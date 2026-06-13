Marc Marquez vs. Pedro Acosta: Warten auf die neue Rivalität in der MotoGP

«Ein bisschen Kontakt … aber innerhalb der Regeln, würde ich sagen.» Pedro Acostas prägnante Zusammenfassung nach dem Rennen über den Kampf über zwei Runden gegen MotoGP-Weltmeister Marc Marquez am vergangenen Wochenende in Ungarn war ein Kommentar, von dem viele Fans der Serie hoffen, dass er der Auftakt zu weiteren Zweikämpfen ist.

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Zum zweiten Mal im Jahr 2026 lieferten die beiden Spanier einige der spannendsten Action-Sequenzen, als Acosta zunächst in den engen Kurven von Balaton dem ihn verfolgenden Marquez entkommen konnte. Dem Red Bull KTM-Fahrer fehlte der entscheidende Grip von Marquez’ Werks-Ducati Lenovo – daher seine Entscheidung für weiche Reifen im Gegensatz zur Wahl seines Rivalen, der auf mittlere Reifen gesetzt hatte –, doch beim Bremsen hatte er die Nase vorn. Als Acostas Positionsvorteil schwand und Marquez’ Sorge um seine eigene körperliche Verfassung nachließ, lieferten sich die beiden ein kurzes Duell mit Linienkämpfen, Zentimeter- und Ellbogenkämpfen. Es war spannend, packend, aggressiv und bewegte sich, wie Acosta betonte, am Rande der Legalität.

«Unterschiedliche Strategien, weicher Hinterreifen und mittlerer Hinterreifen», kommentierte Marquez und erklärte damit den Vorsprung von 1,3 Sekunden an der Ziellinie. «Glücklicherweise war mein Hinterreifen am Ende des Rennens super gut. Meine körperliche Verfassung war eher schwach – oder etwas angeschlagen – und ich hatte mehr zu kämpfen.»

«Die beiden Runden waren super, weil wir am Limit gefahren sind“, fügte der Champion hinzu. „Wir haben am Limit attackiert, aber immer den Abstand gewahrt. Es gab ein paar Berührungen … Zum Glück waren es nur zwei Runden, denn in der dritten Runde waren einige von uns nicht mehr ganz auf der Höhe!»

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Marc Marquez und Pedro Acosta: 2026 im gleichen Outfit Foto: Gold and Goose Marc Marquez und Pedro Acosta: 2026 im gleichen Outfit © Gold and Goose

Für einen flüchtigen Moment wurde die MotoGP zurückversetzt in die Zeiten der Rangeleien, die die Serie über die Motorsportkreise hinaus bekannt machten – meist waren dabei Marquez selbst mit Valentino Rossi und Jorge Lorenzo sowie die Zusammenstöße des Italieners mit Casey Stoner, Sete Gibernau und Max Biaggi. Die Dynamik zwischen Acosta und Marquez birgt sowohl das Potenzial als auch die Grenzen, um für die MotoGP zu etwas Größerem, Sensationellem und Vermarktbarem zu werden.

MotoGP-Monolith geges filterloses Supertalent

Auf der einen Seite steht das Vorbild: Marc; 33 Jahre alt, 100 GP-Siege, neun Titel, Champion in jeder Klasse, vom Kampf gezeichnet, ausdauernd, ein Monolith des Wettbewerbs, ein Verschlinger der Konkurrenz, ein Anhänger von Schmerz und Opferbereitschaft für die Leistung.

Auf der anderen Seite ein natürlicher Nachfolger: Pedro; 22, Champion in der Moto3 und Moto2 in nur drei Jahren, übermütig, unerschrocken, rennerfahren und nun Inhaber des unerwünschten Rekords der meisten Podiumsplätze in der MotoGP ohne einen Grand-Prix-Sieg. Acostas KTM-Schwert ist nicht ganz so scharf wie das seines Rivalen, aber dank seines Scharfsinns und seines Könnens auf dem Motorrad holt er das Potenzial der RC16 bis ins Letzte aus; Pedro hat 2026 bisher sechs GP- und Sprint-Podiumsplätze gesammelt, während seine KTM-Kollegen Brad Binder, Enea Bastianini und Maverick Vinales noch in keinem Grand Prix unter die Top-5 gekommen sind.

