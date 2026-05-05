Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Marco Bezzecchis Wiedergutmachung für Le Mans? «Ich freue mich drauf!»

Das Frankreich-Wochenende im Vorjahr war für den aktuellen WM-Führenden der MotoGP keine Sternstunde. Trotzdem freut sich Marco Bezzecchi auf die Rückkehr auf die Traditionsstrecke mit seiner Aprilia.

MotoGP

Marco Bezzecchi beim Frankreich-GP 2025
Marco Bezzecchi beim Frankreich-GP 2025
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi beim Frankreich-GP 2025
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Le Mans 2025: Der Grand Prix von Frankreich am Sonntag wurde zum Regenrennen. Und Johann Zarco wurde der erste Franzose seit 1954, der sein Heimrennen in der Motorrad-Königsklasse gewinnen konnte. Für Marco Bezzecchi war der Ausflug nach Frankreich in der letzten Saison einer, den er wohl gern vergessen würde: Platz 14 am Sonntag, und einen Tag vorher im Sprintrennen lief es mit dem siebzehnten Platz sogar noch schlechter. Es kann also nur aufwärts gehen in der aktuellen Saison für «Bez», zudem sind die Vorzeichen gänzlich andere: Das Aprilia-Ass kommt als Führender der WM-Wertung zur Strecke an der Sartre. Elf Zähler liegt der Riminese vor Stallgefährte Jorge Martin und in den letzten Sonntagsrennen war er besonders stark. Selbst in Jerez, wo es nach eigenem Bekunden «nicht so gut» lief und er «kein so gutes Gefühl wie sonst» hatte, konnte der Mann mit der Startnummer 72 seinen Vorsprung in der Gesamtwertung, trotz Sturz im Sprintrennen, durch einen zweiten Platz am Sonntag weiter ausbauen.

Werbung

Werbung

Marco Bezzecchi: «Die Unterstützung der Fans in Frankreich ist riesig!»

Genau der richtige Zeitpunkt also für das Rennen in Frankreich. Denn trotz des miesen Vorjahresergebnisses liegt Bezzecchi die Strecke durchaus: «Le Mans ist eine Strecke, die ich wirklich gern mag.» Sieben Siege brachte das Sonntagsrennen in Frankreich in den letzten sieben Ausgaben hervor. Marco Bezzecchi war 2023 einer davon, damals noch in VR46-Farben und auf einer Ducati. Besonders angetan haben es dem 27-Jährigen die französischen Zuschauer: «Die Unterstützung der Fans in Frankreich ist riesig. Dort ist es immer laut, und es macht unheimlich Spaß. Ich freue mich drauf!» Der Start ins Frankreich-Event beginnt für die MotoGP-Piloten am Freitag mit der ersten freien Trainingseinheit um 10.45 Uhr.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

101

2

Jorge Martin

Aprilia Racing

90

3

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

71

4

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

66

5

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

57

6

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

54

7

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

53

8

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

48

9

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

34

10

Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

30

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM