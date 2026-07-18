Der tiefe Fall des Marco Bezzecchi: Falsche Herangehensweise der Grund?

Mit 20 Punkten Vorsprung auf Aprilia-Teamkollege Jorge Martin kam Marco Bezzecchi Mitte Juni als WM-Leader nach Brünn. Dort hatte der Italiener nach seinem Sturz im Sprint einen Ausraster gegenüber einem Streckenposten , für den er sich noch heute schämt. Als Strafe wurde «Bez» für den Grand Prix von Tschechien am Sonntag gesperrt , in der Weltmeisterschaft blieb er aber dennoch mit acht Punkten vorne, weil Martin über das Wochenende nur zwölf Punkte zusammenklauben konnte.

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In Assen veränderte sich die WM-Spitze: Bezzecchi wurde Vierter im Sprint, im Grand Prix crashte das Aprilia-Ass in der zweiten Runde, nachdem ihm in Kurve 15 bei 200 km/h das Vorderrad weggerutscht war . Damit lag in der Gesamtwertung Martin plötzlich mit sieben Zählern voraus.

Auf dem Sachsenring brach sich Bezzecchi im Qualifying das linke Schlüsselbein und musste deshalb auf beide Rennen verzichten. Der 27-Jährige und Aprilia hoffen, dass er nach der Sommerpause am Wochenende 7. bis 9. August in Silverstone/England wieder dabei und einigermaßen fit ist.

Der WM-Stand bis dahin: 1. Jorge Martin (Aprilia), 208 Punkte. 2. Ai Ogura (Aprilia), 194. 3. Marc Marquez (Ducati), 190. 4. Marco Bezzecchi (Aprilia), 186. 5. Fabio Di Giannantonio (Ducati), 184.

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Nur Pech oder steckt mehr dahinter?

In den ersten acht Grands Prix des Jahres triumphierte Bezzecchi viermal und wurde zweimal Zweiter. Mit seinen Stürzen in Brünn, Assen und auf dem Sachsenring wendete sich das Blatt. War das alles nur Pech oder steckt mehr dahinter? Konnte Bezzecchi dem Druck nicht standhalten? SPEEDWEEK.com fragte bei Superbike-WM-Leader Nicolo Bulega nach, der 2024 und 2025 gegen Toprak Razgatlioglu auf der BMW um den WM-Titel kämpfte – und jeweils unterlag.

Nach 23 Siegen in bislang 24 Rennen der Saison 2026, im ersten Lauf in Donington Park verlor der 26-Jährige gegen Aruba-Ducati-Teamkollege Iker Lecuona , ist Bulega auf dem besten Weg, bereits bei der drittletzten Veranstaltung Ende September in Cremona den Titel einzusacken.

Wenn du in der MotoGP nicht auf 100 Prozent bist, dann wirst du Zehnter. superbike-wm-leader nicolo bulega

«Marco ist in einer anderen Situation, als ich es gegen Toprak war», betonte Bulega. «Es gab nur Toprak und mich. Gewann der eine nicht, dann der andere – dann wurden wir halt Zweiter. Wenn du in der MotoGP nicht auf 100 Prozent bist, dann wirst du Zehnter. Wenn du eine Meisterschaft gewinnen willst, dann musst du manchmal auch akzeptieren, als Sechster oder Siebter oder Achter ins Ziel zu kommen und die Punkte mitzunehmen. So wie es Martin, Ogura und Marquez machen. Wenn Marc gewinnen kann, dann gewinnt er. Wenn es nur für Platz 5 oder 6 reicht, dann wird er Fünfter oder Sechster. Geschwindigkeit ist wichtig, um eine Meisterschaft zu erobern. Noch wichtiger ist aber, bei jedem Rennen Punkte mitzunehmen.»

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