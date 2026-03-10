Ratschlag von Marc Marquez: Was die Rookies anders machen sollen als er

In der letzten Woche absolvierten Champion Marc Marquez, MotoGP-Rookie Diogo Moreira und Moto2-Neuling Jose Antonio Rueda einen gemeinsamem Sponsoren-Termin in Madrid. Als Marquez in der Königsklasse 2013 seinen ersten WM-Titel einfuhr, waren Moreira und Rueda gerade einmal 9 und 8 Jahre alt. Die beiden träumten davon, einmal so gut wie MM93 zu sein.

Mittlerweile sind Moreira und Rueda erwachsen, Marquez ist weiterhin ihr Vorbild. Was empfindet der 33-Jährige, wenn er sieht, dass die Kinder, die davon träumten, so wie er zu sein, es schon so weit gebracht haben? «Ich würde sagen, ich bin stolz, aber gleichzeitig macht es mich traurig, weil man sieht, wie die Jahre vergehen. Aber ich darf mich nicht beschweren, sie sind gut vergangen», betonte Marquez im Interview von Estrella Galicia 0,0. «Es ist schön, dass viele der Fahrer, die jetzt in die MotoGP kommen, dich als ihr Vorbild nennen. Vor fünf oder sieben Jahren sagten sie, ich sei ihre Inspiration, aber jetzt kommen die jungen Generationen nach, und mir ist sehr bewusst, dass früher oder später, eher früher als später, einer dieser Jungen kommen und mir sagen wird: ‘Lass uns, jetzt sind wir dran.’ Das ist das Gesetz des Lebens, das Gesetz des Sports.»

Beispiel David Alonso

Moreira wurde 2025 Weltmeister in der Moto2-Kategorie und schaffte den Aufstieg in die Königsklasse. Rueda holte sich die Moto3-Krone und stieg in die Moto2-WM auf. Welchen Rat würde Marquez den beiden Rookies für ihre weitere Karriere mitgeben? «Es sind zwei Rookies, die bereits Weltmeister sind. Welchen Rat würde ich ihnen geben? Etwas, das ich in meiner sportlichen Karriere nicht hatte: Geduld», antwortete der neunfache Champion. «Wenn man in eine höhere Kategorie aufsteigt, startet man mit dem Schwung, Weltmeister zu sein, und manchmal kommt man in die Box, es läuft nicht so gut und man sieht sich auf Platz 20. Und es kommt vor, dass man in einem Rennen besser und im nächsten schlechter ist, aber dann läuft es zweimal gut und einmal schlecht. Nach und nach gewinnt man an Schwung, wie es zum Beispiel David Alonso letztes Jahr passiert ist. Er hatte einen schlechten Start und beendete das Jahr sehr gut. Also, sie müssen weiter daran arbeiten und sich bemühen, denn sie haben Talent im Überfluss, deshalb sind sie Champions.»

Marc Marquez nahm auch seinen Bruder als Beispiel her: «Schaut euch meinen Bruder Alex an, der in die MotoGP aufgestiegen ist und es schwer hatte, genauso wie er es schwer hatte, als er von der Moto3 in die Moto2 aufgestiegen ist, aber am Ende wurde er Champion. Jeder Fahrer und jeder Mensch braucht seine Zeit.»

