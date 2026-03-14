Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Marc Marquez zu 2027, Sicherheit, Topspeed, Rundenzeiten und Selbstzweifeln

Als sicher gilt, dass MotoGP-Champion Marc Marquez auch 2027 an den Start gehen wird. Kommentare von «MM93» mit Blick auf die Zukunft zeigen aber auch: Der neunfache Weltmeister ist nachdenklich.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Auch mit weniger als 1000 ccm zufrieden: Champion Marc Marquez
Auch mit weniger als 1000 ccm zufrieden: Champion Marc Marquez
Foto: Gold and Goose
Auch mit weniger als 1000 ccm zufrieden: Champion Marc Marquez
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Spaniens erfolgreichster MotoGP-Pilot zeigte auf der Ducati GP25 im vergangenen Jahr einen Sensationsdurchmarsch. Bereits zehn Rennen vor Ende der Kampagne war Marc Marquez der Titel nicht mehr zu nehmen. Nach langer Verletzungspause meldete sich der Weltmeister auch 2026 stark zurück. Ohne den technischen Defekt am Hinterrad während des GP-Auftakts in Buriram hätte Marquez wohl einen souveränen Einstieg in Form eines Doppel-Podiums erlebt.

Werbung

Werbung

Trotz der unübersehbaren Schlappe seines Arbeitgebers in Thailand gilt Marquez als Fixstarter 2027. Auch nach 18 Jahren im GP-Zirkus und hunderten Stürzen will sich der dann 34-Jährige den Neustart der MotoGP unter Regie von Liberty Media trotz reduziertem Hubraum nicht entgehen lassen. Interessant ist allerdings auch, dass der Weltmeister aktuell noch über die Laufzeit eines Vertrags debattiert. Wunsch der Startnummer 93 ist eine nur einjährige Bindung mit Ducati Corse.

360 km/h Topspeed – unnötiges Risiko

In einem Dokument seines Getränkesponsors Estrella Galicia 0,0 finden sich Aussagen von Marc Marquez zur zukünftigen Formel der MotoGP. «Ich stimme der Reduzierung des Hubraums zu. Auf etlichen Strecken kommen wir in die Nähe von 360 km/h. Für die Show an sich ist dieser Speed nicht notwendig, das ist eine unnötige Erhöhung des Risikos», so der Spanier. Und Marc Marquez untertreibt noch. Auf der legendären Strecke von Mugello erreichen 1000er-Prototypen über 365 km/h.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Marc Marquez auf der aktuellen MotoGP-Werks-Ducati
Marc Marquez auf der aktuellen MotoGP-Werks-Ducati
Foto: Gold and Goose
Marc Marquez auf der aktuellen MotoGP-Werks-Ducati
© Gold and Goose

Werbung

Werbung

Marquez sieht einen direkten Bezug zu den Auslaufzonen: «Das Problem ist der Platz, die Auslaufzonen werden zu kurz, wenn man mit den jetzigen Geschwindigkeiten unterwegs ist.» Dass die Hubraum- und Leistungsreduzierung von rund 15 Prozent auf Kosten der Rundenzeiten geht, das glaubt der Ducati-Werksfahrer nicht. Im Gegenteil: «Ich denke, auf etlichen Strecken werden die Rundenzeiten gleich – auf manchen sogar schneller sein. Wir haben weniger Gewicht und ein besseres Handling. Man wird in der Lage sein, die Performance der Motorräder in den Kurven besser zu nutzen.»

Kommen Marc Marquez die neuen 850er entgegen – oder nicht?

Mit Blick auf die rundum neu entwickelten 850er-Renner, die sowohl ohne Höhenverstellung des Hecks als auch mit beschnittener Aerodynamik auf die Strecke gehen werden, kommt auch der Multiweltmeister nicht ohne eine gewisse Ratlosigkeit aus. Marc Marquez: «Für die neue Ära kann kein Hersteller das beste Motorrad garantieren, wir werden 2027 eine Saison der permanenten Weiterentwicklung sehen. Und auch ich weiß nicht, ob ich in der Lage sein werde, mich schneller auf die neuen Motorräder zu adaptieren als die anderen.»

Sicher ist, dass die neuen Motorräder eine andere Charakteristik haben werden. Ob die 850er-Bikes gleichzeitig leichter zu steuern sind, das darf angezweifelt werden. Möglich ist genauso, dass die weniger komplexe Technik das fahrerische Können wieder stärker in den Vordergrund bringt und ein mit rohem Talent übergossener Marc Marquez zum Abschluss seiner Karriere noch mehr glänzen kann. An keiner Front bestehen jedenfalls Zweifel, dass sich die beiden MotoGP-Generationen in Sachen Rundenzeiten nicht viel schenken werden.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

32

2

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

25

3

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

23

4

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

18

5

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

17

6

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

13

7

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

12

8

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

9

9

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

8

10

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

8

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien