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Marc Marquez (Ducati): «Wenn ein Fighter auf einen anderen trifft»

Weltmeister Marc Marquez sprach nach seinem beeindruckenden Sieg im MotoGP-Hauptrennen auf dem Balaton Park Circuit über neue persönliche Strategien und das Duell mit Landsmann Pedro Acosta.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Marc Marquez lieferte sich mit Pedro Acosta ein sehenswertes Duell
Marc Marquez lieferte sich mit Pedro Acosta ein sehenswertes Duell
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez lieferte sich mit Pedro Acosta ein sehenswertes Duell
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Marc Marquez brachte sich durch sein eindrucksvolles Wochenende beim Ungarn-GP auf dem Balaton Park Circuit wieder ins Spiel um den WM-Titel. Der neunfache Weltmeister gewann nicht nur sein 100. Rennen in der Motorrad-WM, sondern holte auf WM-Leader Marco Bezzecchi (Aprilia) auf einen Schlag satte 30 Punkte auf. Vor den nächsten Rennen in Brünn und Assen beträgt das Guthaben des italienischen Pechvogels auf Marquez nur noch 72 Zähler.

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Marc, der seinen 74. MotoGP-Triumph einfuhr und nach dem harten Wochenende von Mugello endlich wieder zu Späßen aufgelegt war, hatte viel zu erzählen. «Ich fühle mich zwar noch weit weg von meinem gewohnten Level, aber ich bin dennoch schnell», gab Marc zu Protokoll, der mit den Kräften am Limit war. «Meine Schulter fühlte sich schon ziemlich leer an – die Energie war weg. Mit dem Manöver gegen Pedro Acosta habe ich sehr viel Energie verbraucht. Als ich an ihm vorbei war, habe ich zwei Runden lang richtig Druck gemacht. Danach habe ich wieder auf die Anzeige geblickt und festgestellt – es waren da immer noch zehn Runden zu fahren!»

Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
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Diogo Moreira
Diogo Moreira
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Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
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Enea Bastianini
Enea Bastianini
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Iker Lecuona
Iker Lecuona
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Ai Ogura
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez und Team
Sieger Marc Márquez und Team
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

Zu den Fragen um den wieder entbrannten Kampf um den WM-Titel sagte der Spanier aus Cervera: «Die WM ist super lang! Wir sind eigentlich auch nicht in der Lage und in der Verfassung, um die WM jetzt anzuvisieren und darum zu kämpfen. Hier in Balaton vielleicht ja, aber in Mugello war ich zehn Sekunden zurück. Ich muss erst meine neuen 100 Prozent erreichen – von da an werde ich verstehen, wie die Lage ist. Ich bin aber hier, um zu kämpfen.»

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Marc Marquez: «Ich will es auch genießen»

Marquez hat eine neue Seite seines Jobs entdeckt: «Ich will es auch genießen. Ich habe in meiner Karriere immer sehr viel Druck auf mich selbst aufgebaut – nicht mit den Leuten um mich, sondern auf mich selbst. Ich will es jetzt lockerer angehen. Ich will lockerer sein – mit der gleichen Intensität –, aber eben relaxter. In Mugello war es ein siebter Platz und wir haben einen siebten Platz gefeiert.»

Zum Duell mit Landsmann Pedro Acosta (Red Bull KTM) um den Sieg sagte Marquez mit einem Grinsen: «Wenn ein Fighter auf einen anderen Fighter trifft, dann läuft das meist so! Aber es gab immer den korrekten Raum – hier passiert es leicht, dass man über den Pistenrand hinaus gerät. Wir haben uns aber gegenseitig immer den nötigen Platz gelassen. Es ging über zwei Runden – das war nett! Gut, dass es nur zwei Runden waren. Wenn es noch eine dritte Runde gewesen wäre, dann wäre einer von uns beiden vielleicht nicht so gut ausgestiegen.»

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

42:55,325

1:38,313

37

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+1,343

1:38,419

29

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Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+11,632

1:38,862

17

04

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

+15,539

1:38,614

13

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Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

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Honda HRC Castrol

10

26

+18,669

1:38,992

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06

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

26

+21,794

1:39,275

13

07

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

26

+22,815

1:39,261

9

08

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

43

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+23,283

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Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

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+24,491

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Brad Binder

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