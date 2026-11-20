An diesem Wochenende findet der Große Preis von Portugal statt. Das MotoGP-Event in Portimao könnte in die Geschichte eingehen – Marc Marquez hat alle Trümpfe in der Hand, um sich am Samstag oder Sonntag seinen zehnten WM-Titel zu sichern.

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In der Auftaktpressekonferenz am Donnerstag erklärte Marquez seine Herangehensweise an diesem Wochenende. Zudem sprach er offen über seine bisherige Karriere in der Motorrad-Weltmeisterschaft, die im jungen Alter von 15 Jahren in der 125-ccm-Klasse begonnen hat – 2008 erlebte der Spanier in portugiesischen Estoril seinen ersten Grand Prix. Seit 18 Jahren ist der 33-Jährige im GP-Paddock.

«Ich war mehr als die Hälfte meines Lebens in der Weltmeisterschaft. Aber wenn man eine Leidenschaft für etwas hat, dann hat man diese Leidenschaft – diese kann man auf unterschiedliche Weise genießen. Ich genieße es immer noch. Die Idee ist, dass wenn man jünger startet, man auch früher aufhört. Dann gibt es aber Beispiele wie Valentino (Rossi), der ebenfalls jung angefangen hat, und er hat seine Karriere mit 41 oder 40 Jahren beendet – ich weiß es nicht mehr genau. Es ist abhängig von deinem Charakter, den Verletzungen, die du in deinem Körper trägst, und deiner Karriere. Bei mir ging bis 2020 alles gut, danach hat sich meine Sichtweise auf den Sport verändert.»

Valentino Rossi hat seine Motorrad-Karriere nach 26 Saisons in der Weltmeisterschaft mit 42 Jahren beendet. Marquez führte ein weiteres Beispiel auf: «Auch Martin hatte sehr viele Verletzungen. Vielleicht wird er mit 33 Jahren viele Schmerzen haben», meinte er in Richtung seines WM-Rivalen. «Das Leben eines Athleten ist kurz, also muss man das Maximum herausholen. Das ist es, was ich tue.»

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Was den schnellsten vom besten Marc unterscheidet

Seit seinem ersten Jahr in der MotoGP hat Marquez eine stetige Entwicklung durchgemacht. Er ist ein Meister darin, sich auf neue Situationen einzustellen – auf neue Rivalen, Regeländerungen oder wenn es darum geht, seinen Fahrstil anzupassen. SPEEDWEEK.com-Autor Manuel Pecino wollte in Portimao wissen, in welchem Jahr wir den schnellsten Marc gesehen haben und in welcher Saison den besten? «Den schnellsten Marc gab es in den Jahren 2013, 2014 und 2019. Den besten Marc gibt es jetzt, zu 100 Prozent», ist sich Marquez sicher. «Ich hätte gerne die Einstellung, die ich jetzt habe, schon im Alter von 20 Jahren gehabt. Vielleicht wäre es aber mit dieser Einstellung unmöglich gewesen, 2013 den Titel zu holen. Es gibt immer Positives und Negatives. Aber den besten Marc gibt es jetzt. Für mich ist der beste Fahrer derjenige, der in allen Momenten die Kontrolle hat. Ich habe das zwar nicht, aber ich bin jetzt näher dran an diesem Punkt.»