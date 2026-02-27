Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Marquez (2.) über Bezzecchi: «Im Moment kann ich mit ihm nicht mithalten»

Marc Marquez beendete das MotoGP-Zeittraining in Buriram auf Rang 2. Er fühle sich körperlich eingeschränkt und könne die Ducati noch nicht so fahren, wie er es möchte. Wo Bezzecchi Vorteile hat.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Marc Marquez im Zeittraining in Buriram
Marc Marquez im Zeittraining in Buriram
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez im Zeittraining in Buriram
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Champion Marc Marquez machte es spannend im MotoGP-Zeittraining in Thailand. Der Ducati-Lenovo-Pilot drehte auf dem Chang International Circuit seine Runden und befand sich lange außerhalb der Top-10 in der Zeitenliste, was am Samstag den Umweg über das Q1 bedeutet hätte. Er versuchte viel, ging manchmal in den Kurven weit, eine Top-Zeit gelang ihm nicht. Währenddessen braute sich am Himmel etwas zusammen, der Regen kam dann auch – glücklicherweise aber nur leicht.

Werbung

Werbung

19 Minuten vor dem Ende der einstündigen Session preschte der neunfache Weltmeister dann endlich auf Rang 4 nach vorn. Kurz vor dem Ende gelang ihm mit 1:28,947 min eine deutliche Verbesserung. Es wurde aber nur der zweite Rang, da Aprilia-Held Marco Bezzecchi um über vier Zehntelsekunden schneller war und einen Rundenrekord fuhr.

Mit gebrauchten Reifen fühlt sich Marc Marquez derzeit wohler

«Ich fühle mich momentan mit den gebrauchten Reifen viel besser als mit den neuen. Auch letztes Jahr war das schon so, aber dieses Mal ist es viel mehr. Mit den gebrauchten Reifen ist das Bike weniger anstrengend zu fahren – so mag ich es», schmunzelte der Spanier. «Bei der Zeitenjagd muss man präzise und aggressiv sein, weil das Training und das Qualifying natürlich wichtig sind.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Ich muss mich hinsichtlich meiner körperlichen Verfassung und meines Fahrstils verbessern!

Marc Marquez

Werbung

Werbung

Fehlt ihm die Präzision bei der Zeitenjagd, weil das Bike für ihn noch nicht perfekt funktioniert oder weil er sich nach seiner Verletzung körperlich noch eingeschränkt fühlt? «Ich fühle mich gut, aber ich kann das Motorrad immer noch nicht so fahren, wie ich möchte», haderte der 33-Jährige. «Ich muss mich hinsichtlich meiner körperlichen Verfassung und meines Fahrstils verbessern.»

Wie unterscheidet sich die GP26 von der GP25 in den Kurven? «Es fühlt sich gleich an», meinte Marquez nur knapp. «Es ist vielleicht ein kleiner Unterschied. Wir haben viele neue, aber kleine Dinge gebracht – das Motorrad ist somit ziemlich ähnlich. Ich fühle mich momentan am Kurveneingang nicht gut, das hängt aber mehr mit meinem Fahrstil als mit dem Bike zusammen.»

Wo genau sieht Marquez noch Defizite bei seinem Fahrstil? «Meine Position beim Bremsen. Wie ihr wisst, habe ich mir die Verletzung an der Vorderseite der Schulter zugezogen», erklärte er den anwesenden Journalisten. «Ich muss in diesem Bereich die vorderen Muskeln noch stärken. Wenn du nicht perfekt bremsen kannst, bist du auch in der Kurvenmitte nicht in der richtigen Position.»

Was Bezzecchi und Aprilia momentan besser machen

Bezzecchi hatte im Zeittraining mit der RS-GP 0,421 sec Vorsprung. Was denkt Marquez, wo der Italiener derzeit Vorteile hat? «Wir müssen uns das ansehen, denn Bezzecchi war mit dieser Reifen-Spezifikation bereits in Indonesien sehr schnell. Man muss wissen, dass wir in Buriram und Mandalika eine andere Karkasse verwenden. Er ist auf beiden Strecken auf einer Runde sehr schnell und aus irgendeinem Grund sehr konstant», musste MM93 zugeben. «Im Moment kann ich mit ihm nicht mithalten. Vielleicht kann ich ihm aber morgen im Sprintrennen folgen.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

24

1:28,526

02

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

25

+0,421

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

19

+0,484

04

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

19

+0,659

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

25

+0,703

06

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+0,850

07

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

25

+0,991

08

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

23

+1,006

09

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

20

+1,053

10

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

21

+1,064

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien