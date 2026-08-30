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Marco Bezzecchi zu Pedro Acosta: «Verdammt, wo bist du denn hergekommen?»

Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi fuhr im Aragon-GP wieder aufs Podium, war aber gegen Marc Marquez und Pedro Acosta machtlos. Im Ziel sprach «Bez» über das MotoGP-Speed-Duell mit dem Sieger.

MotoGP

Schaffte es in Aragon in beiden Rennen auf Platz 3: Marco Bezzecchi
Schaffte es in Aragon in beiden Rennen auf Platz 3: Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Schaffte es in Aragon in beiden Rennen auf Platz 3: Marco Bezzecchi
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Marco Bezzecchi sicherte sich im Rennen der MotoGP im MotorLand Aragon am Sonntag einen soliden dritten Platz. Dem Italiener von der Adria fehlten auf dem Zielstrich knapp drei Sekunden auf Dominator Marc Marquez. Bezzecchi konnte unmittelbar nach dem Start in Kurve 1 geschickt gegen den späteren Sieger Marc Marquez kontern, dessen elektronisches Right-Height-Device-System vor Kurve 1 nicht deaktiviert war.

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Die Top-3 sparten nicht mit spektakulären Einlagen – vor allem in der Anfangsphase. Eines der Highlights lieferte Bezzecchi dann auf der Geraden im Beschleunigungs-Duell – Lenker an Lenker – gegen Marquez, der sich zuvor in der Schikane innen vorbeigepresst hatte. «Ich konnte vor Kurve 15 bereits das Motorrad von Marc hinter mir hören. Wir haben dann auf der Geraden gekämpft, der Windschatten hat mal gegriffen und dann wieder nachgelassen. Marc war heute aber unschlagbar mit seiner Erfahrung und auch seinem Speed hier.»

Bezzecchi führte den Aragon-GP zu Beginn an
Bezzecchi führte den Aragon-GP zu Beginn an
Foto: Gold and Goose
Bezzecchi führte den Aragon-GP zu Beginn an
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Für Bezzecchi gab es gleich weitere Aufregung: Just als er sich mit MM93 in der Bremszone vor der letzten Kurve duellierte, huschte plötzlich auch Acosta außen am Italiener vorbei. Bezzecchi sagt dazu: «Vielleicht hätte ich über die Distanz ohnehin den Kürzeren gezogen. Aber ich hätte gerne noch etwas mehr gegen Acosta gekämpft.» Und «Bez» zeigte dann auch Humor – meinte zur Acosta-Szene im Cool-Down-Raum zum Red Bull-KTM-Athlet: «Verdammt, wo bist du denn da hergekommen?»

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Zum Wochenende in Aragon insgesamt sagte Bezzecchi: «Ich bin sehr zufrieden! Es war ein hartes, aber wundervolles Wochenende. Ich bin hier erstmals auf das Podium gefahren, auf einer Piste, die ich eigentlich immer geliebt habe. Ich bin selbst auch ordentlich gefahren. Wir haben mit dem Team wirklich sehr gut gearbeitet und auch die Pole geholt. Die Pace war nicht perfekt, ich habe aber so hart wie nur irgendwie möglich gekämpft, um hier auf das Podium zu fahren.»

In der WM-Tabelle rangiert Bezzecchi als Dritter nun fünf Punkte hinter Marc Marquez. Zugleich kam «Bez» nach zwei weiteren dritten Plätzen näher an Teamkollege Jorge Martin heran. Der Rückstand: 24 Punkte vor seinem Heimrennen in Misano.

Willkommen zum Rennen in Aragón
Willkommen zum Rennen in Aragón
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Moreira und Bastianini
Moreira und Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
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Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
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Jorge Martin
Jorge Martin
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
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Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
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Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
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Willkommen zum Rennen in Aragón
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Runden

Zeit

Bestzeit

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01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

41:10,969

1:46,736

37

02

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+1,754

1:47,093

26

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

+3,629

1:47,002

23

04

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+8,687

1:47,323

22

05

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+12,572

1:47,356

16

06

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+17,687

1:47,598

14

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Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+23,136

1:47,844

9

08

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

23

+25,741

1:47,734

8

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Diogo Moreira

LCR Honda

11

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