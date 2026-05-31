Marco Bezzecchi (Aprilia/1.): «Habe davon geträumt, seit ich ein Kind war»

Italienische Feiertage in Mugello! Aprilia-Werkspilot Marco Bezzecchi hat von der Pole-Position den Italien-GP gewonnen. Bedeutet also: Ein Italiener siegt in Italien auf einem italienischen Motorrad. Besser hätte es für die Heim-Fans am Autodromo Internazionale del Mugello wohl nicht laufen können. Ach und: WM-Leader ist Bezzecchi natürlich weiterhin, hat nun 17 Punkte Vorsprung vor Jorge Martin.

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Dazu machten noch Bezzecchis Werkskollege Jorge Martin und der Italiener Francesco «Pecco» Bagnaia auf seiner Ducati das Podium komplett. Italienische Festtage, bei denen auch der aktuelle WM-Leader Kimi Antonelli als Besucher und Bezzecchi-Fan vorbeischaute. Für «Bezz» ist es sein erster Sieg im Italien-GP – und auch für seinen Hersteller Aprilia.

Marco Bezzecchi und Jorge Martin: Platz 1 und 2 in Mugello! Foto: Gold and Goose Marco Bezzecchi und Jorge Martin: Platz 1 und 2 in Mugello! © Gold and Goose

Für Bezzecchi ist das auch ein persönlicher und emotionaler Erfolg. Die Rennstrecke in Mugello besuchte er als Kind – nun siegte er hier als MotoGP-Pilot und WM-Leader! Bezzecchi: «Es fühlt sich unglaublich an. Ich habe davon geträumt, seit ich ein Kind war. Diesen Traum zu verwirklichen, ist großartig.»

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Bezzecchi emotional nach seinem Mugello-Sieg

Dann wurde Bezzecchi richtig emotional, bat darum, im eigentlich englischsprachigen Parc-Fermé-Interview Italienisch zu sprechen. Er wendete sich an die Fans: «Mugello, danke von ganzem Herzen. Heute haben wir alles gegeben, wir hatten viel Spaß. Danke an euch alle, Leute, ihr seid fantastisch. Ein Kuss an alle.»

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Zusammen mit seinen beiden Fahrern war dann auch noch Aprilia-Rennchef Massimo Rivola auf dem Podium, repräsentierte den italienischen Hersteller. Vor dem Wochenende hatte Bezzecchi noch gesagt: «Letzte Saison hatten wir in Mugello ein ordentliches Rennwochenende. Aber: Dieses Jahr lässt sich nicht damit vergleichen.» Es zeigte sich: doch!

Im Qualifying am Samstag hatte sich Bezzecchi den ersten Startplatz gesichert. Im Sprint macht er dann gleich nach dem Start einen Fehler, verlor dadurch einige Positionen. Raul Fernandez auf seiner Trackhouse-Aprilia siegte. Doch schon am Sonntagmorgen im Warm-up zeigte Bezzecchi, dass er wieder in Top-Form ist. Im Rennen verlor er die Führung zwischenzeitlich an Pecco Bagnaia, kämpfte sich aber wieder nach vorne – und zum Sieg!

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Top-10 in Mugello