Marc Marquez: Was ihm für den Thailand-GP einen zusätzlichen Schub gibt
MotoGP-Weltmeister Marc Marquez ist in Buriram der Favorit auf den Sieg. Dort startete er vor einem Jahr seine Erfolgsserie mit dem Ducati-Lenovo-Team. Er könnte dort zudem seinen 100. GP-Sieg holen.
Die Ducati-Lenovo-Piloten Marc Marquez und Pecco Bagnaia haben beim MotoGP-Test in Buriram gezeigt, dass der Chang International Circuit auch dieses Jahr wieder eine sehr gute Strecke für die Desmosedici ist. In der kombinierten Zeitenliste landeten die beiden auf den Rängen 3 und 4 – hinter dem Aprilia-Duo Marco Bezzecchi und Ai Ogura.
2018 gastierte die Motorrad-WM erstmals in Buriram. In den letzten drei Grands Prix war es immer ein Ducati-Fahrer, der dort den Sieg holte. 2023 gewann Jorge Martin (damals im Team Pramac), 2024 holte sich Bagnaia den Sieg und 2025 startete Champion Marc Marquez mit seinem Triumph beim Thailand-GP perfekt in sein erstes Jahr im Ducati-Werksteam.
Auch 2026 ist der neunfache Weltmeister der Favorit auf den Sieg. «Auf dieser Strecke habe ich meinen ersten GP mit dem Ducati-Lenovo-Team gewonnen – eine dieser Erinnerungen, die einem einen zusätzlichen Schub geben. Das erste Rennen der Saison ist auch nach so vielen Jahren immer etwas Besonderes», betonte der 33-Jährige.
100. GP-Sieg in Reichweite
Beim Buriram-Test musste der Spanier drei Stürze wegstecken. «Abgesehen von den Stürzen und meiner körperlichen Verfassung hatten wir insgesamt einen positiven Test auf dieser Strecke», meinte Marquez, der immer noch etwas unter den Nachwirkungen seiner im Indonesien-GP 2025 erlittenen Schulterverletzung leidet.
Das Gefühl für die GP26 sollte bei Marquez aber passen. Es ist zu erwarten, dass der Ausnahmekönner am Rennwochenende noch einmal deutlich zulegen wird –wenn es darauf ankommt. Er könnte beim Großen Preis von Thailand 2026 einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere erreichen – seinen 100. GP-Sieg in der Motorrad-WM. In der MotoGP wäre es sein 74. Grand-Prix-Erfolg.
