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Späte Ehrung: Marc Marquez (Ducati) ist Spaniens Sportler des Jahres 2025

Für seine Leistungen in der letztjährigen MotoGP-Saison und den Titelgewinn wurde Marc Marquez in Spanien zum Sportler des Jahres 2025 gekürt. Diese Auszeichnung erhielt er nicht das erste Mal.

MotoGP

Marc Marquez
Marc Marquez
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez
© Gold & Goose

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2025 holte Marc Marquez seinen neunten WM-Titel – seinen siebten in der MotoGP-Klasse. Mit seiner Ducati Desmosedici dominierte er die vorherige Saison. Er erzielte elf Grand-Prix-Siege, zudem gewann er 14 Sprintrennen. Den Titel konnte er sich letztes Jahr in Japan vorzeitig sichern.

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Fast ein Jahr nach seinem großen Triumph wurde Marquez nun in Spanien zum Sportler des Jahres 2025 gekürt. Dies gab der Oberste Sportrat des Landes kürzlich bekannt.

Marquez schaffte 2025 eines der beeindruckendsten Comebacks in der Sportgeschichte. 2020 hatte er sich beim Grand Prix in Jerez bei einem Crash den rechten Oberarm gebrochen. Es folgten viele Operationen, eine lange Leidenszeit und Jahre der Erfolglosigkeit. Dazu kam, dass Honda mit der RC213V in der MotoGP den Anschluss verloren hatte. 2024 wechselte MM93 zu Gresini Ducati. Mit dem italienischen Team erzielte er drei GP-Siege. Ein Jahr später holte er mit dem Ducati-Werksteam den Titel.

Im Artikel erwähnt

In diesem Jahr fährt Marquez erneut um den Titel. Vor den letzten fünf Rennwochenenden liegt der 33-Jährige in der Gesamtwertung zwei Punkte hinter WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) auf Rang 2.

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Marc Marquez war bereits 2014 Spaniens Sportler des Jahres

Es war nicht das erste Mal, dass Marc Marquez in Spanien die Auszeichnung zum Sportler des Jahres erhielt. 2014, als er seinen zweiten MotoGP-WM-Titel eingefahren hatte, gewann er ebenfalls diesem Award.

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Marquez war auch nicht der erste Motorrad-Rennfahrer, der zum besten spanischen Sportler gekürt wurde. 1987 erhielt Jorge «Aspar» Martinez diese Auszeichnung, 2010 war es Jorge Lorenzo.

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Aprilia Racing

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Trackhouse MotoGP Team

259

5

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

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Fabio Di Giannantonio

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