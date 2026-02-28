Marco Bezzecchi nach Crash: «Es ist meine Aufgabe zu attackieren – immer!»

Platz 1 im FP1, Bestzeit im Zeittraining, trotz zweier Stürze Pole-Position – die Chancen auf einen Triumph von Marco Bezzecchi beim ersten Schlagabtausch 2026 standen ausgezeichnet. Und zunächst deutete auch viel auf das Aprilia-Fest in Thailand hin. Nach gutem Start und Platz 2 in der ersten Kurve überstand Leader Marc Márquez nicht einmal Runde 1. In einem kurzweiligen Duell ging es hin und her, doch nur wenige Kilometer. In der langsamen Kurve 9, das Feld befand sich erst im zweiten Umlauf, überstand Bezzecchi einen langen Vorderradrutscher nicht. Da die RS-GP nicht mehr lief, war das Aus nach neuem Regelwerk besiegelt. Null Punkte.

Werbung

Werbung

Die Niederlage nahm der Italiener sportlich: «Es tut mir leid gestürzt zu sein, aber das gehört dazu. Wir fahren permanent am Limit. Das unterscheidet die Besten von den guten Fahrern und heute zählte ich wohl nicht zu den Besten Ich ärgere mich, aber es hilft nichts, ich versuche weiter, das Beste aus dem Event herauszuholen.»

Was blieb Bezzecchi vom Sprint-Samstag? Eine neue Uhr für Startplatz 1 Foto: Gold and Goose Was blieb Bezzecchi vom Sprint-Samstag? Eine neue Uhr für Startplatz 1 © Gold and Goose

Bezzecchi erklärte den Ausrutscher: «Ein kleiner Fehler, ich bin innen leicht auf den weißen Strich gekommen, den Rutscher am Vorderrad konnte ich nicht mehr abfangen – als ich wieder am Gas war, habe ich die Kontrolle verloren und da ich unter dem Motorrad war, konnte ich nichts mehr ausrichten.»

Werbung

Werbung

Auf die Frage, ob der etwas zu früh attackiert habe, antwortete der Racer aus Rimini mit spitzer Zunge: «Wisst ihr, von außen könnte man meinen, der Bezzecchi hätte nach den Ergebnissen alles im Griff und fährt mit einer Hand. Die Wahrheit ist – ich fahre wie ein Bastard, immer. In jeder Session attackieren wir vom ersten Meter. Es war meine Aufgabe, nach dem Start eine Lücke zu schaffen. Ich hätte genauso gestern stürzen können. Es gibt keine andere Vorgehensweise als anzugreifen.»