Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Marc Marquez will noch vor Jahresende wieder auf dem Motorrad trainieren

Nach monatelanger Zwangspause zeigt sich Marc Marquez optimistisch: Bei einem Ducati-Event in Borgo Panigale kündigte der Champion an, womöglich noch 2025 wieder Motorrad zu fahren.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Marc Marquez macht Fortschritte
Marc Marquez macht Fortschritte
Foto: Ducati
Marc Marquez macht Fortschritte
© Ducati

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Bei einem Ducati-Event in Borgo Panigale blickte Marc Marquez nicht nur auf eine außergewöhnliche Saison zurück, sondern sorgte auch mit konkreten Aussagen zu seinem möglichen Comeback auf zwei Rädern für Aufmerksamkeit. Der Spanier absolvierte 2025 sein zweites Jahr mit Ducati und zugleich sein Debüt als Werksfahrer für Ducati Corse – gekrönt vom WM-Titel.

Werbung

Werbung

Zum Abschluss des Jahres zog Marquez eine emotionale Bilanz: «Offiziell ist heute der letzte Arbeitstag – und sehr bald sind wir in 2026. Das letzte Jahr war unfassbar. Es war extrem viel Arbeit, sich zurückzumelden. Aber es sorgte auch für sehr viel Freude.»

Dabei erinnerte der Champion auch an die entscheidenden Weichenstellungen zuvor: «All das ging ja schon 2024 los, mit der Ankunft bei Gresini. Die Erfahrung, die ich mit dem ganzen Team um Nadia (Padovani) machen konnte, war ein wichtiger Faktor. Es war die perfekte Stärkung für die Zusammenarbeit 2025 mit Gigi (Dall’Igna), Mauro (Grassilli) und den anderen Kollegen bei Ducati Corse.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Seit seinem Sturz beim Indonesien-GP in Mandalika Anfang Oktober war Marquez außer Gefecht. Lange Zeit blieb unklar, wann der achtfache Weltmeister wieder ins Training einsteigen könnte. Am 13. Dezember lieferte er selbst ein erstes positives Signal, als er ein Foto veröffentlichte und zeigte, dass er bereits wieder auf dem Fahrrad trainieren kann.

Werbung

Werbung

In Borgo Panigale sprach Marquez nun erstmals offen darüber, dass der nächste Schritt unmittelbar bevorstehen könnte. Sichtlich erleichtert und mit einem breiten Grinsen erklärte die Startnummer 93: «Mir geht es wesentlich besser und nächste Woche werde ich wohl wieder auf ein Bike steigen können. Es gibt nochmals einen Austausch mit den Ärzten, aktuell stehen die Vorzeichen gut dafür.»

Dass trotz aller Vorsicht auch der Humor zurück ist, zeigte Marquez mit einem Augenzwinkern: «Das einzige, was mir dann noch für das Training mit dem Motorrad fehlt – ich brauche die finale Freigabe von meiner Freundin Gemma», lachte der Spanier.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Yamaha Motor Racing

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien