Marc Marquez: «Weniger Risiko und Schmetterlinge im Bauch»
Bei der Ducati-Teampräsentation sprach Marc Marquez über seine Gesundheit, die Motivation für die MotoGP-Saison 2026 und das neue Design seiner Desmosedici GP26.
Im Rahmen der Teampräsentation des Ducati-Werksteams für die MotoGP-Saison 2026 in Madonna di Campiglio, die unter dem traditionsreichen Namen «Campioni in Pista» stattfand, gab Marc Marquez einen umfassenden Ausblick auf die neue Saison. Der Spanier präsentierte sich dabei gelöst, fokussiert und voller Tatendrang.
Hinter ihm liegt eine äußerst erfolgreiche Saison 2025, in der er bei 18 Starts elf Grand-Prix-Siege feierte, neun schnellste Rennrunden fuhr und sich acht Pole-Positions sicherte. In der ewigen MotoGP-Siegerliste steht Marquez nun bei insgesamt 73 Laufsiegen – nur noch 16 fehlen ihm auf die Bestmarke von Valentino Rossi. Aktuell ist der Ducati-Werksfahrer 32 Jahre alt, beim Saisonstart 2026 wird er 33 sein.
Genesung: Marc Marquez macht spürbare Fortschritte
Ein zentrales Thema war seine gesundheitliche Entwicklung, die nach der langen Rehabilitationsphase positiv verläuft. «Es geht mir immer besser. Ich arbeite diesen Winter extrem hart, um bereit für Thailand zu sein, das unser Hauptziel ist. Wie das Geschehen in den sozialen Medien verfolgt, dann hat man gesehen, dass ich bereits wieder auf einem Motorrad trainiere – alles entwickelt sich in die richtige Richtung.»
Im Vergleich zum Vorjahr empfindet Marquez die Stimmung als deutlich entspannter. «Dieses Jahr fühle ich mich viel ruhiger. Letztes Jahr war ich ziemlich nervös, mit Schmetterlingen im Bauch. Natürlich sind sie auch jetzt vor dem Saisonstart da, aber ich kenne die Menschen, ich kenne das Motorrad, ich kenne die Teamkollegen.»
Entsprechend vorsichtig geht er mit Risiken um – auch beim traditionellen Ski-Event in den Dolomiten. «Diesen Winter habe ich versucht, die Risiken so gering wie möglich zu halten. Deshalb werde ich dieses Jahr gar nicht Ski fahren, das ist einfach nicht mein Sport.»
Motivation: Darum ist Marc Marquez 2026 noch hungriger
Seine Motivation wirkt ungebremst und speist sich weiterhin aus der Leidenschaft für den Wettbewerb. «Die Leidenschaft ist der Schlüssel. Nicht nur das Motorradfahren an sich, sondern der Wettbewerb ist der beste Treibstoff in meinem Körper.»
Die starke Saison 2025 habe ihn nicht satt gemacht, sondern im Gegenteil zusätzlich angetrieben. «Man könnte denken, man erreicht sein Ziel und lässt danach nach – bei mir ist es genau umgekehrt. Diese Saison hat mir die Kraft gegeben, auch diesen Winter wieder extrem hart zu arbeiten.»
Abgerundet wurde der Auftritt durch den Blick auf die neue Ducati-Lackierung für 2026, die im Zeichen des 100-jährigen Jubiläums des Herstellers steht. Marquez zeigte sich angetan: «Ein schnelles Motorrad ist ein schönes Motorrad – das ist der wichtigste Punkt. Das Design ist auf jeden Fall sehr gelungen, und wir werden alles geben, um mit guten Leistungen das 100-jährige Jubiläum von Ducati zu feiern.»
Mit einem Augenzwinkern ergänzte er: «Ein paar Streifen, die schneller machen, sind ja immer dabei.» Marc Marquez macht damit deutlich: Auch 2026 will er in der MotoGP eine Hauptrolle spielen – mit klarem Fokus, großer Erfahrung und ungebrochener Gier nach Erfolgen.
