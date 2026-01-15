Marco Bezzecchi: «Jorge und ich sind bei Aprilia beide Nummer 1!»

Bei der Teampräsentation von Aprilia Racing im Herzen von Mailand trat Aushängeschild Marco Bezzecchi selbstbewusst, aber alles andere als überheblich in Erscheinung. Zu keinem Zeitpunkt sprach der Athlet aus Rimini mit Blick auf 2026 vom Titelgewinn. «Es geht natürlich darum, da weiterzumachen, wo wir 2025 aufgehört haben, aber wir stehen vor einer weiteren sehr langen Saison und müssen 2026 mit Ruhe und von Rennen zu Rennen», so das Eingangsstatement des Werksfahrers.

Werbung

Werbung

Der 27-Jährige, der sich wie Teamkollege Martin im kaum veränderten Outfit präsentierte, weiter: «Ich bin froh, endlich wieder über Motorräder sprechen zu können. Ich bin gespannt auf den Start. Wir haben viel Arbeit vor uns, obwohl wir eigentlich nie wirklich aufgehört haben. In Noale arbeitet das Unternehmen intensiv und ich habe ständig trainiert.»

«Bezz», der im Endspurt des Jahres noch WM-Platz einnehmen konnte und die MotoGP damit als erfolgreichster Pilot aus Italien abschließen konnte, steht dabei wie fast alle Piloten der Königsklasse vor einer besonders spannenden Saison. Es geht nicht nur um den letzten Schlagabtausch mit den 1000er-Prototypen – auch gilt es, einen neuen Vertrag auszuhandeln. Als WM-Dritter zählt Bezzecchi schon jetzt zu den begehrtesten Athleten. Von 2027 will «Bezz» derzeit aber noch nichts wissen. Die Prioritäten sind anders gesetzt.

«Fakt ist, wir hatten 2025 eine sehr gute zweite Hälfte des Jahres – aber davor war es nicht leicht und wir waren nicht in der Lage, vorne mitzufahren. Das müssen wir ändern. Ziel ist, von Beginn an besser zu sein, Top 3 bis Top 5. Erst dann können wir über die Zukunft nachdenken und uns auch ein konkretes Ziel setzen«, so Bezzecchi in Mailand.

Werbung

Werbung

Und der Weg dahin? Der WM-Dritte sieht die Aufgaben verteilt: «Es liegt an Aprilia – aber auch an mir. Ich für meinen Teil bin mir der Verantwortung bewusst – die Verbesserung meiner körperlichen und fahrerischen Fähigkeiten ist eine Daueraufgabe. Für mich ist das aber keine Qual, es ist ein Privileg, diesen Sport auszuüben.»

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen

Die MotoGP-Werksmannschaft von Aprilia Racing Foto: Aprilia Racing Die MotoGP-Werksmannschaft von Aprilia Racing © Aprilia Racing

Angesprochen auf die stetig wachsende Kommerzialisierung der MotoGP und die entsprechend steigenden Verpflichtungen der Athleten für PR-Auftritte blieb der Werksfahrer gelassen: «Mir ist alles recht – so lange ich dafür weiter Rennen fahren kann!»

Dankbar zeigte sich Marco Bezzecchi auch über den Rückhalt seines Arbeitgebers und die Aufstellung des Teams: «Ich bin sehr glücklich mit der Unterstützung des Teams und des ganzen Werks. Es war spannend, zu erleben – denn die Situation als Werksfahrer war auch neu für mich. Sehr gut ist auch die absolute Gleichstellung der Piloten. Es ist kein Gerücht, die Realität ist, dass Jorge und ich beide die Nummer 1 bei Aprilia sind.»

Werbung