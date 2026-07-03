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Marc Marquez (Ducati) traf auf Tour-de-France-Dominator Tadej Pogacar

Mit MotoGP-Champion Marc Marquez (Ducati) und Rad-Star Tadej Pogacar kamen im Vorfeld der Tour de France in Barcelona zwei der aktuell größten Sportler ihrer Zeit zusammen.

MotoGP

Marc Marquez (links) und Tadej Pogacar
Marc Marquez (links) und Tadej Pogacar
Foto: Marc Marquez
Marc Marquez (links) und Tadej Pogacar
© Marc Marquez

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Der Tross der MotoGP-WM bereitet sich derzeit auf den Deutschland-GP auf dem Sachsenring am nächsten Wochenende (10. bis 12. Juli) vor. Die freien Tage nutzen die Fahrer aktuell für Entspannung und leichtes Training, bevor es dann nach dem Event auf dem Sachsenring in die fünfwöchige Sommerpause geht. Genau in dieser Zeit wird das wichtigste Radrennen des Jahres über die Bühne gehen – die Tour de France.

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Im Vorfeld des Auftakts in Barcelona kam es am Donnerstag im Umland von Barcelona zum Aufeinandertreffen zwischen MotoGP-Weltmeister Marc Marquez und Tadej Pogacar, der die Tour de France bereits viermal gewinnen konnte. Der Slowene rollte sich am Donnerstag mit seiner Emirates-Truppe für den Tour-Start ein. Marquez heftete sich in den Windschatten der Profi-Truppe auf dem Weg zurück in deren Hotel.

Tadej Pogacar hinter Marc Marquez
Tadej Pogacar hinter Marc Marquez
Foto: Tadej Pogacar
Tadej Pogacar hinter Marc Marquez
© Tadej Pogacar

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Pogacar zollte dem PS-Artisten Lob: «Du bist in Form!» Marquez gab sich wie immer bescheiden in punkto Performance: «Im Windschatten geht’s irgendwie. Das Bergauf-Stück muss ich auslassen», kündigte Marc zu Beginn der gemeinsamen Kilometer an. Der Speed-Experte hatte in einer kurzen Abfahrt ordentlich zu tun, um den Profis zu folgen.

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Im Team-Bus gab es dann einen kleine Nachbesprechung der beiden Helden. Der neunfache Champion schaute sich die Struktur des Emirates-Teams an und hatte als Geschenk für Pogacar einen handsignierten roten Alpinestars-Stiefel im Gepäck. Auch der Slowene überraschte den MotoGP-Star mit einem Geschenk in Form eines seiner Original-Trikots mit persönlicher Widmung.

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Marquez hat vor dem Sachsenring-Wochenende nur noch 40 Punkte Rückstand auf die WM-Spitze, die nach dem turbulenten Assen-Wochenende von Aprilia-Landsmann Jorge Martin gebildet wird. Für die Radprofis steigt am Freitag vor der berühmten Kathedrale «Sagrada Familia» in Barcelona der Medientag mit den Präsentationen und Fotoshootings.

Marc Marquez und Tadej Pogacar
Marc Marquez und Tadej Pogacar
Foto: Emirates
Marc Marquez und Tadej Pogacar
© Emirates

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177

4

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Trackhouse MotoGP Team

168

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