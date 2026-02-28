Weiter zum Inhalt
Marco Bezzecchi nach Crash: «Es ist meine Aufgabe zu attackieren – immer!»

Marco Bezzecchi hatte alle Sitzungen in Buriram mit der Bestzeit abgeschlossen. Doch im ersten MotoGP-Sprint reichte ein winziger Fehler und die schwarze Werks-Aprilia verschwand im Nichts.

Thomas Kuttruf
Von

MotoGP

Marco Bezzecchi: Fehler trotz Hochkonzentration vor dem Start
Marco Bezzecchi: Fehler trotz Hochkonzentration vor dem Start
Foto: Gold and Goose
Marco Bezzecchi: Fehler trotz Hochkonzentration vor dem Start
© Gold and Goose

Platz 1 im FP1, Bestzeit im Zeittraining, trotz zweier Stürze Pole-Position – die Chancen auf einen Triumph von Marco Bezzecchi beim ersten Schlagabtausch 2026 standen ausgezeichnet. Und zunächst deutete auch viel auf das Aprilia-Fest in Thailand hin. Nach gutem Start und Platz 2 in der ersten Kurve überstand Leader Marc Márquez nicht einmal Runde 1. In einem kurzweiligen Duell ging es hin und her, doch nur wenige Kilometer. In der langsamen Kurve 9, das Feld befand sich erst im zweiten Umlauf, überstand Bezzecchi einen langen Vorderradrutscher nicht. Da die RS-GP nicht mehr lief, war das Aus nach neuem Regelwerk besiegelt. Null Punkte.

Die Niederlage nahm der Italiener sportlich: «Es tut mir leid gestürzt zu sein, aber das gehört dazu. Wir fahren permanent am Limit. Das unterscheidet die Besten von den guten Fahrern und heute zählte ich wohl nicht zu den Besten Ich ärgere mich, aber es hilft nichts, ich versuche weiter, das Beste aus dem Event herauszuholen.»

Was blieb Bezzecchi vom Sprint-Samstag? Eine neue Uhr für Startplatz 1
Was blieb Bezzecchi vom Sprint-Samstag? Eine neue Uhr für Startplatz 1
Foto: Gold and Goose
Was blieb Bezzecchi vom Sprint-Samstag? Eine neue Uhr für Startplatz 1
© Gold and Goose

Bezzecchi erklärte den Ausrutscher: «Ein kleiner Fehler, ich bin innen leicht auf den weißen Strich gekommen, den Rutscher am Vorderrad konnte ich nicht mehr abfangen – als ich wieder am Gas war, habe ich die Kontrolle verloren und da ich unter dem Motorrad war, konnte ich nichts mehr ausrichten.»

Auf die Frage, ob der etwas zu früh attackiert habe, antwortete der Racer aus Rimini mit spitzer Zunge: «Wisst ihr, von außen könnte man meinen, der Bezzecchi hätte nach den Ergebnissen alles im Griff und fährt mit einer Hand. Die Wahrheit ist – ich fahre wie ein Bastard, immer. In jeder Session attackieren wir vom ersten Meter. Es war meine Aufgabe, nach dem Start eine Lücke zu schaffen. Ich hätte genauso gestern stürzen können. Es gibt keine andere Vorgehensweise als anzugreifen.»

Klare Worte des Aprilia-Werksfahrers, der nach Platz 3, 4 und 5 noch Applaus für seinen Arbeitgeber spendete: «Ich bin glücklich für das Werk, Aprilia macht einen unglaublichen Job. Aber noch wichtiger ist es jetzt, mich wieder nach vorne zu bringen. Beim GP geht es anders zu, es wird eine große Herausforderung, speziell für den Vorderreifen, und wir müssen bis zum Start noch viel analysieren und besprechen.» Und weg war der Lockenkopf, der vor Rennen 2 statt an der Spitze nun am Ende der MotoGP-Tabelle 2026 steht.

Willkommen zum Rennwochenende in Thailand
Willkommen zum Rennwochenende in Thailand
Foto: Gold and Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Thailand
Willkommen zum Rennwochenende in Thailand
Foto: Gold and Goose
Fans
Fans
Foto: Gold and Goose
Marc Márquez & Pedro Acosta
Marc Márquez & Pedro Acosta
Foto: Gold and Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold and Goose
Marco Bezzecchi & Jorge Martin
Marco Bezzecchi & Jorge Martin
Foto: Gold and Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold and Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold and Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold and Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold and Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold and Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold and Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold and Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold and Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold and Goose
Jorge Martin führt das Feld an
Jorge Martin führt das Feld an
Foto: Gold and Goose
Maverick Viñales
Maverick Viñales
Foto: Gold and Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold and Goose
Maverick Vinales
Maverick Vinales
Foto: Gold and Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold and Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold and Goose
Alex Márquez & Johann Zarco
Alex Márquez & Johann Zarco
Foto: Gold and Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold and Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Qualifying - Marc Márquez, Marco Bezzecchi & Raúl Fernández
Qualifying - Marc Márquez, Marco Bezzecchi & Raúl Fernández
Foto: Gold and Goose
Sprint Sieger Pedro Acosta
Sprint Sieger Pedro Acosta
Foto: Gold and Goose
Sprint - Marc Márquez, Pedro Acosta & Raúl Fernández
Sprint - Marc Márquez, Pedro Acosta & Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Thailand
© Gold and Goose

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Sprint

  2. 2. Qualifying

  3. 1. Qualifying

  4. 2. Freies Training

  5. Startaufstellung

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

13

19:39,155

1:30,026

02

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

13

+0,108

1:29,922

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

13

+0,540

1:30,039

04

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

13

+2,100

1:30,354

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

13

+3,851

1:30,204

06

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

13

+4,612

1:30,491

07

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

13

+4,924

1:30,512

08

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

13

+5,748

1:30,384

09

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

13

+6,910

1:30,399

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

13

+7,796

1:30,613

