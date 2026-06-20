Einsichtiger Marc Marquez: «Gelernt, dass es das Risiko nicht wert ist»

Seit der Ankunft des MotoGP-Trosses in Brünn herrscht hochsommerliches Traumwetter, so auch am Samstagnachmittag während des Sprints über zehn Runden. Für die Rennfahrer und deren Material sind solche Bedingungen immer eine besondere Herausforderung, die auch die Besten schlaucht.

Werbung

Werbung

«Ich versuche schon das ganze Wochenende Energie zu sparen», betonte der immer noch rekonvaleszente Marc Marquez nach seinem dritten Platz hinter Ducati-Lenovo-Teamkollege Pecco Bagnaia und Aprilia-Überraschung Ai Ogura. «Aber wenn du bei 35 Grad Celsius Luft- und 55 Grad Asphalttemperatur schwitzend 25 Minuten lang wartest – ich mag diese Siegerehrung nicht. «Da bleibt dir nichts anderes übrig, als zu versuchen ruhig zu bleiben.»

Tatsächlich ist die Zeremonie mit der Medaillenübergabe langwierig und in der Lederkombi ohne Schatten wie ein Saunagang.

Werbung

Werbung

Marquez: «Attackieren war unmöglich»

«Der dritte Platz hier ist viel wichtiger für mich als der Sprintsieg auf dem Balaton Circuit», betonte der Weltmeister. «Ich hatte die Pace und konnte zu den beiden vor mir aufschließen, attackieren war aber unmöglich. Wir waren gleich schnell und mir blockierte ein paar Mal das Vorderrad – also entschied ich mich fürs ruhig bleiben. Ich war nahe dran am Besten, Pecco, der auf dem gleichen Motorrad sitzt. In den vergangenen Rennen versuchte Ogura immer in der letzten Runde mit aggressiven Manövern nach vorne zu kommen. Ich war nahe an ihm dran und wartete auf so ein Manöver, aber dieses Mal blieb er ruhig.»

Thema der Woche Lewis Hamilton nach erstem GP-Sieg mit Ferrari: Totgesagte leben länger Der Engländer Lewis Hamilton hat im stolzen Alter von 41 Jahren seinen ersten GP-Sieg mit Ferrari errungen. Er träumt weiter von seinem grossen Ziel – zum achten Mal Weltmeister werden. In Rot. Weiterlesen TV-Programm Morgen Brünn: International Livestream MotoGP World Championship 21.06.2026 - 09:05

Auch Marc Marquez hielt sich zurück, denn er weiß: «Versuche ich zu überholen und mir rutscht das Vorderrad weg, dann habe ich null Punkte und bekomme für den Sonntag auch noch eine Long-Lap, wenn ich einen abräume. Ich habe gelernt, dass es die zwei oder drei Punkte zusätzlich nicht wert sind, dieses Risiko einzugehen. Ich komme vom fünften Startplatz, deshalb sind die Top-5 mein erklärtes Ziel. Das gilt auch für das lange Rennen. Vielleicht gelingt mir ein besserer Start und ich kann an den Topjungs dranbleiben.»