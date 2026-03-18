Marini im Vorteil? Der Honda-Pilot kennt die Strecke in Brasilien bereits

Das letzte MotoGP-Rennen in Brasilien fand 2004 in Rio de Janeiro statt. Dieses gewann der Japaner Makoto Tamada auf der Honda RC211V. Am kommenden Wochenende gastiert die Motorrad-Weltmeisterschaft nach 22 Jahren wieder in dem südamerikanischen Land. Der Brasilien-GP steigt dieses Mal auf der rundumerneuerten Rennstrecke in Goiania.

Honda-Pilot Luca Marini hatte in Thailand mit zweimal Rang 10 einen verhaltenen Saisonstart. In Brasilien will er es besser machen mit der RC213V. «Ich freue mich sehr auf dieses Wochenende. Brasilien ist ein Land, in dem Motorräder mit großer Leidenschaft und großem Interesse verfolgt werden, und das Entdecken neuer Orte ist ein einzigartiger Aspekt der MotoGP», meinte Marini vor dem Rennwochenende.

Luca Marini ist einer der wenigen Fahrer, die bereits Erfahrung auf dem Autodromo Internacional Ayrton Senna haben – er nahm dort vor einem Jahr auf einer Honda CBR1000RR-R an einem Fan-Event teil. «2025 durfte ich die Strecke auf der CBR befahren – es war ein ziemlich enges Layout, und ich bin gespannt, wie sich die Strecke seitdem weiterentwickelt und verändert hat», erzählte der Italiener. Mit dem MotoGP-Bike wird es dennoch eine neue Erfahrung sein. «Unser Paket ist von Beginn des Wochenendes an ziemlich stark, was uns helfen wird, konkurrenzfähig zu sein. Neue Strecken wie diese sorgen für engere Ergebnisse, und wir haben letztes Jahr in Ungarn gezeigt, welches Niveau wir erreichen können. Das Wochenende in Thailand endete akzeptabel, jetzt ist es an der Zeit, einen Schritt nach vorne zu machen und näher heranzukommen.»