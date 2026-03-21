Marco Bezzecchi (Aprilia): «Von 20 auf 2 – das war mal nicht so schlecht»

Nach einem schlicht schlechten Freitag, der Marco Bezzecchi zur Teilnahme am Q1 vergattert hatte, nahm der Aprilia-Frontmann im Laufe des zweiten Fahrtags wieder Fahrt auf. «Bezz» zog souverän ins Q2 nach und machte auch dort so einen guten Job, dass es erneut für einen Start aus Reihe 1 reichte. Doch im ersten Rennen des Brasilien-Events über 15 Runden ging es wieder nach hinten. Bezzecchi überfuhr die Linie als Vierter und damit seit langer Zeit erstmals wieder hinter Teamkollege Jorge Martin.

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Auch ohne Einladung zur Siegerehrung war die Laune bei Bezzecchi nach dem zweiten Sprint des Jahres und seiner ersten Zielankunft 2026 über die kurze Distanz alles andere als schlecht. «Wir müssen sehen, von wo ich gekommen bin. Der Schritt von Freitag auf Samstag war sehr groß. Wir haben uns kontinuierlich verbessert. Das Qualifying war sehr stark, über beide Sitzungen von 20 auf 2 zu kommen, das war schon mal nicht so schlecht.»

Im Q2 hatte es für Bezzecchi mit Marquez und «Diggia» für Reihe 1 gereicht Foto: Gold and Goose Im Q2 hatte es für Bezzecchi mit Marquez und «Diggia» für Reihe 1 gereicht © Gold and Goose

Marco Bezzecchi weiter: «Obwohl ich dann im Sprintrennen nicht das Tempo hatte, um ganz vorne zu fahren, muss ich sagen, dass der Sprint dennoch die beste Session des Wochenendes war – bislang. Die Verbesserung über die Distanz war am größten und ich denke, wenn wir alles richtig analysieren, dann wäre auch ein weiterer Schritt für das GP-Rennen möglich.»

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Eine Ausnahme ist der Brasilien-GP jedenfalls nicht. 2025 sahen die Fans von «Bezz» mehrere Events mit hohere Steigerungsrate. So hatte der Racer aus Rimini etwas in Ungarn und Österreich jeweils den direkten Q2-Einzug verpasst, das Fahrerlager am Sonntag aber jeweils mit einer Trophäe verlassen.

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Die von anderen Fahrern als schwere Entscheidung betrachtete Reifenwahl für den Großen Preis sieht der Aprilia-Pilot eher gelassen. «Ich glaube nicht, dass es ein Problem sein wird auch mit einem weichen Hinterreifen über die Distanz zu kommen – sofern man es schafft die Temperatur im Griff zu halten.»

Auch wenn der Sprint-Sieg in Brasilien an Ducati Corse ging, festigte das Projekt aus Noale mit den Plätzen 3, 4 und 5 die Rolle des erfolgreichsten Herstellers. Marco Bezzecchi und Jorge Martin verkürzten den Abstand auf die Spitzenreiter auf jetzt nur noch 6 und 8 Punkte. In der Hersteller- und Teamwertung rangiert Aprilia Racing nach dem Sprint jeweils auf Platz 1.

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