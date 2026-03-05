Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Marquez zur Entscheidung für 2027: «Habe Ducati gebeten, noch zu warten»

Dass Marc Marquez und Ducati auch nach 2026 zusammenarbeiten werden, gilt als fix. Ein Vertrag wurde allerdings noch nicht unterzeichnet. Der MotoGP-Weltmeister lässt die Roten weiter warten.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Marc Marquez
Marc Marquez
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Beim Saisonauftakt in Thailand erlebte Ducati eine bittere Niederlage. Im Sprintrennen am Samstag war es Champion Marc Marquez, der für den Hersteller aus Borgo Panigale mit Platz 2 die Kohlen aus dem Feuer holte. Er war bereits auf dem Weg zum Sieg, doch die MotoGP-Stewards brummten dem Ducati-Werksfahrer wegen eines Manövers gegen Pedro Acosta eine Strafe auf, weshalb er den KTM-Fahrer vorbeilassen musste. Die nächsten Desmosedici-Piloten folgten erst auf den Rängen 8 und 9 (Fabio Di Giannantonio und Pecco Bagnaia).

Werbung

Werbung

Im Grand Prix fiel Marc Marquez mit zerstörter Felge und geplatztem Hinterreifen aus. Bester Ducati-Fahrer war «Diggia» auf Rang 6. Konkurrent Aprilia hingegen brachte neben Sieger Marco Bezzecchi drei weitere RS-GP-Reiter in die Top-5. Bei Marquez kam dazu, dass er sich nach seiner Schulterverletzung noch immer nicht zu 100 Prozent fit fühlt und er die GP26 noch nicht so fahren kann, wie er es möchte.

Nach dem Thailand-GP nahm Marc Marquez einen Termin bei Sponsor Estrella Galicia in Madrid wahr. Im Interview analysierte er noch einmal das Buriram-Wochenende. «Ich freue mich auf die nächsten Rennen, denn in Thailand hatten wir etwas zu kämpfen. Dennoch waren wir da und wir konnten um das Podest kämpfen – das ist das Positive», meinte Marquez. In gut zwei Wochen findet bereits der Brasilien-GP statt. «Jetzt habe ich zwei Wochen Zeit, um bezüglich meiner körperlichen Verfassung einen weiteren Schritt zu machen. Wir werden sehen, ob mir das gelingt. Langsam fühle ich mich aber immer besser.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Marc Marquez zögert noch

Hinsichtlich der Zukunft nach 2026, gab es von Marquez und Ducati in Thailand keine Neuigkeiten. Der 33-Jährige betonte beim Buriram-Test im Februar, dass er keinen Vertrag unterzeichnen werde, solange er sich nicht 100 Prozent fit fühlt. Ein wesentlicher Diskussionspunkt ist, ob Marquez für ein oder zwei Jahre unterschreibt.

Werbung

Werbung

«Was den Vertrag anbelangt – in den meisten Punkten sind Ducati und ich uns einig. Aber wie ich schon in der Pressekonferenz in Thailand sagte, habe ich Ducati darum gebeten, noch etwas zu warten. Ich brauche einfach noch etwas Zeit», gab der neunfache Weltmeister zu verstehen. «Als wir begonnen haben, über unsere Zukunft zu reden, war ich verletzt. Ich muss mich zuerst gut fühlen auf dem Motorrad – dann werde ich den Vertrag unterzeichnen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

32

2

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

25

3

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

23

4

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

18

5

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

17

6

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

13

7

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

12

8

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

9

9

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

8

10

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

8

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien