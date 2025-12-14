Weiter zum Inhalt
Marco Bezzecchi, Dani Pedrosa und Co. auf Spikes im Schnee
Spaß im Schnee: Auf Einladung des Lederherstellers Dainese kamen zahlreiche Superstars aus der Grand-Prix-Szene im italienischen Skisportort Livigno zusammen.
MotoGP
Dani Pedrosa in einem mit Spikes ausgerüsteten KartDani Pedrosa in einem mit Spikes ausgerüsteten KartFoto: Dainese
Dani Pedrosa in einem mit Spikes ausgerüsteten Kart© Dainese
Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Bevor es für die meisten Motorrad-Piloten in die privaten Weihnachtsferien geht, lud der italienische Lederhersteller Dainese zu einem speziellen Star-Event in den Wintersportort Livigno. Die Veranstaltung wurde unter dem Titel «Dainese Snow Demons» ausgetragen und erinnerte an das legendäre, alljährliche «WROOOM»-Event von Ducati Corse in Madonna di Campiglio.
Der Einladung folgten zahlreiche Dainese-Fahrer wie Marco Bezzecchi sowie die KTM-MotoGP-Testpiloten Pol Espargaro und Dani Pedrosa. Ebenfalls in Livigno im Feld war Superbike-Vize-Weltmeister Nicolo Bulega aus dem Ducati-Werksteam. Aus dem Lager der VR46 Academy wurden neben Bezzecchi auch Moto2-Pilot Celestino Vietti und Andrea Migno gesichtet. Mit dabei waren auch Vertragsfahrer wie der Brite James Hillier, der Spanier Izan Guevara und der junge Italiener Guido Pini, der 2025 für das Team Liqui Moly Dynavolt IntactGP WM-Rang 13 belegte. Geladen waren zur hochkarätigen PS-Party im Schnee unter anderem auch Italiens Ikone Giacomo Agostini, Aprilia-Mastermind Massimo Rivola und der italienische Schauspieler und Blogger Matteo Martari. Bezzecchi und Migno standen übrigens wie ihr Vorbild Valentino Rossi auf dem Snowboard.
Das Programm in Livigno war umfangreich. Neben einem lockeren Hüttenabend bei offenem Feuer wurde auch bei einem Kartrennen ins Lenkrad gegriffen. Hier waren die Karts extra mit Spikereifen ausgestattet, was für spannende Zweikämpfe sorgte. Auch ein launiges Parallel-Skirennen wurde ausgetragen, welches von Ex-Superbiker und Rossi-Kumpel Mauro Sanchini am Mikrofon begleitet wurde. Einer der Ski-Guides der PS-Asse war auf der Piste übrigens Dainese-Testimonial und Ex-Abfahrts-Star Kristian Ghedina.
