Marco Bezzecchi und Franco Morbidelli in Mugello unterwegs

Wie fährt man eine richtig gute Runde in Mugello? Zwei, die es wissen müssen, haben das Kurve für Kurve erklärt. Aprilia-Werkspilot Marco Bezzecchi und VR46-Ducati-Fahrer Franco Morbidelli gingen in Mugello auf die Piste und erklärten anschließend detailliert, worauf es in welcher Kurve ankommt – ganz professionell mit weißem Kittel und Zeigestock: In San Donato hart bremsen, Vorsicht nach Kurve 3, wo eine Delle im Streckenrand ist, bergab zwischen Kurve 5 und 6 geht’s zu wie auf der Skipiste. Das gesamte Video ist auf Youtube verfügbar (Originalton Italienisch, deutsche Untertitel verfügbar) .

Hintergrund der unterhaltsamen Erklärungen der Racing-Professoren Morbidelli und Bezzecchi ist die Sicherheit. Ausrüster Dainese, der die beiden Italiener mit Lederkombis, Airbags und allem Wichtigen für die Sicherheit auf der Piste ausstattet, brachte die beiden MotoGP-Piloten für das «Project Apex» zusammen. Dainese hat zusammen mit Morbidelli außerdem kürzlich eine neue Generation Rückenprotektoren herausgebracht.

Franco Morbidelli ist einer der Fahrer, die in der MotoGP-Saison 2025 besonders häufig zu Fall gekommen sind. Einen guten neuen Rückenprotektor kann «Franky» also gebrauchen. Mit 23 Stürzen in der Saison 2025 war er einer der vier Piloten, die am häufigsten während einer Session verunfallt sind. Sturzkönig der MotoGP war 2025 Johann Zarco (Honda/28 Stürze), gefolgt von Jack Miller (Yamaha/25). Platz 3 teilte sich Franco Morbidelli mit Alex Marquez (Ducati/23) .

Auch neben der Piste verbringen Morbidelli und Bezzecchi ihre Winterpause gerade sehr sportlich: Vergangenes Wochenende schaute Morbidelli beim Basketballspiel Pesaro gegen Urania Milano vorbei, auch beim Volleyball in Vallefoglia zeigte er sich mit der Mannschaft. Marco Bezzecchi war als Fackelträger vor den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina im Einsatz.

