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Marco Bezzecchi auf dem Aprilia-Superbike: Erfolgreicher Test in Misano

Nur knapp drei Wochen nach seinem Schlüsselbeinbruch saß Marco Bezzecchi wieder auf dem Motorrad. Aprilia zieht nach einem privaten Test in Misano ein positives Fazit.

MotoGP

Marco Bezzecchi testete mit einer Aprilia RSV4
Marco Bezzecchi testete mit einer Aprilia RSV4
Foto: Aprilia
Marco Bezzecchi testete mit einer Aprilia RSV4
© Aprilia

Im Artikel erwähnt

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Nur knapp drei Wochen nach seinem Schlüsselbeinbruch hat Marco Bezzecchi den nächsten wichtigen Schritt auf dem Weg zurück in die MotoGP gemacht. Der Aprilia-Werkspilot absolvierte am Mittwochabend einen privaten Test in Misano Adriatico.

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Bezzecchi hatte sich am 11. Juli im Qualifying zum Sachsenring-GP das Schlüsselbein gebrochen und wurde bereits einen Tag später operiert. Nun saß der Italiener erstmals wieder auf einem Motorrad. Wie Aprilia mitteilte, absolvierte der VR46-Academy-Pilot vier Stints auf einer Aprilia RSV4. Der Fitnesstest verlief nach Angaben des Herstellers zufriedenstellend.

In den kommenden Tagen setzt Bezzecchi sein Rehabilitationsprogramm fort. Ob er beim Grand Prix von Großbritannien (7. bis 9. August) in Silverstone an den Start gehen kann, entscheidet sich nach dem obligatorischen Fitness-Check an der Rennstrecke.

Im Artikel erwähnt

Die Rückkehr käme für Aprilia zu einem wichtigen Zeitpunkt. Vor dem Gastspiel in Silverstone liegt Bezzecchi auf dem vierten WM-Rang und hat lediglich 22 Punkte Rückstand auf seinen Teamkollegen und WM-Leader Jorge Martin. Das Rennen um den MotoGP-Titel ist komplett offen.

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