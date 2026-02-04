Marco Bezzecchi (6.): «Man weiß nie ganz, wer schnell und wer langsam ist»

Den ersten Tag des Sepang-Tests nutzte Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi dazu, sich mit dem MotoGP-Bike in Schwung zu bringen. Die Freude über das Wiedersehen mit seiner RS-GP war groß nach der langen Winterpause. Am Tag davor wurde offiziell verkündet, dass «Bez» und Aprilia Racing auch 2027 und 2028 zusammenarbeiten werden.

Bezzecchi fand sofort wieder seinen Speed, der ihn in der MotoGP-Saison 2025 WM-Rang 3 einbrachte. Am Ende des Tages landete er in der Zeitenliste auf Platz 5 – mit 0,506 sec Rückstand auf Champion Marc Marquez, der am Dienstag die schnellste Zeit in den heißen Asphalt brannte.

Marco Bezzecchi hat Spaß mit seiner RS-GP Foto: Gold & Goose Marco Bezzecchi hat Spaß mit seiner RS-GP © Gold & Goose

Am Mittwoch ging es für Bezzecchi dann weiter mit viel Testarbeit. «Ich fühle mich gut. Wir haben immer noch viele Dinge zum Ausprobieren und viele Runden zu fahren, um den Ingenieuren mehr Daten für die Analyse zur Verfügung zu stellen», meinte der 27-Jährige aus Rimini. «Ich selbst brauche auch noch etwas mehr Zeit, um ein Verständnis aufzubauen. Ich kann mich aber nicht beschweren, es läuft gut.»

Aprilia arbeitete an allen Bereichen

Tag 2 in Sepang beendete Bezzecchi auf Rang 6. Auf den Schnellsten, Joan Mir (Honda), fehlten ihm gut zwei Zehntelsekunden. Auf welche Bereiche hat Aprilia am Mittwoch den Fokus gelegt? «Wir müssen alle Bereiche verbessern. Wenn du ein neues Motorrad hast, dann möchtest du immer, dass alles ein wenig besser wird», erklärte Bezzecchi. «Wir arbeiten an der Aerodynamik und an vielen anderen Dingen. Momentan ist es schwer, einen direkten Vergleich zu ziehen, wir müssen weiterarbeiten.»

Bezzecchi betonte, dass es schön wäre, wenn er in die neue Saison so starten könnte, wie er das letzte Jahr beendet hatte. Nach den Erkenntnissen der ersten beiden Tage – befinden sich Aprilia und er auf dem richtigen Weg? «Es ist noch etwas früh, um das zu sagen, aber wir arbeiten darauf hin», erklärte Bezzecchi. «Es geht darum, mit dem neuen Bike eine gute Basis zu finden und wir versuchen, so schnell als möglich konkurrenzfähig zu sein. Es ist aber auch schwierig, bei einem Test das richtig beurteilen zu können, denn jeder absolviert ein anderes Programm. Man weiß also nie ganz, wer schnell und wer langsam ist. Wer eine gute Pace hat und wer nicht. Wir müssen Thailand abwarten, dann können wir es genauer sagen.»