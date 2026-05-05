Marco Bezzecchis Wiedergutmachung für Le Mans? «Ich freue mich drauf!»

Le Mans 2025: Der Grand Prix von Frankreich am Sonntag wurde zum Regenrennen. Und Johann Zarco wurde der erste Franzose seit 1954, der sein Heimrennen in der Motorrad-Königsklasse gewinnen konnte. Für Marco Bezzecchi war der Ausflug nach Frankreich in der letzten Saison einer, den er wohl gern vergessen würde: Platz 14 am Sonntag, und einen Tag vorher im Sprintrennen lief es mit dem siebzehnten Platz sogar noch schlechter. Es kann also nur aufwärts gehen in der aktuellen Saison für «Bez», zudem sind die Vorzeichen gänzlich andere: Das Aprilia-Ass kommt als Führender der WM-Wertung zur Strecke an der Sartre. Elf Zähler liegt der Riminese vor Stallgefährte Jorge Martin und in den letzten Sonntagsrennen war er besonders stark. Selbst in Jerez, wo es nach eigenem Bekunden «nicht so gut» lief und er «kein so gutes Gefühl wie sonst» hatte, konnte der Mann mit der Startnummer 72 seinen Vorsprung in der Gesamtwertung, trotz Sturz im Sprintrennen, durch einen zweiten Platz am Sonntag weiter ausbauen.

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Marco Bezzecchi: «Die Unterstützung der Fans in Frankreich ist riesig!»

Genau der richtige Zeitpunkt also für das Rennen in Frankreich. Denn trotz des miesen Vorjahresergebnisses liegt Bezzecchi die Strecke durchaus: «Le Mans ist eine Strecke, die ich wirklich gern mag.» Sieben Siege brachte das Sonntagsrennen in Frankreich in den letzten sieben Ausgaben hervor. Marco Bezzecchi war 2023 einer davon, damals noch in VR46-Farben und auf einer Ducati. Besonders angetan haben es dem 27-Jährigen die französischen Zuschauer: «Die Unterstützung der Fans in Frankreich ist riesig. Dort ist es immer laut, und es macht unheimlich Spaß. Ich freue mich drauf!» Der Start ins Frankreich-Event beginnt für die MotoGP-Piloten am Freitag mit der ersten freien Trainingseinheit um 10.45 Uhr.