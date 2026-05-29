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Marco Bezzecchi (7.): «Bei der Zeitenjagd habe ich am meisten zu kämpfen!»

WM-Leader Marco Bezzecchi beendete das MotoGP-Zeittraining in Mugello als bester Aprilia-Pilot auf Rang 7. In welchen Bereichen gearbeitet muss, um mit den starken Ducati mitzuhalten.

MotoGP

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
© Gold & Goose

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Ein großer Traum würde für Marco Bezzecchi in Erfüllung gehen, wenn er bei seinem Heim-GP in Mugello gewinnen könnte. Die Voraussetzungen dafür sind in diesem Jahr so gut wie noch nie für den Aprilia-Piloten. Er reiste als WM-Führender in die Toskana und hat am Freitag den Grundstein für ein erfolgreiches Wochenende gelegt. Im MotoGP-Zeittraining belegte der Italiener Rang 7. Auf VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio, der die schnellste Zeit fuhr, hatte er 0,153 sec Rückstand.

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In den vergangenen Jahren dominierte Ducati auf dem Mugello Circuit. Im Zeittraining am Freitag waren fünf Fahrer auf einer Desmosedici in den Top-10. Denkt Bezzecchi, dass er dieses Jahr mit seiner RS-GP mithalten kann? «Es ist wie immer schwer, einen Vergleich zu ziehen – ich fahre die Aprilia und nicht die Ducati. Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll», grübelte der der 27-Jährige. «Wie auch immer, ich fühle mich gut. Alle Ducati-Piloten sind konkurrenzfähig. Es kommt aber nicht so sehr darauf an, wer jetzt vorne liegt, das Wichtigste ist, dass wir auf uns selbst schauen und versuchen, uns Tag für Tag zu verbessern.»

Teamkollege Jorge Martin landete im Zeittraining auf Rang 8, die beiden Trackhouse-Piloten Ai Ogura und Raul Fernandez schafften den direkten Einzug ins Q2 nicht. In welchen Bereichen müssen Bezzecchi und Aprilia noch Fortschritte mache, um vorne dabei zu sein? «Bei der Zeitenjagd habe ich am meisten zu kämpfen. Bei der Pace sind wir besser, aber auch dort können wir uns noch verbessern», erklärte Bezzecchi.

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Wie fühlt sich die Aprilia im Vergleich zu letztem Jahr an? «Das Motorrad fühlt sich gut an. Es ist sehr ähnlich zu dem vom letzten Jahr. Natürlich haben wir in vielen Bereichen Fortschritte gemacht, ich selbst habe mich auch weiterentwickelt.»

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