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Balaton-GP: Der Weltmeister kämpfte sich am Youngster vorbei Foto: Gold and Goose Balaton-GP: Der Weltmeister kämpfte sich am Youngster vorbei © Gold and Goose

Marquez’ Schräglagen, seine akrobatischen Manöver zur Abwehr von Stürzen und sein Umgang mit dem Vorderrad haben die Messlatte für das erforderliche Engagement in der MotoGP neu gesetzt. Er hat die Streckenmarkierungen neu definiert. Acosta schlägt mit seinem dramatischen Fahrstil, seinen Bremsmanövern bis zum Äußersten und seiner defensiven Fahrweise auf der KTM einen ähnlichen Kurs ein. «Junge Fahrer sind definitiv stärker, sie sind die nächste Ausbaustufe», warnte Rossi auf der Pressekonferenz zum Großen Preis von Italien 2013, drei Rennen nachdem der 20-jährige Marquez den Rekord als jüngster GP-Sieger der Königsklasse aufgestellt und dann in der folgenden Runde in Jerez Lorenzo in dessen eigener Kurve von der Strecke gedrängt hatte.

«Wenn die alten Modelle auslaufen, sind die neuen immer besser. Die Art und Weise, wie man das Motorrad in den letzten Jahren fährt, hat sich stark verändert.»

Fliegen auf den 850er-Bikes die Samthandschuhe?

Die Spanier feierten in Ungarn, nachdem sie sich beim Auftaktrennen in Thailand über die Rennstrecke hinweg angestarrt hatten; ein Flirt, der mit einer aggressiven Manöver von Marquez in der letzten Kurve von Buriram und einer Strafe endete, die dem verwirrten und zurückgewiesenen Acosta die Sprint-Goldmedaille bescherte (er ist der jüngste Sprint-Sieger seit Einführung des Samstags-Konzepts im Jahr 2023). Die Reaktionen und Kommentare nach beiden Vorfällen waren respektvoll und herzlich, wobei beide Fahrer die kommenden Monate im Blick hatten, in denen Acosta für 2027 und 2028 zum Ducati-Team wechseln wird. Man kann nur vermuten (und hoffen), dass bei den besonders fahrerfreundlichen 850ern die Samthandschuhe ausgezogen werden, wenn beide Athleten auf denselben Maschinen sitzen und die Meisterschaftswertung zurückgesetzt wird. Bis dahin dürfte 2026 eher kleine Wellen schlagen als große; zumal Acosta und Marquez mit den Werks-Aprilias einen größeren Konkurrenten haben.

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Im Jahr 2027 könnte Ducati vor einer schwierigen Aufgabe stehen. Wenn Marc und Pedro eines gemeinsam haben, dann ist es ihre Fähigkeit, ihre Teamkollegen in den Schatten zu stellen. Marquez stellte 2013 Dani Pedrosa, einen siebenjährigen HRC-Veteranen, in den Schatten. Er war für Jorge Lorenzo unüberwindbar und übertraf Pol Espargaro und Joan Mir, selbst mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit und obwohl Honda bei der Entwicklung der RCV den Faden verlor.

Rivalen mit Respekt: Acosta und Marquez Foto: Gold and Goose Rivalen mit Respekt: Acosta und Marquez © Gold and Goose

Er setzte sich 2024 gegen seinen Bruder durch und besiegte ihn, um dann 2025, im Werksteam, die Bedrohung durch Pecco Bagnaia zu zerschlagen. Auch was die Ergebnisse angeht, war Acosta auf seinem Weg durch die Red Bull KTM-Pyramide konkurrenzlos. Vielleicht nur in seiner Moto2-Rookie-Saison 2022, als Teamkollege Augusto Fernandez in jenem Jahr den Meistertitel errang… doch Acosta sollte Fernandez 2024 als MotoGP-Rookie im unglückseligen GASGAS-Tech3-Team in den Schatten stellen.

