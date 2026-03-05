Marquez zur Entscheidung für 2027: «Habe Ducati gebeten, noch zu warten»

Beim Saisonauftakt in Thailand erlebte Ducati eine bittere Niederlage. Im Sprintrennen am Samstag war es Champion Marc Marquez, der für den Hersteller aus Borgo Panigale mit Platz 2 die Kohlen aus dem Feuer holte. Er war bereits auf dem Weg zum Sieg, doch die MotoGP-Stewards brummten dem Ducati-Werksfahrer wegen eines Manövers gegen Pedro Acosta eine Strafe auf, weshalb er den KTM-Fahrer vorbeilassen musste. Die nächsten Desmosedici-Piloten folgten erst auf den Rängen 8 und 9 (Fabio Di Giannantonio und Pecco Bagnaia).

Im Grand Prix fiel Marc Marquez mit zerstörter Felge und geplatztem Hinterreifen aus. Bester Ducati-Fahrer war «Diggia» auf Rang 6. Konkurrent Aprilia hingegen brachte neben Sieger Marco Bezzecchi drei weitere RS-GP-Reiter in die Top-5. Bei Marquez kam dazu, dass er sich nach seiner Schulterverletzung noch immer nicht zu 100 Prozent fit fühlt und er die GP26 noch nicht so fahren kann, wie er es möchte.

Nach dem Thailand-GP nahm Marc Marquez einen Termin bei Sponsor Estrella Galicia in Madrid wahr. Im Interview analysierte er noch einmal das Buriram-Wochenende. «Ich freue mich auf die nächsten Rennen, denn in Thailand hatten wir etwas zu kämpfen. Dennoch waren wir da und wir konnten um das Podest kämpfen – das ist das Positive», meinte Marquez. In gut zwei Wochen findet bereits der Brasilien-GP statt. «Jetzt habe ich zwei Wochen Zeit, um bezüglich meiner körperlichen Verfassung einen weiteren Schritt zu machen. Wir werden sehen, ob mir das gelingt. Langsam fühle ich mich aber immer besser.»

Marc Marquez zögert noch

Hinsichtlich der Zukunft nach 2026, gab es von Marquez und Ducati in Thailand keine Neuigkeiten. Der 33-Jährige betonte beim Buriram-Test im Februar, dass er keinen Vertrag unterzeichnen werde, solange er sich nicht 100 Prozent fit fühlt. Ein wesentlicher Diskussionspunkt ist, ob Marquez für ein oder zwei Jahre unterschreibt.

«Was den Vertrag anbelangt – in den meisten Punkten sind Ducati und ich uns einig. Aber wie ich schon in der Pressekonferenz in Thailand sagte, habe ich Ducati darum gebeten, noch etwas zu warten. Ich brauche einfach noch etwas Zeit», gab der neunfache Weltmeister zu verstehen. «Als wir begonnen haben, über unsere Zukunft zu reden, war ich verletzt. Ich muss mich zuerst gut fühlen auf dem Motorrad – dann werde ich den Vertrag unterzeichnen.»