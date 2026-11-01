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Sepang-Sieg für Marc Márquez (Ducati) sorgt für MotoGP-Vorentscheidung

Mit einem perfekten Rennen baute MotoGP-Star Marc Márquez auf dem Sepang Circuit seine WM-Führung aus. Mit dem 80. Sieg nimmt der Ducati-Pilot Kurs auf den nächsten Titelgewinn.

MotoGP

Marc Marquez gewann in Sepang sein 80. MotoGP-Rennen
Marc Marquez gewann in Sepang sein 80. MotoGP-Rennen
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez gewann in Sepang sein 80. MotoGP-Rennen
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Im Qualifying auf dem Sepang International Circuit musste Ducati-Star Marc Márquez seinen Bruder Alex den Vortritt lassen und im Sprintrennen KTM-Ass Pedro Acosta. Dafür räumte der siebenfache MotoGP-Weltmeister am Sonntag mit seinem 80. Sieg in der Königsklasse die volle Punktzahl ab und machte einen großen Schritt in Richtung Titelgewinn.

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Der Ducati-Werkspilot lieferte ein perfektes Rennen ab. Von Startplatz 2 bremste der 33-Jährige die erste Kurve neben seinem Bruder auf der Innenlinie an und bog vor ihm als Führender ein. In Kurve 4 konnte der Gresini-Pilot noch einmal kurz in Führung gehen, doch der Bremspunkt war zu spät gewählt und Marc schlüpfte innen wieder durch. Ab diesem Zeitpunkt gab es kein Halten mehr.

Nach sieben Runden führte der WM-Leader um 0,7 sec, nach 13 Umläufen – mittlerweile war Acosta der erste Verfolger – waren es 2,1 sec und nach 20 Runden standen gewaltige 4,1 sec zu Buche.

Im Artikel erwähnt

«Ich versuchte, konzentriert zu bleiben, und gab ab dem ersten Training das Maximum. In den Trainings habe ich versucht, das Limit zu finden. Es war der richtige Zeitpunkt, um etwas zu riskieren. Das Rennen lief perfekt, ich bin sehr glücklich», kommentierte Márquez das Rennen. «Ich war hier so schnell wie sonst mein Bruder, der in Sepang immer stark ist. Die ersten Runden versuchte ich, das Rennen zu kontrollieren – hinsichtlich des Hinterreifens sind sie besonders wichtig. Alex hat sie wahrscheinlich etwas zu sehr beansprucht, weil er seine Position verteidigen musste. Ich konnte dagegen einen Vorsprung herausfahren und, offen gesagt, fühlte ich mich absolut super. Meine Reifen haben optimal gehalten. Das Rennen fühlte sich sehr lang an, ich bin echt kaputt.»

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Willkommen zum Rennen in Sepang
Willkommen zum Rennen in Sepang
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di'Giannantonio
Fabio Di'Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Team
Marc Márquez und Team
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Sepang
© Gold & Goose

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Begünstigt durch den Ausfall von Jorge Martín (Aprilia) konnte Márquez seinen Vorsprung in der Gesamtwertung um 34 auf 44 Punkte massiv ausbauen. Bei noch drei ausstehenden Meetings hat der Ducati-Star bereits in Katar den ersten Elfmeter zum Gewinn seines achten Titels.

«Meine Mentalität werde ich nicht ändern: Fokussiert bleiben und Druck machen», versprach der Spanier. «Der Titel ist nicht weit entfernt, aber unser Job ist noch nicht erledigt. Uns stehen nicht mehr viele Rennen bevor, aber viele Momente, und deshalb müssen wir konzentriert weiterarbeiten, denn es gibt noch so viele Punkte zu gewinnen. In Katar und Portimão werde ich auf Bezzecchi achten müssen. Normalerweise ist er auf diesen Pisten sehr stark.»

Der achte MotoGP-Titel wäre geschichtsträchtig, denn Márquez würde an Valentino Rossi vorbei- und mit GP-Legende Giacomo Agostini gleichziehen!

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Zeit
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01

93

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

20

40:14,236

1:59,420

34

02

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

20

+4,172

1:59,261

32

03

73

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

20

+5,955

1:59,481

16

04

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

20

+6,759

1:59,777

19

05

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

20

+10,896

1:59,722

12

06

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

20

+11,259

1:59,693

17

07

10

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

20

+17,724

1:59,727

9

08

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

20

+17,790

2:00,050

13

09

33

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

20

+23,729

2:00,265

10

10

21

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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