Äußerlich war Marc Bagnaia gegenüber stets freundlich und respektvoll, doch es wirkt fast so, als hätte er den Italiener mit Freundlichkeit überhäuft. Nachdem der Mehrfachweltmeister im vergangenen Jahr von der Unberechenbarkeit der Ducati GP25 überrascht worden war, musste Marquez Bagnaia nicht mehr als ständige Bedrohung betrachten. So konnte wieder Anstand herrschen. Es ist schwer vorstellbar, dass Acostas Unverfrorenheit durch die Nähe zu Marquez einen Knacks bekommen hätte. Aber… er wäre der Erste.

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Acostas Selbstbewusstsein war beim ersten Treffen der beiden offensichtlich. Es fand kurz vor dem Grand Prix von Spanien 2021 in Jerez und der Pressekonferenz vor dem Rennen statt. Acosta, ein Moto3-Rookie, der jedoch bereits Ergebnisse von 2-1-1 in seinen ersten drei Grand Prix vorweisen konnte und noch nicht einmal 17 Jahre alt war, war früh zu seiner ersten GP-Verpflichtung bei der Pressekonferenz am Donnerstag erschienen. Die Kameras der MotoGP hielten das fünfminütige Treffen mit dem wartenden Marquez (der sich gerade mitten in seiner ersten Verletzungsserie befand) fest, als die beiden für ein Foto posierten und durch ihre Gesichtsmasken plauderten.

Acosta stand ganz am Anfang eines beispiellosen Aufstiegs durch die Grand-Prix-Ränge, doch um ihn herum breitete sich das Gefühl aus, dass die MotoGP einen neuen «Marc Márquez» bekommen hatte. «Ich weiß nicht, warum ich hier bin», gab der jugendliche KTM-Pilot zu, ließ sich von seiner Umgebung jedoch nicht einschüchtern. Marquez, der vor sich hin kicherte – vielleicht, weil er in dem Jungen vor sich ein Spiegelbild seiner selbst sah –, schien den Neuling bereits gut zu kennen.

Es wird eine Zeit für Druck geben Marc Marquez

«Sie haben dich schon in die Pressekonferenz gesetzt?! Du bist jetzt bei den Spitzenfahrern. Bist du nervös?», fragte er auf Spanisch. «Nein, vielleicht wegen des Englischen», antwortete Acosta. Marquez begann, ihm einige Ratschläge zu geben. «Bleib locker. Wenn du nicht gewinnen kannst, hol dir die Punkte», und, bezeichnenderweise: «Lass dich nicht vom Druck beeinflussen. Es wird eine Zeit für Druck geben …»

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Marquez sagte, er habe Acostas siegreiche Manöver aus dem vorangegangenen Rennen in Portugal gesehen und seine Fortschritte in der JuniorGP im Jahr 2020 verfolgt. Acosta war ins Visier der Talentscouts geraten. Zwei Jahre später, beim Grand Prix von Malaysia, hat Pedro gerade die Moto2-WM gewonnen und damit seine Moto3-Krone von 2021 ergänzt. «Ja, er ist einer dieser Fahrer, die in der MotoGP zu großen Namen werden … und er wird seine Zeit haben», sagte Marquez an jenem Wochenende, wohl wissend, dass Acosta bereits für die Königsklasse im Jahr 2024 bereit war. «In der Vergangenheit gab es Mick Doohan, Valentino, dann Lorenzo, Stoner, mich, und jetzt sieht es so aus, als würde niemand mehr viele Meisterschaften hintereinander gewinnen. Aber einer dieser Fahrer könnte Acosta sein, und er ist superjung und wird seine Jahre in der MotoGP haben.»

