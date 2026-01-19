Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Marc Marquez: «Weniger Risiko und Schmetterlinge im Bauch»

Bei der Ducati-Teampräsentation sprach Marc Marquez über seine Gesundheit, die Motivation für die MotoGP-Saison 2026 und das neue Design seiner Desmosedici GP26.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Marc Marquez wirkt entspannter als vor einem Jahr
Marc Marquez wirkt entspannter als vor einem Jahr
Foto: Ducati
Marc Marquez wirkt entspannter als vor einem Jahr
© Ducati

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Im Rahmen der Teampräsentation des Ducati-Werksteams für die MotoGP-Saison 2026 in Madonna di Campiglio, die unter dem traditionsreichen Namen «Campioni in Pista» stattfand, gab Marc Marquez einen umfassenden Ausblick auf die neue Saison. Der Spanier präsentierte sich dabei gelöst, fokussiert und voller Tatendrang.

Werbung

Werbung

Hinter ihm liegt eine äußerst erfolgreiche Saison 2025, in der er bei 18 Starts elf Grand-Prix-Siege feierte, neun schnellste Rennrunden fuhr und sich acht Pole-Positions sicherte. In der ewigen MotoGP-Siegerliste steht Marquez nun bei insgesamt 73 Laufsiegen – nur noch 16 fehlen ihm auf die Bestmarke von Valentino Rossi. Aktuell ist der Ducati-Werksfahrer 32 Jahre alt, beim Saisonstart 2026 wird er 33 sein.

Genesung: Marc Marquez macht spürbare Fortschritte

Ein zentrales Thema war seine gesundheitliche Entwicklung, die nach der langen Rehabilitationsphase positiv verläuft. «Es geht mir immer besser. Ich arbeite diesen Winter extrem hart, um bereit für Thailand zu sein, das unser Hauptziel ist. Wie das Geschehen in den sozialen Medien verfolgt, dann hat man gesehen, dass ich bereits wieder auf einem Motorrad trainiere – alles entwickelt sich in die richtige Richtung.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Das Ducati-Werksteam für die MotoGP-Saison 2026
Das Ducati-Werksteam für die MotoGP-Saison 2026
Foto: Ducati
Das Ducati-Werksteam für die MotoGP-Saison 2026
© Ducati

Werbung

Werbung

Im Vergleich zum Vorjahr empfindet Marquez die Stimmung als deutlich entspannter. «Dieses Jahr fühle ich mich viel ruhiger. Letztes Jahr war ich ziemlich nervös, mit Schmetterlingen im Bauch. Natürlich sind sie auch jetzt vor dem Saisonstart da, aber ich kenne die Menschen, ich kenne das Motorrad, ich kenne die Teamkollegen.»

Entsprechend vorsichtig geht er mit Risiken um – auch beim traditionellen Ski-Event in den Dolomiten. «Diesen Winter habe ich versucht, die Risiken so gering wie möglich zu halten. Deshalb werde ich dieses Jahr gar nicht Ski fahren, das ist einfach nicht mein Sport.»

Motivation: Darum ist Marc Marquez 2026 noch hungriger

Seine Motivation wirkt ungebremst und speist sich weiterhin aus der Leidenschaft für den Wettbewerb. «Die Leidenschaft ist der Schlüssel. Nicht nur das Motorradfahren an sich, sondern der Wettbewerb ist der beste Treibstoff in meinem Körper.»

Die starke Saison 2025 habe ihn nicht satt gemacht, sondern im Gegenteil zusätzlich angetrieben. «Man könnte denken, man erreicht sein Ziel und lässt danach nach – bei mir ist es genau umgekehrt. Diese Saison hat mir die Kraft gegeben, auch diesen Winter wieder extrem hart zu arbeiten.»

Werbung

Werbung

Marc Marquez in den neuen Farben für die MotoGP-Saison 2026
Marc Marquez in den neuen Farben für die MotoGP-Saison 2026
Foto: Ducati
Marc Marquez in den neuen Farben für die MotoGP-Saison 2026
© Ducati

Abgerundet wurde der Auftritt durch den Blick auf die neue Ducati-Lackierung für 2026, die im Zeichen des 100-jährigen Jubiläums des Herstellers steht. Marquez zeigte sich angetan: «Ein schnelles Motorrad ist ein schönes Motorrad – das ist der wichtigste Punkt. Das Design ist auf jeden Fall sehr gelungen, und wir werden alles geben, um mit guten Leistungen das 100-jährige Jubiläum von Ducati zu feiern.»

Mit einem Augenzwinkern ergänzte er: «Ein paar Streifen, die schneller machen, sind ja immer dabei.» Marc Marquez macht damit deutlich: Auch 2026 will er in der MotoGP eine Hauptrolle spielen – mit klarem Fokus, großer Erfahrung und ungebrochener Gier nach Erfolgen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien