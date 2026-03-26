Marquez über Bezzecchi: «Wir werden versuchen, seinen Lauf zu stoppen»

Beim Brasilien-GP erzielte Champion Marc Marquez im Sprint seinen ersten Saisonsieg. Im Grand Prix musste er sich mit Platz 4 begnügen. In den letzten Runden lieferte sich der Spanier ein enges Duell mit VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio, mit dem besseren Ausgang für den Italiener.

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In Austin ist Marquez der Favorit auf den Sieg. Auf seiner Paradestrecke in Texas fühlt sich der 33-Jährige besonders wohl – seit 2013 siegte er dort in sieben Grands Prix. Im letzten Jahr gewann der neunfache Champion zwar den Sprint, doch im Hauptrennen stürzte Marquez in Führung liegend. Ducati-Lenovo-Teamkollege Pecco Bagnaia erbte den Sieg im Grand Prix. Körperlich war MM93 in Goiania schon in einer guten Verfassung, in Austin soll es weiter aufwärts gehen.

Die Suche nach dem richtigen Gefühl

«Letztes Jahr bin ich in einer besseren Verfassung in die Meisterschaft gestartet. Schritt für Schritt haben wir aber ein besseres Gefühl und wir bekommen ein besseres Verständnis für das Motorrad. Das Ziel für die nächsten Rennen, insbesondere in Austin, wird sein, einen besseren Flow zu bekommen», meinte Marquez vor dem Red Bull Grand Prix der USA. «Normalerweise passt diese Rennstrecke sehr gut zu meinem Fahrstil, aber die Sektoren 1 und 2 sind ziemlich herausfordernd. Wir versuchen, gut zu starten und unser Level zu finden.»

In Thailand und Brasilien hat Marquez jeweils nicht viel gefehlt. In welchen Bereichen soll der noch fehlende Schritt nach vorne gelingen? «Ich suche nach dem richtigen Gefühl, um bei den Rundenzeiten konstanter zu sein – das ist der Schlüssel», gab der Ducati-Werksfahrer zu verstehen. «In den Trainings und im Qualifying haben wir gezeigt, dass wir den Speed haben. Wir müssen einen Weg finden, um konstanter zu sein und die schnellen Rundenzeiten leichter zu fahren. Wir kommen dem aber immer näher. Ich weiß nicht, ob es uns hier oder in Jerez gelingt, aber das Ziel ist es, auf die Renndistanz konstanter zu sein.»

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Marc Marquez: «Es ist eine Strecke, die ich liebe"

Gibt ihm die Tatsache, dass er auf einer seiner Lieblingsstrecken fährt, für dieses Wochenende eine extra Motivation? «Wir werden sehen. Es ist eine Strecke, die ich liebe, ich habe hier aber auch in den letzten vier Jahren nicht gewonnen», räumte Marquez ein. «Ich muss verstehen, wo ich mich verbessern kann. Marco (Bezzecchi) kommt hierher mit vier Siegen in Folge – er hat einen großartigen Speed. Er ist der Favorit, er führt die Meisterschaft an. Wir werden versuchen, seinen Lauf zu stoppen, aber das wird schwierig, weil er momentan der schnellste Fahrer ist. Auch Fabio (Di Giannantonio) hat in Brasilien gezeigt, dass er sehr schnell ist. Wir konzentrieren uns auf unseren Job und versuchen in unserer Box die 100 Prozent zu finden.»

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