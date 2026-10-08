Marc Marquez über seine Strategie in Indonesien: «Ich werde attackieren!»

Seit 2022 befindet sich der Mandalika International Circuit im MotoGP-Kalender. Bei vier Events hat Champion Marc Marquez gerade einmal elf WM-Punkte geholt. Zudem konnte er noch nie ein Sonntagsrennen beenden. 2025 wurde der Spanier in der ersten Runde des Grand Prix von Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi abgeräumt – der Crash beendete nicht nur sein Rennen, sondern auch seine Saison.

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In dieser Saison sind die Vorzeichen anders. «Im Vergleich zu letztem Jahr bin ich mit komplett anderen Voraussetzungen hierhergereist», bestätigte Marquez in der Auftaktpressekonferenz für den Großen Preis von Indonesien 2026. «Ich denke einfach an die Gegenwart und versuche, hier gut zu starten. Wir wollen in unserer Box gut arbeiten und unser Bestes geben. Letztes Jahr habe ich mich im Lauf des Wochenendes besser und besser gefühlt. Das ist auch das Ziel für dieses Jahr.»

Marc Marquez: «Es ist offensichtlich, dass die Strecke besser zur Aprilia passt»

Bei den letzten sechs Rennwochenenden erzielte Marc Marquez vier Doppelsiege – er befindet sich in einem sehr guten Momentum. In der WM-Wertung hat MM93 vor dem Indonesien-GP nur zwei Punkte Rückstand auf Aprilia-Pilot Jorge Martin. Wird der 33-Jährige an diesem Wochenende «All-in» gehen und versuchen, die starken Aprilia-Fahrer zu besiegen, oder Schadensbegrenzung betreiben? «Wie ich schon in Motegi sagte, werde ich auf jeder Strecke versuchen, zu attackieren – das ist auch das Ziel für hier», stellte Marquez klar. «Ich fühle mich auf dem Bike jetzt besser, wir werden sehen, was möglich ist. Es ist aber offensichtlich, dass die Strecke besser zur Aprilia passt. Wir versuchen, nah an ihnen dran zu sein.»

Am 7. Oktober hat die MotoGP das neue Wochenend-Format vorgestellt, das ab der Saison 2027 zum Einsatz kommen wird. Unter anderem wird es nächstes Jahr am Freitag ein Sprint-Qualifying geben, die Gesamtzeit auf der Strecke wird für die MotoGP-Piloten etwas reduziert. «Wir müssen verstehen, welches Hauptziel hinter den Änderungen steckt. Für den Fahrer bedeutet die Anpassung eine höhere Intensität, es wird anspruchsvoller sein. Mit dem aktuellen Zeitplan ist es eigentlich schon genug. Aber wir entscheiden das nicht. Es ist, wie es ist, und wir müssen uns darauf einstellen», lautete die knappe Antwort des neunfachen Champions. Die MotoGP-Fahrer sind die Stars der Show – weshalb können sie nicht mehr mitbestimmen? «Die Teams und die Organisation entscheiden. Das nimmst du so hin oder lässt es bleiben.»

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