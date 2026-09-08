Marquez, Stoner & Co. gratulierten Toni Bou zum 40. Trial-Weltmeistertitel

Am vergangenen Wochenende sicherte sich Toni Bou in den Niederlanden seinen 20. Weltmeistertitel im Outdoor-Trial (TrialGP). Der 39-jährige Spanier hat seit dem Gewinn seiner ersten Weltmeisterschaft im Jahr 2007 seine ununterbrochene Serie von TrialGP-Titeln fortgesetzt. Zusammen mit seinem 20. Titel in Folge bei der X-Trial-Weltmeisterschaft (Indoor-WM), den er im März 2026 errang, hat Bou nun insgesamt 40 WM-Titel in Serie gewonnen und damit einen Rekord aufgestellt, der in der Geschichte des Motorsports nahezu beispiellos ist.

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MotoGP-Asse wie Marc Marquez, Fabio Quartararo, Jorge Martin, Pedro Acosta, Luca Marini und Joan Mir sowie ehemalige Fahrer wie Casey Stoner und Dani Pedrosa gratulierten Toni Bou in einem Glückwunsch-Video und zeigten ihren Respekt vor dieser einzigartigen Leistung.

Marc Marquez zu Toni Bou: «Du bist ein echtes Vorbild»

«Du bist ein Biest, eine Maschine. Genieß es, du bist ein echtes Vorbild», meinte der neunfache Weltmeister Marc Marquez. Der zweifache MotoGP-Weltmeister Casey Stoner ergänzte: «Es ist einfach phänomenal, was du geschafft hast – in den letzten 20 Jahren, das ist unglaublich. 40 Weltmeisterschaften. Ob Indoor oder Outdoor, egal unter welchen Bedingungen, egal an welchem Tag – du lieferst Woche für Woche. Aus tiefstem Herzen: Das ist einfach eine unglaubliche Leistung. Herzlichen Glückwunsch! Genieß es!»

«Toni, Gratulation zu deinem 40. Titel. Ich wusste nicht, dass man mehr Titel als Jahre haben kann», schmunzelte Quartararo. Auch Motorrad-Asse aus anderen Rennserien gratulierten Bou. Unter anderen Jeffrey Herlings, der am vergangenen Wochenende seinen siebten Motocross-Weltmeistertitel holte. Weitere Gratulanten waren Hunter Lawrence (AMA-Pro-Motocross-Meister von 2026), Jett Lawrence (AMA-Supercross-Meister von 2024 und zweifacher Pro-Motocross-Meister) oder der vierfache Motocross-Weltmeister Jorge Prado.

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