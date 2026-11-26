Die Verantwortlichen von Ducati wissen, welchen Anteil Marc Marquez am MotoGP-Titelgewinn 2026 hatte. «Er machte den Unterschied», ist von Leuten wie Teammanager Davide Tardozzi zu hören. Der Blick auf den WM-Stand vor dem Saisonfinale in Valencia unterstreicht dies: Der zweitbeste Ducati-Fahrer Fabio Di Giannantonio ist erst auf Gesamtrang 6 zu finden und hat 141 Punkte weniger auf dem Konto. Zwischen den beiden liegen drei Aprilia- und ein KTM-Pilot.

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Mit acht Titeln in der höchsten Klasse ist Marc Marquez an der Spitze der Bestenliste mit Giacomo Agostini gleichgezogen. Der 33-Jährige stellt sich selbst aber nicht auf ein Podest. «Ich bin nur ein Mensch, das konnte am Samstag in Portimao jeder sehen », betonte der alte und neue Weltmeister am Donnerstag in Valencia in kleiner Journalistenrunde. «Natürlich versuche ich meine Erfahrung zu nützen und die Momente auszukosten. Noch mehr versuche ich aber aus meinen Fehlern zu lernen. Ich werde auch in Zukunft Fehler machen, man kann nicht immer perfekt sein, das ist unmöglich. Trotzdem versuche ich nach Perfektion zu streben. Ich bin in allen Bereichen extrem: In meinen Entscheidungen, in meiner Kommunikation. Wenn ich eine Idee habe, dann habe ich eine Idee. Wenn ich etwas zu sagen habe, dann sage ich es. Und wenn ich auf die ein oder andere Art zu fahren habe, dann tue ich das. Das ist auch etwas, worauf ich stolz bin: Ich habe meinen Charakter nie verändert. Natürlich rede ich heute nicht mehr wie mit 20, mein Charakter und meine Ideen blieben aber gleich.»

Noch keine große Party für Marc Marquez

Der zehnte WM-Titel ist für Marc besonders, das war in Portimao deutlich zu sehen, als er vor der großen MM93-Tribüne stand und seine ganze Anspannung hinausschrie. Als der Druck von ihm abgefallen war, gab es im Parc fermé und der Ducati-Box ausgelassene Freudenszenen – für mehr war bislang keine Zeit.

«Es gab in Portimao nur die Party in der Box, die jeder sehen konnte», verriet Marquez. «Am Montag hatten wir einen Medientag, dieses Wochenende ist wieder Rennen. Das Letzte, was ich wollte, war, mich in Valencia ausgelaugt zu fühlen. Wenn du auf das Motorrad springst, geht das immer mit Risiko einher. Es stimmt aber, dass ich mich müder fühle als vor anderen Rennen. Trotzdem werde ich versuchen meinen Fokus zu bewahren und die Intensität auf der Strecke hochzuhalten.»

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