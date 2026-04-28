Marini hatte nach Jerez-Test viel zu erzählen: «War ganz schön beschäftigt»

Bei Spanien-GP landete Honda-Werksfahrer Luca Marini auf den Rängen 9 und 13. Somit war er mit seiner RC213V weit entfernt von den Top-Platzierungen. Am Montag nach dem Rennwochenende fand dann in Jerez der offizielle MotoGP-Test statt. In der Zeitenliste belegte Marini mit knapp einer Sekunde Rückstand Platz 14.

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Marini war am Montag fleißig und hatte für seinen Arbeitgeber eine lange abzuarbeiten. Er und Teamkollege Joan Mir absolvierten gemeinsam über 120 Runden. «Ich war ganz schön beschäftigt. Ich habe erwartet, dass ich früher fertig werde. Ich bin aber bis zum Ende gefahren», meinte Marini nach einem langen Testtag. «In einigen Bereichen konnten wir das Motorrad etwas verbessern, es war aber nichts Großes. Wir haben viel an der Elektronik gearbeitet. Wir haben versucht, aus dem Motor eine bessere Performance herauszuholen – vor allem, was die Beschleunigung angeht. Es sieht danach aus, dass wir einige gute Aspekte gefunden haben. Wir werden das nach Le Mans mitnehmen, um zu verstehen, ob es auch bei einem normalen Grand-Prix-Wochenende funktioniert. Denn wie immer war das Grip-Niveau beim Test sehr gut.»

Marini hatte auf dem Circuito de Jerez noch einige weitere Aufgaben zu erledigen. «Wir haben uns auch mit der Gewichtsverteilung beim Bike und mit dem Setting beschäftigt. Wir versuchten, etwas anderes zu finden als das, was wir jetzt einsetzen. Wie immer gab es hier einige positive, aber auch negative Sachen», berichtete der 28-Jährige. «In Le Mans werden wir bei einem Motorrad mit dem Basis-Setup starten und beim zweiten mit dem, was wir in Jerez dazugelernt haben. Wir werden dann sehen, wie es funktioniert.»

«Zudem haben wir weitere Dinge ausprobiert – von einigen kann ich euch aber nichts erzählen», meinte der Halbbruder von Valentino Rossi in Richtung der Journalisten. «Es waren auch Aerodynamik-Sachen dabei. Alles in allem war es positiv und wir haben viele Informationen gesammelt, um für die nächsten Rennen bestmöglich vorbereitet zu sein.»

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Anderer Fokus bei Barcelona-Test

Hinsichtlich der Aerodynamik haben die anderen Hersteller in Jerez viel experimentiert – allen voran Aprilia mit einem innovativen Heck. Ist Honda mit der RC213V bei diesem Punkt gut aufgestellt? «Nein, wir sind nicht ganz oben angelangt – das ist man nie. Du musst dich immer verbessern, aber beim Test lag bei uns auf der Aerodynamik nicht der Fokus. Sie haben diesbezüglich aber viele Tests mit Taka (Testfahrer Nakagami, Anm.) gemacht, sie werden mit ihm auch weitere Aerodynamik-Teile ausprobieren», erklärte Marini. «Was mich angeht, habe ich hinsichtlich des Aero-Pakets einige Dinge getestet. Wir müssen diesbezüglich aber clever vorgehen, denn wir haben bei der Verkleidung bereits zwei Spezifikationen homologiert. Wir konzentrieren uns somit nur auf kleine Details.»

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Mitte Mai findet nach dem GP-Wochenende in Barcelona bereits der nächste MotoGP-Test statt. «Ich denke, dass da etwas Größeres kommen wird. Vor allem, weil Barcelona eine gute Teststrecke für den Hinterrad-Grip ist», blickte Luca Marini voraus. «Dort werden wir uns auf diesen Punkt konzentrieren und versuchen, mit einigen Carbon-Teilen mehr Grip am Hinterrad zu finden.»