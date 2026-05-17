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Marco Bezzecchi nach Rennabbrüchen: «Mein Job ist es, Rennen zu fahren!»

Gefühl für seine Aprilia konnte Marco Bezzecchi beim MotoGP-Event von Catalunya keines aufbauen. Trotzdem mündete der Grand Prix am Sonntag auf dem vierten Platz und half beim Ausbau der WM-Führung.

Bernhard M. Höhne

Von

MotoGP

Marco Bezzecci: Am Ende eines dramatischen GP-Rennens auf Platz 4 gewertet
Marco Bezzecci: Am Ende eines dramatischen GP-Rennens auf Platz 4 gewertet
Foto: Gold and Goose
Marco Bezzecci: Am Ende eines dramatischen GP-Rennens auf Platz 4 gewertet
© Gold and Goose

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«Letztlich mussten wir irgendwie durch das Wochenende kommen.» War die Zusammenfassung des alten und neuen WM-Führenden im Anschluss an den Grand Prix in Katalonien. Am Samstag war Marco Bezzecchi mit Schadensbegrenzung beschäftigt, beim Sonntagsrennen erging es dem Racer aus Rimini nicht besser. Eine ansteigende Formkurve sah «Bezz» an keinem der drei Tage des Barcelona-Events bei sich: «Mein Start ins Wochenende war gut, aber dann hat es geklemmt. Dadurch konnte ich mich nicht weiter verbessern. Ich habe alles versucht, aber ich bin gleich schnell geblieben, während sich alle anderen verbessert haben.» Trotz der widrigen Umstände konnte der Italiener am Sonntag seine WM-Führung weiter ausbauen. Bedingt durch eine Strafe für Joan Mir rutschte der Mann mit der Nummer 72 vom fünften vor auf den vierten Rang.

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Beim Abbruch durch den Crash zwischen Pedro Acosta und Alex Marquez stand das Aprilia-Ass noch auf Rang 12 des Zwischenergebnisses, gleichzeitig seiner Startposition. Bei der dem Abbruch vorausgehenden Kollision zwischen dem Führenden und dem Zweitplatzierten hatte der Aprilia-Pilot reichlich Distanz. Die Wucht bekam der Italiener trotzdem unmittelbar zu spüren: «Hoffentlich kommt bei Johann Zarco und Alex Marquez alles in Ordnung. Alex’ Unfall war beängstigend. Auch wir restlichen Fahrer hatten dabei riesiges Glück, denn es war für alle äußerst gefährlich! Ich war weit zurück und habe trotzdem einige Trümmerteile abbekommen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie schlimm der Unfall aus nächster Nähe gewesen sein muss - für Diggia beispielsweise.» Fabio Di Giannantonio war vom abgerissenen Vorderrad von Alex Marquez’ Gresini-Ducati touchiert und zu Sturz gebracht worden.

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In der Box angekommen, versorgte die Aprilia-Mannschaft ihre Piloten auch mental: «Mein Team ist mit der Situation nach dem Abbruch sehr einfühlsam umgegangen, obwohl sie es mit mir bestimmt nicht leicht hatten. Sie haben mir einen Rückzugsraum in all dem Chaos schaffen können und dafür kann ich mich gar nicht genug bedanken!» Ein Raum, in dem der Pilot warten konnte, wieder auf seine RS-GP zu steigen.

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Fahrerkollegen hätten einen Rennabbruch spätestens nach dem zweiten Horror-Crash des Tages für richtig gehalten. Auch der Gesamtführende der WM-Tabelle hätte diesen Schritt vertreten können. Jedoch: «Ich will mich mit diesem Gedanken nicht zu lange beschäftigen, denn es ist nicht mein Job zu entscheiden, ob dieses Rennen fortgesetzt wird oder nicht. Mein Job ist es, dieses Rennen zu fahren!» Zudem gelte: «Für uns Rennfahrer ist auch das Motorrad ein Rückzugsraum.»

Willkommen zum Rennen in Barcelona
Willkommen zum Rennen in Barcelona
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
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Luca Marini
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Raul Fernandez
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Foto: Gold & Goose
Der Crash von Zarco, Marini und Bagnaia
Der Crash von Zarco, Marini und Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta voran
Pedro Acosta voran
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Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
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Der Sturz von Jorge Martin
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Brad Binder
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Joan Mir
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Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
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Francesco Bagnaia
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Marco Bezzecchi
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Fabio Di Giannantonio gewinnt das Rennen
Fabio Di Giannantonio gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Fabio Di Giannantonio
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Mir, Di Giannantonio, Aldeguer
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Sieger Fabio Di Giannantonio
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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

12

20:06,243

1:39,736

32

02

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

12

+1,466

1:39,945

20

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

12

+4,320

1:39,885

20

04

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

12

+4,679

1:40,097

14

05

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

12

+4,876

1:40,176

11

06

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

12

+4,971

1:40,108

10

07

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

12

+5,137

1:39,846

9

08

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

12

+5,377

1:39,936

10

09

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

12

+6,839

1:40,132

7

10

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

12

+7,160

1:40,046

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