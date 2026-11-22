Es gab einen Moment in dieser MotoGP-Saison, in dem Marc Marquez weit von der Titelverteidigung entfernt schien. Nach seinem Comeback in Mugello betrug der Rückstand 102 Punkte. Hinter ihm lagen ein schwieriger Winter, ein weiterer schwerer Sturz und eine erneute Operation. Vor ihm fuhren zwei Aprilia-Piloten, deren Motorrad vor allem über die Grand-Prix-Distanz am Sonntag überlegen wirkte.

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Jetzt ist Marquez zum zehnten Mal Weltmeister. Nach dem Patzer am Samstag ließ Marquez am Sonntag nichts anbrennen und stellte den Titel vor dem abschließenden Rennwochenende der Saison in Valencia sicher. Aus einem Rückstand von mehr als 100 Punkten hat der Ducati-Pilot einen Vorsprung gemacht, den seine Gegner nicht mehr aufholen können.

Giacomo Agostini überreichte Marc Marquez den goldenen Weltmeister-Helm Foto: Gold and Goose Photography Giacomo Agostini überreichte Marc Marquez den goldenen Weltmeister-Helm © Gold and Goose Photography

Aprilia hielt zu Saisonbeginn alle Trümpfe in der Hand

Wer diese Leistung verstehen will, muss zum vergangenen Winter zurückgehen. Nach seinem Sturz in Mandalika hatte Marquez den Rest der Saison 2025 verpasst. Zum Auftakt 2026 wirkte er noch nicht vollständig fit. Schnell war er trotzdem: Im Buriram-Sprint lieferte er sich mit Pedro Acosta ein Duell um Platz 1. Erst eine Strafe brachte ihn um den Sieg.

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Einen Tag später zeigte sich aber, wie schwierig die Aufgabe werden würde. Gegen Aprilia hatte Marquez im Grand Prix keine Antwort. Nach einem Ausritt über die Randsteine brach die Hinterradfelge seiner Ducati – der Titelverteidiger blieb ohne Punkte.

Marco Bezzecchi und Jorge Martin starteten stark in die MotoGP-Saison 2026 Foto: Gold and Goose Photography Marco Bezzecchi und Jorge Martin starteten stark in die MotoGP-Saison 2026 © Gold and Goose Photography

In Brasilien gewann er den Sprint, wurde am Sonntag aber nur Vierter. Mit Fabio di Giannantonio stand ein anderer Ducati-Pilot auf Platz 2. Selbst Austin, wo Marquez als Favorit antrat, brachte keine Wende: Startplatz 6, Rang 17 im Sprint und Platz 5 im Grand Prix. Marco Bezzecchi dagegen eilte von Sieg zu Sieg und hatte bis dahin jede einzelne Grand-Prix-Runde der Saison angeführt. Es sah danach aus, als müssten Bezzecchi und Martin den Titel unter sich ausmachen.

Marquez stand unter Druck und machte im Frühling einige Fehler. Sein Sprintsieg in Jerez blieb umstritten, weil er nach einem Sturz direkt an die Box gefahren war und das Motorrad gewechselt hatte. Im Grand Prix vor heimischen Fans stürzte der Weltmeister und verlor in der WM weiter an Boden.

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Tiefpunkt: Nach Mugello lag Marc Marquez 102 Punkte zurück Foto: Gold and Goose Photography Tiefpunkt: Nach Mugello lag Marc Marquez 102 Punkte zurück © Gold and Goose Photography

In Le Mans folgte der nächste schwere Rückschlag: ein heftiger Sprintsturz, eine weitere Verletzung, eine weitere Operation. Marquez verpasste den Grand Prix und das folgende Wochenende in Barcelona. Als er in Mugello zurückkam, war Aprilia längst weit voraus.

In Ungarn begann Marquez’ große Aufholjagd

Doch Marquez bekam Chancen – und er nutzte sie. In Ungarn räumte Martin unter anderem seinen Teamkollegen ab, während Marquez mit 37 Punkten die Maximalausbeute mitnahm. In Brünn stürzte Bezzecchi im Sprint. Danach verlor er die Beherrschung gegenüber einem Streckenposten und handelte sich ein Startverbot für den Grand Prix ein. Marquez gewann am Sonntag.

