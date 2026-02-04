Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Marco Bezzecchi (6.): «Man weiß nie ganz, wer schnell und wer langsam ist»

MotoGP-Ass Marco Bezzecchi (Aprilia) landete an Tag 2 in Sepang auf Rang 6. Er testete viele Teile – ob die RS-GP26 eine deutliche Verbesserung zum 2025er-Bike ist, könne er noch nicht sagen.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Den ersten Tag des Sepang-Tests nutzte Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi dazu, sich mit dem MotoGP-Bike in Schwung zu bringen. Die Freude über das Wiedersehen mit seiner RS-GP war groß nach der langen Winterpause. Am Tag davor wurde offiziell verkündet, dass «Bez» und Aprilia Racing auch 2027 und 2028 zusammenarbeiten werden.

Werbung

Werbung

Bezzecchi fand sofort wieder seinen Speed, der ihn in der MotoGP-Saison 2025 WM-Rang 3 einbrachte. Am Ende des Tages landete er in der Zeitenliste auf Platz 5 – mit 0,506 sec Rückstand auf Champion Marc Marquez, der am Dienstag die schnellste Zeit in den heißen Asphalt brannte.

Marco Bezzecchi hat Spaß mit seiner RS-GP
Marco Bezzecchi hat Spaß mit seiner RS-GP
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi hat Spaß mit seiner RS-GP
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Am Mittwoch ging es für Bezzecchi dann weiter mit viel Testarbeit. «Ich fühle mich gut. Wir haben immer noch viele Dinge zum Ausprobieren und viele Runden zu fahren, um den Ingenieuren mehr Daten für die Analyse zur Verfügung zu stellen», meinte der 27-Jährige aus Rimini. «Ich selbst brauche auch noch etwas mehr Zeit, um ein Verständnis aufzubauen. Ich kann mich aber nicht beschweren, es läuft gut.»

Werbung

Werbung

Aprilia arbeitete an allen Bereichen

Tag 2 in Sepang beendete Bezzecchi auf Rang 6. Auf den Schnellsten, Joan Mir (Honda), fehlten ihm gut zwei Zehntelsekunden. Auf welche Bereiche hat Aprilia am Mittwoch den Fokus gelegt? «Wir müssen alle Bereiche verbessern. Wenn du ein neues Motorrad hast, dann möchtest du immer, dass alles ein wenig besser wird», erklärte Bezzecchi. «Wir arbeiten an der Aerodynamik und an vielen anderen Dingen. Momentan ist es schwer, einen direkten Vergleich zu ziehen, wir müssen weiterarbeiten.»

Bezzecchi betonte, dass es schön wäre, wenn er in die neue Saison so starten könnte, wie er das letzte Jahr beendet hatte. Nach den Erkenntnissen der ersten beiden Tage – befinden sich Aprilia und er auf dem richtigen Weg? «Es ist noch etwas früh, um das zu sagen, aber wir arbeiten darauf hin», erklärte Bezzecchi. «Es geht darum, mit dem neuen Bike eine gute Basis zu finden und wir versuchen, so schnell als möglich konkurrenzfähig zu sein. Es ist aber auch schwierig, bei einem Test das richtig beurteilen zu können, denn jeder absolviert ein anderes Programm. Man weiß also nie ganz, wer schnell und wer langsam ist. Wer eine gute Pace hat und wer nicht. Wir müssen Thailand abwarten, dann können wir es genauer sagen.»

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Joan Mir (E)

Honda

1:56,874 min

2.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,109 sec

3.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,175

4.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,242

5.

Maverick Vinales (E)

KTM

+0,252

6.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,267

7.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,400

8.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,428

9.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,502

10.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,676

11.

Luca Marini (I)

Honda

+0,691

12.

Alex Marquez (E)

Ducati

+0,790

13.

Brad Binder (ZA)

KTM

+0,879

14.

Johann Zarco (F)

Honda

+1,472

15.

Marc Marquez (E)

Ducati

+1,512

16.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+1,692

17.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+1,697

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien