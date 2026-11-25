MotoGP-Champion Marc Marquez über VR46: «Rossi hat mir nicht gratuliert»
Der frischgebackene MotoGP-Rekordweltmeister Marc Marquez sprach bei einem offiziellen Pressetermin in seiner Wahlheimat Madrid auch über seinen italienischen Erzrivalen Valentino Rossi.
Nach seinem vorzeitig sichergestellten achten MotoGP-WM-Titel hat Marc Marquez in den Tagen vor dem Saisonfinale in Valencia nur wenige ruhige Stunden. Der 33-jährige Ducati-Werksfahrer absolvierte am Dienstagvormittag in der spanischen Hauptstadt Madrid einen Presse-Termin für die nationalen Medienvertreter.
Von den zahlreich anwesenden Journalisten wurde Marc auch nach seinem Erzrivalen Valentino Rossi befragt. Es ging um die Frage, ob «Il Dottore» dem alten und neuen Champion zum Titelgewinn gratuliert hatte. Marquez ging auf dieses Thema ein und stellte klar: «Rossi hat mir nicht gratuliert – ich habe das auch nicht erwartet.»
Marc Marquez: «Ich respektiere Valentino sehr»
MM93 weiter: «Valentino hat mir viel gegeben – er war auch eine Inspiration für viele aufstrebende Fahrer. Natürlich muss man sich nicht mit jedem auf der Welt verstehen. Ich komme aber mit den meisten meiner Rivalen ganz gut aus.»
«Bei ihm war es vielleicht, weil wir beide im Sternzeichen Wassermann geboren sind – er am 16., ich am 17. Februar. So ist es häufiger zu Auseinandersetzungen gekommen», erklärte Marquez. «Ich respektiere Valentino sehr. Er hat viel gewonnen und auch viel für den Motorrad-Rennsport getan.»
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