Marquez-Brüder trinken Kakao: Riesiges Werbeplakat in Madrid

Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt.
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Auch wenn die MotoGP-WM am kommenden Wochenende Pause hat bis zum Frankreich-GP in Le Mans, sorgen Marc und Alex Marquez für Schlagzeilen. Nach dem Sprint-Sieg von Marc und dem eindrucksvollen Triumph von Alex im Grand Prix am Sonntag in Jerez sind die beiden Publikumslieblinge in ihrer Heimat wieder in aller Munde. Diesmal sorgen die beiden Ausnahmekönner abseits der Rennpiste für Aufsehen.
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Konkret geht es um einen Werbe-Deal mit der Marke Nesquik aus dem Nestle-Konzern, der Anfang April öffentlich gemacht wurde. Marc und Alex bewerben dabei das bekannte Kakaopulver sowie den Protein-Drink «Nesquik UP». Das Resultat der strategischen Partnerschaft ist eine Kampagne in Spanien, bei der die beiden PS-Brüder zentrale Figuren sind.
Am Mittwoch wurde im Zuge dessen mit viel Aufsehen ein Mega-Plakat über der Baustelle einer Filiale der Bücherkette «Casa del Libro» in Madrid enthüllt. Die Botschaft der Brüder auf dem Banner lautet: «Nicht stressen lassen – einfach Gas geben!» Die MotoGP-Asse posieren in neutral gehaltenen Motorrad-Jacken und Biker-Boots auf den Sujets. In den Werbevideos sitzen Marc und Alex auf futuristischen «Motorrädern».
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Die Nesquik-Kampagne mit den Marquez-Brüdern zielt gemäß Nestle darauf ab, die junge Generation anzusprechen und eine Verbindung zwischen Sport und Genuss herzustellen. Im Zuge des Deals sind die Marquez-Brüder aktuell auch auf den Dosen des Drinks im Rahmen einer Limited Edition abgebildet. Zudem läuft derzeit auch ein Gewinnspiel für MotoGP-Tickets sowie ein exklusives Treffen mit Marc und Alex an der Rennstrecke. Übrigens: Auch Barcelonas Fußball-Jungstar Lamine Yamal war bereits als Werbeträger für die Marke Nesquik im Einsatz.
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