Marc Marquez: Was ihm für den Thailand-GP einen zusätzlichen Schub gibt

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez ist in Buriram der Favorit auf den Sieg. Dort startete er vor einem Jahr seine Erfolgsserie mit dem Ducati-Lenovo-Team. Er könnte dort zudem seinen 100. GP-Sieg holen.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Marc Marquez beim Buriram-Test
Marc Marquez beim Buriram-Test
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez beim Buriram-Test
© Gold & Goose

Die Ducati-Lenovo-Piloten Marc Marquez und Pecco Bagnaia haben beim MotoGP-Test in Buriram gezeigt, dass der Chang International Circuit auch dieses Jahr wieder eine sehr gute Strecke für die Desmosedici ist. In der kombinierten Zeitenliste landeten die beiden auf den Rängen 3 und 4 – hinter dem Aprilia-Duo Marco Bezzecchi und Ai Ogura.

2018 gastierte die Motorrad-WM erstmals in Buriram. In den letzten drei Grands Prix war es immer ein Ducati-Fahrer, der dort den Sieg holte. 2023 gewann Jorge Martin (damals im Team Pramac), 2024 holte sich Bagnaia den Sieg und 2025 startete Champion Marc Marquez mit seinem Triumph beim Thailand-GP perfekt in sein erstes Jahr im Ducati-Werksteam.

Auch 2026 ist der neunfache Weltmeister der Favorit auf den Sieg. «Auf dieser Strecke habe ich meinen ersten GP mit dem Ducati-Lenovo-Team gewonnen – eine dieser Erinnerungen, die einem einen zusätzlichen Schub geben. Das erste Rennen der Saison ist auch nach so vielen Jahren immer etwas Besonderes», betonte der 33-Jährige.

100. GP-Sieg in Reichweite

Beim Buriram-Test musste der Spanier drei Stürze wegstecken. «Abgesehen von den Stürzen und meiner körperlichen Verfassung hatten wir insgesamt einen positiven Test auf dieser Strecke», meinte Marquez, der immer noch etwas unter den Nachwirkungen seiner im Indonesien-GP 2025 erlittenen Schulterverletzung leidet.

Das Gefühl für die GP26 sollte bei Marquez aber passen. Es ist zu erwarten, dass der Ausnahmekönner am Rennwochenende noch einmal deutlich zulegen wird –wenn es darauf ankommt. Er könnte beim Großen Preis von Thailand 2026 einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere erreichen – seinen 100. GP-Sieg in der Motorrad-WM. In der MotoGP wäre es sein 74. Grand-Prix-Erfolg.

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

