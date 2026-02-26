Marco Bezzecchi spielt den Ball zurück: «Marc ist der klare Favorit!»

Seit seinem Wechsel vom privaten Ducati-VR46-Team in die offizielle Aprilia-Werkseinheit aus Noale befindet sich Marco Bezzecchi in einer konstanten Aufwärtsbewegung. Nach Platz 6 bei seinem ersten Grand-Prix mit der RS-GP im letzten Jahr ging es ab Mitte der längsten MotoGP-Kampagne aller Zeiten nach beeindruckenden 15 Podestplätzen noch bis auf Platz 3 in der WM-Tabelle.

Damit nicht genug. Auch bei den Testfahrten, beginnend mit dem ersten Tag in Valencia bis zum Finaltag der Erprobung am 22. Februar an Ort und Stelle, war „Bezz“ verlässlich unter den Schnellsten. Endgültig festgenagelt zeigte sich die Paarung dann in den letzten Minuten der Testphase. Symbolisch schlug Bezzecchi einen dicken Nagel ein und verdrängte Marc Márquez mit einem neuen Streckenrekord von der Spitze.

Genauso wie auf den Lockenkopf aus Rimini seit Herbst 2025 permanent Spitzenzeiten und Ergebnisse abgeliefert, genauso verlässlich zeigte sich Marco Bezzecchi vor dem Auftakt 2026 in einer anderen Disziplin. «Bezz» blieb sich im Rahmen der offiziellen Auftaktpressekonferenz in Buriram treu und vermied jede Art von verbaler Euphorie. Es gehört zum Programm des Piloten mit der Nummer 72, dass die großen Schlagzeilen nicht vor dem Mikro, sondern auf der Rennstrecke geliefert werden.

Trotz der erfolgreichen Testphase gab Marco Bezzecchi in Buriram zu bedenken: «Noch kennen wir das Motorrad des letzten Jahres viel besser. Es wird noch ein wenig dauern, bis wir hier den gleichen Stand haben. Ein paar Rennen werden wir brauchen, aber es stimmt, dass wir eine sehr gute Vorbereitung hatten und in Sepang den Grundstein gelegt haben.»

Bezzecchi unterstrich nochmals: «Das Wichtigste wird es sein, besser in die Saison zu kommen als 2025. Erst nach den ersten Läufen können weitere Ziele gesetzt werden.» Auch Nicht-Mathematiker können sich ausrechnen: Gelingt es Marco Bezzecchi, von Beginn an nahe der Spitze zu fahren, steht einem Kampf um die MotoGP-Krone nichts im Weg.

Marc ist der Weltmeister. Er hat das letzte Jahr dominiert! Marco Bezzecchi

In eine Debatte über die Rolle als WM-Favorit ließ sich der Dritte des Vorjahres entsprechend nicht verstricken. Bezzecchi: «Es ist überhaupt keine Frage – Marc ist der klare Favorit. Er war letztes Jahr so dominant, hat die WM etliche Rennen vor dem Finale gewonnen, der Weltmeister ist der Favorit. Ich werde schauen, dass ich ein wenig mit ihm kämpfen kann.»

Die defensive Kommunikationsstrategie ist wohl überlegt. Fünf Ducati-Piloten beendeten den letzten Buriram-Test in den Top 10 – mit Marc Marquez an der Spitze. Und dennoch, anders als vor einem Jahr, wäre es keine Überraschung, wenn Aprilia-Ass Marco Bezzecchi mit dem ersten Akt um den Sieg kämpft.

Ein wesentlicher Unterschied im Mediengespräch in der Anwesenheit der Marquez-Brüder ist die bereits geklärte Zukunft Bezzecchis. Noch vor dem ersten Fahrtag in Sepang wurde die Liebesbeziehung zu Aprilia mit einer frischen Vereinbarung für weitere Jahre zum Ausdruck gebracht.