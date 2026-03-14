Marc Marquez zu 2027, Sicherheit, Topspeed, Rundenzeiten und Selbstzweifeln

Spaniens erfolgreichster MotoGP-Pilot zeigte auf der Ducati GP25 im vergangenen Jahr einen Sensationsdurchmarsch. Bereits zehn Rennen vor Ende der Kampagne war Marc Marquez der Titel nicht mehr zu nehmen. Nach langer Verletzungspause meldete sich der Weltmeister auch 2026 stark zurück. Ohne den technischen Defekt am Hinterrad während des GP-Auftakts in Buriram hätte Marquez wohl einen souveränen Einstieg in Form eines Doppel-Podiums erlebt.

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Trotz der unübersehbaren Schlappe seines Arbeitgebers in Thailand gilt Marquez als Fixstarter 2027. Auch nach 18 Jahren im GP-Zirkus und hunderten Stürzen will sich der dann 34-Jährige den Neustart der MotoGP unter Regie von Liberty Media trotz reduziertem Hubraum nicht entgehen lassen. Interessant ist allerdings auch, dass der Weltmeister aktuell noch über die Laufzeit eines Vertrags debattiert. Wunsch der Startnummer 93 ist eine nur einjährige Bindung mit Ducati Corse.

360 km/h Topspeed – unnötiges Risiko

In einem Dokument seines Getränkesponsors Estrella Galicia 0,0 finden sich Aussagen von Marc Marquez zur zukünftigen Formel der MotoGP. «Ich stimme der Reduzierung des Hubraums zu. Auf etlichen Strecken kommen wir in die Nähe von 360 km/h. Für die Show an sich ist dieser Speed nicht notwendig, das ist eine unnötige Erhöhung des Risikos», so der Spanier. Und Marc Marquez untertreibt noch. Auf der legendären Strecke von Mugello erreichen 1000er-Prototypen über 365 km/h.

Marc Marquez auf der aktuellen MotoGP-Werks-Ducati Foto: Gold and Goose Marc Marquez auf der aktuellen MotoGP-Werks-Ducati © Gold and Goose

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Marquez sieht einen direkten Bezug zu den Auslaufzonen: «Das Problem ist der Platz, die Auslaufzonen werden zu kurz, wenn man mit den jetzigen Geschwindigkeiten unterwegs ist.» Dass die Hubraum- und Leistungsreduzierung von rund 15 Prozent auf Kosten der Rundenzeiten geht, das glaubt der Ducati-Werksfahrer nicht. Im Gegenteil: «Ich denke, auf etlichen Strecken werden die Rundenzeiten gleich – auf manchen sogar schneller sein. Wir haben weniger Gewicht und ein besseres Handling. Man wird in der Lage sein, die Performance der Motorräder in den Kurven besser zu nutzen.»

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Kommen Marc Marquez die neuen 850er entgegen – oder nicht?

Mit Blick auf die rundum neu entwickelten 850er-Renner, die sowohl ohne Höhenverstellung des Hecks als auch mit beschnittener Aerodynamik auf die Strecke gehen werden, kommt auch der Multiweltmeister nicht ohne eine gewisse Ratlosigkeit aus. Marc Marquez: «Für die neue Ära kann kein Hersteller das beste Motorrad garantieren, wir werden 2027 eine Saison der permanenten Weiterentwicklung sehen. Und auch ich weiß nicht, ob ich in der Lage sein werde, mich schneller auf die neuen Motorräder zu adaptieren als die anderen.»