrag: «Ich habe den Vertrag mit Ducati im März unterschrieben, als ich voller Zuversicht war, noch vor einer weiteren Schulteroperation. Ich muss mich bei Ducati bedanken, sie haben volles Verständnis für meine Situation.»

Marquez zum Zeitpunkt des Rücktritts: «Ich hatte einfach das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt ist, also habe ich es so vor dem FP1 mitgeteilt. Mein Vater weiß es seit gestern Abend, meine Mutter seit heute Morgen. Gigi und dem Team habe ich es auch gestern Abend mitgeteilt. Ich wollte es so. Dass ich es hier nicht früher gesagt habe, hat auch damit zu tun, dass ich unter den anderen Fahrern nicht für große Aufregung sorgen wollte – vielleicht hätten manche ihre Karriere umgeplant.»

Bewegender Schlusspunkt: Auf die Bühne der Pressekonferenz drängte sich eine ganze Fahrer-Armee mit Piloten aus allen Klassen. Neben Bruder Alex, Miller, Bezzecchi, Martin, Lecuona, Moreira, Zarco, Pirro, Alonso, erschien auch eine GP-Legende wie Dani Pedrosa.

Champion Marc Marquez: Ein letztes Foto mit seinen MotoGP-WM-Kollegen Foto: motogp.com Champion Marc Marquez: Ein letztes Foto mit seinen MotoGP-WM-Kollegen © motogp.com

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