Diese Jahre schienen wie Tage zu vergehen, als Acosta beim Saisonauftakt 2024 in Katar mit einem gewagten Manöver gegen Marquez in Kurve 1 zeigte, was er draufhatte. Es war eines der besten Überholmanöver dieser Saison. «Um ehrlich zu sein, war es ziemlich knifflig, an ihm vorbeizukommen, denn ich sagte mir: ‚Ich darf jetzt nicht versagen! Wenn ich es versuche, dann gehe ich aufs Ganze!‘ Er bremste später als ich, und es war wie ‚Huch... nein... nein... OK, jetzt! Innenbahn jetzt!‘ Es war superschön, die Strecke mit ihm zu teilen, und es war fantastisch, diesen kleinen Zweikampf mit ihm zu haben.»

Acosta kam dem Titel des jüngsten Rennsiegers 2024 nahe, konnte ihn Marc jedoch nicht entreißen. Außerdem stürzte er sowohl in dieser Saison als auch 2025 öfter als Marquez. Die MotoGP-Saison 2025 war die Comeback-Story von Marquez, doch an manchen Stellen begann diese Erzählung bei anderen Fahrern in der Startaufstellung, darunter auch Acosta, auf die Nerven zu gehen. «Ich denke, man kann sich die tausend Interviews ansehen, die ich gegeben habe, und die Kommentare, die ich zu seinem Jahr gemacht habe», sagte Pedro gereizt zu einem spanischen Journalisten, als er beim Grand Prix von Japan nach MM93 gefragt wurde.

Starker Auftakt: Schon beim Thailand-GP hieß das Duell Marquez vs. Acosta Foto: Gold and Goose Starker Auftakt: Schon beim Thailand-GP hieß das Duell Marquez vs. Acosta © Gold and Goose

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Pedro fasziniert MotoGP-Fans und Zuschauer, weil er eine Aura der Trotzigkeit ausstrahlt. Ob gegenüber Rivalen wie Marc, seiner eigenen Fehlbarkeit (er übt öffentlich Selbstkritik) oder Arbeitgeber KTM – er drängte das Werk offen und unermüdlich dazu, das Motorrad zu verbessern, und blieb auch dann noch anspruchsvoll, als er in der ersten Phase des Jahres 2025 von einem stoischen und weniger mürrischen Vinales in den Schatten gestellt wurde.

Sei wer du bist Pedro Acosta

«Ich denke, das Wichtigste [im Rampenlicht] ist, natürlich zu sein», sagte Pedro mir während eines Interviews im Jahr 2023, kurz vor seinem Einstieg in die MotoGP. «Es scheint, als würde sich die ganze Welt darauf konzentrieren, sehr politisch korrekt zu sein, und manchmal fehlt uns dabei der Funke. Ich glaube, was die Fans suchen – und was einem das Leben ohnehin leichter macht – ist die Tatsache, dass man nicht versuchen sollte, jemand zu sein, der man nicht ist. Sei, wer du bist. Das ist etwas, das ich aus meinem ersten Jahr in der Weltmeisterschaft sehr gut mitgenommen habe.»

Die MotoGP ist bereit für mehr von dieser Stimmung und vielleicht etwas weniger Kameradschaft unter den Fahrern. Acosta hatte für den Grand Prix von Thailand in dieser Saison eine verbesserte KTM, während Marquez erneut nach einer Verletzung sein Comeback feierte. «Genau das macht die MotoGP so spannend», sagte er nach dem Sprint-Duell. «An solche Kämpfe und solche Momente erinnert man sich.» Ungarn war ein weiterer Vorgeschmack.

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Marc Marquez ist aufgrund seiner Schulterprobleme vielleicht noch nicht ganz auf der Höhe, und Acosta wird durch das eingeschränkt, was der KTM im Vergleich zu den Italienern fehlt, aber diese beiden starren sich an, die Fäuste halb erhoben, und sind bereit zum Schlagabtausch. «Wenn ich weiterhin diese Duelle mit Marc habe, bedeutet das, dass wir uns im Vergleich zu den letzten paar Saisons verbessern», so Pedro Acosta in der Pressekonferenz. 2026 könnte das Jahr von Aprilia werden, Marco Bezzecchis Stunde, der Abgesang der 1000er und der technischen Spielereien, aber es könnte auch die ersten Anzeichen eines neuen MotoGP-Infernos mit sich bringen.