Marco Bezzecchi (Aprilia): Training auf dem Superbike statt Erholung

In der MotoGP-WM geht es erst Ende August im MotorLand Aragon weiter. Die knapp dreiwöchige Pause nach dem britischen Grand Prix nutzen die Fahrer, um sich auf die intensiven letzten drei Monate in der Saison 2026 vorzubereiten. An den verbleibenden zehn Rennwochenenden geht es für die Piloten darum, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, denn der Titelkampf ist dieses Jahr sehr eng.

Werbung

Werbung

Mittendrin im Duell um die WM-Krone befindet sich Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi. Nach zwei dritten Plätzen in Silverstone liegt der Italiener derzeit in der Gesamtwertung mit 31 Punkten Rückstand auf Teamkollege Jorge Martin auf Rang 2. Bezzecchi hatte beim Rennwochenende auf der britischen Insel immer noch mit den Nachwirkungen seines auf dem Sachsenring erlittenen Schlüsselbeinbruchs zu kämpfen. Seine Leistung in Silverstone mit zwei Podestplätzen ist deshalb nochmal höher zu bewerten.

Training in Misano

Viel Pause für seine weitere Genesung gönnt sich «Bez» in der MotoGP-Pause im August nicht. In dieser Woche war er mit seinen Kumpels von der VR46 Academy – etwa Pecco Bagnaia (Ducati) – schon wieder auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli unterwegs. Auf der Rennstrecke an der Adria absolvierte Bezzecchi auf einer Aprilia RSV4 viele Runden.

Der Aragon-GP findet vom 28. bis 30. August statt. Bezzecchi und seine Aprilia-Kollegen Jorge Martin, Raul Fernandez und Ai Ogura werden dort mit der schnellen RS-GP wieder um Siege und Podestplätze kämpfen. Der Favorit auf der spanischen Piste ist aber ein anderer: Marc Marquez (Ducati). Der neunfache Champion gewann auf einer seiner Lieblingsstrecken mit der Desmosedici 2024 und 2025 alle Rennen (Sprints und Grands Prix).

Werbung