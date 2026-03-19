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Marco Bezzecchi (Aprilia): «Super schnelle Strecke – Prognose unmöglich!»

Ein Sturz, ein Sieg – so die Auftaktbilanz von Marco Bezzecchi (Aprilia). An der Herangehensweise will der erste Verfolger von Pedro Acosta beim ersten Auftritt der MotoGP in Goiania nichts ändern.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

MotoGP-Tiefstapler Marco Bezzecchi (Aprilia)
MotoGP-Tiefstapler Marco Bezzecchi (Aprilia)
Foto: Gold and Goose
MotoGP-Tiefstapler Marco Bezzecchi (Aprilia)
© Gold and Goose

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Beim letzten Auftritt der MotoGP in Brasilien war Marco Bezzecchi drei Jahre alt. Während der jetzige Mentor «VR46» damals als Yamaha-Werksfahrer auf der Verfolgung des heutigen Aprilia-Botschafters Max Biaggi war, jagte «Bezz» noch Spielzeugrennern hinterher. Entsprechend neutral betritt der Sieger des Auftaktrennens die für alle Fahrer neue Arena.

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Bemerkenswert war zuletzt nicht nur der Auftritt der Startnummer 72. Nach Buriram hängen in der jungen WM-Tabelle die drei anderen Aprilia-Piloten direkt im Schlepptau. Die Position der Nummer 1 im Aprilia-Lager ist Bezzecchi also keinesfalls gewiss. Auf dem für die MotoGP in Form gebrachten Autodromo Internacional Ayrton Senna könnte Bezzecchi in den Club jener 14 Piloten bringen, die in 77 Jahren Königsklasse vier Rennen in Folge gewonnen haben.

Trotz einer Nullnummer gleich beim allerersten Rennen des Jahres hatte sich Bezzecchi mit dem überlegenen Start-Ziel-Sieg beim Großen Preis von Thailand größten Respekt verdient. Nach nun drei Siegen in Serie zweifelt niemand mehr an der Kompetenz des Werksteams aus Noale. Und doch – auch in Brasilien bleibt sich der Marco Bezzecchi treu. Erneut zeigte er sich als brillanter Tiefstapler.

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Marco Bezzecchi und Landsmann Pecco Bagnaia (re.) in Goiania
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Foto: Gold and Goose
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© Gold and Goose

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Auf die Frage im Rahmen der offiziellen Auftaktpressekonferenz, inwieweit das spezielle Aprilia-Aerosystem unterstütze, antwortete der 27-Jährige staubtrocken: «Mein Motorrad funktioniert!»

Bezzecchis erster Eindruck zur neuen Strecke im MotoGP-Kalender: «Die Strecke schaut wirklich gut aus, man sieht, dass sie sehr hart daran gearbeitet haben, Der Kurs ist super schnell, alles schaut top aus, ich bin begeistert, hier mit einem MotoGP-Bike zu fahren. Bei der Besichtigung sind die 3, 4 und 5 schon herausstechend. Es sieht so aus, als würde ich den meisten Spaß haben. Der letzte Abschnitt der Strecke dürfte der mit den meisten Zweikämpfen sein. »

Der Pilot aus Rimini weiter: «Dennoch ist es fast unmöglich, eine Prognose abzugeben. Auch für uns geht es darum, die Piste bestmöglich zu verstehen. Dass unser Motorrad auch hier sehr gut funktioniert, ist meine Hoffnung, aber zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht mehr. Ich würde gern konkreter werden – aber es ist schlicht nicht möglich.»

Ankunft in Südamerika. Seit 22 Jahren fährt die MotoGP wieder in Brasilien
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Foto: Gold and Goose
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