Ducati und Marc Marquez jubelten in Ungarn über den 100. Sieg der Marke Foto: Gold and Goose Photography Ducati und Marc Marquez jubelten in Ungarn über den 100. Sieg der Marke © Gold and Goose Photography

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Es waren folgenschwere Fehler in einer Saison, in der Aprilia alle Voraussetzungen für den Titelgewinn hatte. In Assen stürzte Bezzecchi früh und verletzte sich, am Sachsenring folgte der nächste folgenschwere Abflug. Marquez holte auf seiner Paradestrecke in Hohenstein-Ernstthal dagegen die vollen 37 Punkte. Obwohl Bezzecchi phasenweise der schnellste Mann im Feld war, brachte er sich mit seinen Fehlern selbst um die Titelchance. Martin punktete konstanter, hatte im direkten Vergleich mit seinen Aprilia-Markenkollegen aber häufig das Nachsehen.

Marquez war dabei keineswegs unverwundbar. Silverstone wurde ein schwieriges Wochenende. Doch auf Rückschläge folgten Antworten: In Aragon und Misano holte er jeweils die vollen 37 Punkte. Auf Strecken, die ihm lagen, ließ er kaum etwas liegen. Wo die Ducati weniger konkurrenzfähig war, blieb er im Spiel. Der Rückstand schrumpfte, aus einer scheinbar aussichtslosen Verfolgungsjagd wurde wieder ein Titelkampf.

Aprilia patzte bei den Überseerennen

Bei den Überseerennen rückte Marquez der WM-Spitze immer näher. Nach dem Japan-Grand-Prix fehlten nur noch zwei Punkte auf Martin. Auf der Aprilia-Paradestrecke in Mandalika leistete sich Martin einen Fehler und verpasste die Chance, den WM-Vorsprung zu vergrößern. Durch seinen Sturz im Phillip-Island-Sprint verlor er die WM-Führung an Marquez.

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Jorge Martin konnte Marc Marquez' Titelverteidigung nicht verhindern Foto: Gold and Goose Photography Jorge Martin konnte Marc Marquez' Titelverteidigung nicht verhindern © Gold and Goose Photography

Martin war verwundet, Marquez baute die WM-Führung in Sepang und Lusail aus. Der Fahrer, dessen Körper schon so viele Rückschläge verkraften musste, brachte die Saison nun mit einer Konsequenz zu Ende, die seinen Gegnern fehlte. In Portimao verwandelte er schließlich den Matchball – auch wenn seine Vorstellung im Grand Prix nicht besonders glanzvoll war.

Für Aprilia ist dieser Ausgang bitter. Das beste Motorrad des Jahres hat nicht zum Fahrertitel gereicht. Massimo Rivola und die Ingenieure in Noale hatten Bezzecchi und Martin ein Paket bereitgestellt, mit dem beide Marquez hätten schlagen können. Über einzelne Rennen gelang ihnen das eindrucksvoll. Über die gesamte Saison waren die Fehler zu groß. Der Gewinn der Teamwertung ist ein schwacher Trost .

Der Titel des Teamweltmeisters ist Aprilia Racing nicht mehr zu nehmen Foto: Aprilia Racing Der Titel des Teamweltmeisters ist Aprilia Racing nicht mehr zu nehmen © Aprilia Racing

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Das schmälert Marquez’ Leistung nicht. Er musste jede dieser Gelegenheiten erst einmal nutzen – mit einer fragilen Schulter, nach einer weiteren Operation und gegen ein Motorrad, das seiner Ducati häufig überlegen war. Er hätte im Sommer gute Gründe gehabt, diese Saison abzuschreiben. Stattdessen blieb er fokussiert und beharrlich genug, um den Rückstand aufzuholen.

Mit seinem zehnten Titel zieht Marquez nun auch an den neun WM-Erfolgen seines langjährigen Rivalen Valentino Rossi vorbei. Noch lange in Erinnerung bleiben dürfte vor allem der Weg zum zehnten WM-Erfolg: 102 Punkte zurück, körperlich angeschlagen, sportlich unter Druck – und am Ende wieder Weltmeister.