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Marquez-Brüder trinken Kakao: Riesiges Werbeplakat in Madrid
Die MotoGP-Brüder Marc und Alex Marquez haben einen spektakulären neuen Werbevertrag an Land gezogen und sind nun im Zuge dessen überlebensgroß auf Banner-Sujets zu bestaunen.
MotoGP
Marc und Alex Marquez machen Werbung für Kakao-HerstellerMarc und Alex Marquez machen Werbung für Kakao-HerstellerFoto: Nesquik
Marc und Alex Marquez machen Werbung für Kakao-Hersteller© Nesquik
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Auch wenn die MotoGP-WM am kommenden Wochenende Pause hat bis zum Frankreich-GP in Le Mans, sorgen Marc und Alex Marquez für Schlagzeilen. Nach dem Sprint-Sieg von Marc und dem eindrucksvollen Triumph von Alex im Grand Prix am Sonntag in Jerez sind die beiden Publikumslieblinge in ihrer Heimat wieder in aller Munde. Diesmal sorgen die beiden Ausnahmekönner abseits der Rennpiste für Aufsehen.
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Konkret geht es um einen Werbe-Deal mit der Marke Nesquik aus dem Nestle-Konzern, der Anfang April öffentlich gemacht wurde. Marc und Alex bewerben dabei das bekannte Kakaopulver sowie den Protein-Drink «Nesquik UP». Das Resultat der strategischen Partnerschaft ist eine Kampagne in Spanien, bei der die beiden PS-Brüder zentrale Figuren sind.
Marc und Alex Marquez im Werbeclip auf futuristischen «Motorrädern»Marc und Alex Marquez im Werbeclip auf futuristischen «Motorrädern»Foto: Nesquik
Marc und Alex Marquez im Werbeclip auf futuristischen «Motorrädern»© Nesquik
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Am Mittwoch wurde im Zuge dessen mit viel Aufsehen ein Mega-Plakat über der Baustelle einer Filiale der Bücherkette «Casa del Libro» in Madrid enthüllt. Die Botschaft der Brüder auf dem Banner lautet: «Nicht stressen lassen – einfach Gas geben!» Die MotoGP-Asse posieren in neutral gehaltenen Motorrad-Jacken und Biker-Boots auf den Sujets. In den Werbevideos sitzen Marc und Alex auf futuristischen «Motorrädern».
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Die Nesquik-Kampagne mit den Marquez-Brüdern zielt gemäß Nestle darauf ab, die junge Generation anzusprechen und eine Verbindung zwischen Sport und Genuss herzustellen. Im Zuge des Deals sind die Marquez-Brüder aktuell auch auf den Dosen des Drinks im Rahmen einer Limited Edition abgebildet. Zudem läuft derzeit auch ein Gewinnspiel für MotoGP-Tickets sowie ein exklusives Treffen mit Marc und Alex an der Rennstrecke. Übrigens: Auch Barcelonas Fußball-Jungstar Lamine Yamal war bereits als Werbeträger für die Marke Nesquik im Einsatz.
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