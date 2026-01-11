Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Marco Bezzecchi und Franco Morbidelli in Mugello unterwegs

Marco Bezzecchi (Aprilia) und Franco Morbidelli (Ducati) sind in der MotoGP-Winterpause in Mugello unterwegs gewesen – und erklären, worauf es ankommt auf der 5,245 Kilometer langen Piste.

Silja Rulle

Von

MotoGP

Marco Bezzecchi (l.) und Franco Morbidelli in Mugello
Marco Bezzecchi (l.) und Franco Morbidelli in Mugello
Foto: Dainese
Marco Bezzecchi (l.) und Franco Morbidelli in Mugello
© Dainese

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Wie fährt man eine richtig gute Runde in Mugello? Zwei, die es wissen müssen, haben das Kurve für Kurve erklärt. Aprilia-Werkspilot Marco Bezzecchi und VR46-Ducati-Fahrer Franco Morbidelli gingen in Mugello auf die Piste und erklärten anschließend detailliert, worauf es in welcher Kurve ankommt – ganz professionell mit weißem Kittel und Zeigestock: In San Donato hart bremsen, Vorsicht nach Kurve 3, wo eine Delle im Streckenrand ist, bergab zwischen Kurve 5 und 6 geht’s zu wie auf der Skipiste. Das gesamte Video ist auf Youtube verfügbar (Originalton Italienisch, deutsche Untertitel verfügbar).

Werbung

Werbung

Hintergrund der unterhaltsamen Erklärungen der Racing-Professoren Morbidelli und Bezzecchi ist die Sicherheit. Ausrüster Dainese, der die beiden Italiener mit Lederkombis, Airbags und allem Wichtigen für die Sicherheit auf der Piste ausstattet, brachte die beiden MotoGP-Piloten für das «Project Apex» zusammen. Dainese hat zusammen mit Morbidelli außerdem kürzlich eine neue Generation Rückenprotektoren herausgebracht.

Franco Morbidelli ist einer der Fahrer, die in der MotoGP-Saison 2025 besonders häufig zu Fall gekommen sind. Einen guten neuen Rückenprotektor kann «Franky» also gebrauchen. Mit 23 Stürzen in der Saison 2025 war er einer der vier Piloten, die am häufigsten während einer Session verunfallt sind. Sturzkönig der MotoGP war 2025 Johann Zarco (Honda/28 Stürze), gefolgt von Jack Miller (Yamaha/25). Platz 3 teilte sich Franco Morbidelli mit Alex Marquez (Ducati/23).

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Auch neben der Piste verbringen Morbidelli und Bezzecchi ihre Winterpause gerade sehr sportlich: Vergangenes Wochenende schaute Morbidelli beim Basketballspiel Pesaro gegen Urania Milano vorbei, auch beim Volleyball in Vallefoglia zeigte er sich mit der Mannschaft. Marco Bezzecchi war als Fackelträger vor den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina im Einsatz.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien