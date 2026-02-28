Weiter zum Inhalt
Marc Marquez sauer nach Platz 2: «Warum bekam ich die Strafe so spät?»

Marc Marquez bleibt sich treu. Mit seinem MotoGP-Auftaktrennen 2026 sorgte der Weltmeister während und nach dem WM-Start für große Unterhaltung – und Gesprächsstoff. Am Ende reicht es nur für Silber.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Fesselndes Duell um den Auftakt-Sieg: Marquez gegen Acosta
Fesselndes Duell um den Auftakt-Sieg: Marquez gegen Acosta
Foto: Gold and Goose
Fesselndes Duell um den Auftakt-Sieg: Marquez gegen Acosta
© Gold and Goose

Im Qualifying hatte es Marc Marquez in die Mitte der ersten Startreihe gebracht. Nachdem der Champion etliche Probestarts mit seiner Ducati verhauen hatte, kam die Nummer beim ersten Match des perfekt des Jahres perfekt weg. Als Erster in Kurve 1 lag die Kontrolle beim Spanier und der Plan Bezzecchis, auf der Aprilia von Beginn an zu enteilen, war erfolgreich durchkreuzt.

Noch besser wurde es, als der kämpferische Aprilia-Pilot etwas zu ungeduldig attackierte und schon im zweiten Umlauf ins Aus rutschte. Ruhe hatte Marc Márquez deswegen nicht, denn Pedro Acosta war beim Auftakt in der Lage, das Tempo der Nummer 93 mitzugehen. Für den Weltmeister keine große Überraschung: «Ich wusste um den Speed Pedro. Er hat bereits am Morgen mit dem Medium-Reifen ein superhohes Tempo gefahren und es war mir klar, dass auch er um den Sieg fahren kann.»

Die Fans in Thailand und vor den Bildschirmen sahen in der Folge ein begeisterndes Duell der beiden Spanier, mit ständigen Attacken des Youngsters und erfolgreichen Kontern des siebenfachen MotoGP-Weltmeisters. Als sich Acosta mit nur noch zwei Runden auf der Anzeige an ungewohnter Stelle an Márquez vorbeipresste, musste der Ducati-Pilot angreifen. Die Schlussoffensive eingangs der letzten Runden führte dann zur Entscheidung und zu durchaus hitzigen Diskussionen. Das Manöver gegen Acosta wurde von den Stewards als zu ungestüm eingestuft. Der Champion erhält die Quittung in Form einer Strafe: eine Position zurück, so die Botschaft an den Führenden, nur gut einen Kilometer vor der Ziellinie. Der Sieg war verloren.

Erst sauer, dann zufrieden: Marc Marquez (2.)
Erst sauer, dann zufrieden: Marc Marquez (2.)
Foto: Gold and Goose
Erst sauer, dann zufrieden: Marc Marquez (2.)
© Gold and Goose

Nach dem Rennen fand der Zweite des Auftakts klare Worte, ohne die Fassung zu verlieren. Nachvollziehen konnte Marc Márquez weder das angebliche Vergehen noch die weitere Vorgehensweise. «Was ich überhaupt nicht verstehen kann – warum habe ich die Strafe erst nach eineinhalb Minuten bekommen? Warum wurde ich nicht schon nach Kurve 3 informiert? Entweder es gibt eine schnelle Entscheidung oder man vertagt die Entscheidung. Wenn sie schon die Strafen intensiv einsetzen wollen, dann bitte auch korrekt!»

Verständlich aus Sicht des Piloten, denn dann hätten sich für Marc Marquez noch weitere, erneute Möglichkeiten zum Überholen geboten.

Marquez zu dem Manöver: «Aus meiner Sicht war es sauber und auch nichts anderes als das, was Pedro in den Runden zuvor an dieser Stelle gemacht hat – nämlich normal und sauber innen überholt. So ist es nun mal an dieser Stelle. Du musst dich innen reinstellen, vor dem Scheitel vorbei sein und dann schnell den Ausgang vorbereiten. Ich habe nichts anderes getan.»

Die Entscheidung: Marquez wird für das Manöver gegen Acosta bestraft
Die Entscheidung: Marquez wird für das Manöver gegen Acosta bestraft
Foto: Gold and Goose
Die Entscheidung: Marquez wird für das Manöver gegen Acosta bestraft
© Gold and Goose

Mit bitterem Gesicht formulierte Marc Marquez: «So ist es eben in der neuen MotoGP. Das sind die Regeln Ich bin jetzt 33 und werde nicht ausflippen. Ich akzeptiere es, weil es eben so ist. Mit der Rennleitung diskutieren werde ich das nicht!»

Auch so fand der Ducati-Werksfahrer schnell zu einem Grinsen zurück: «Am Ende bin ich dennoch sehr froh, das Rennen auf Platz 2 beendet zu haben. Es war ein guter Auftakt, auch weil die Vorbereitungsphase nicht gerade die beste meiner Karriere war.»

Neun Punkte, WM-Platz 2, während Marco Bezzecchi zerkratzt ohne Zähler dasteht. Es hätte schlimmer kommen können für Marc Marquez.

