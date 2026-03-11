Marquez über Laureus-Award: «Höchste Auszeichnung für einen Sportler!»

Marquez gewann 2014, nachdem er in seiner MotoGP-Rookie-Saison im Jahr 2013 Weltmeister wurde, den «Laureus Breakthrough of the Year Award». 2015 und 2020 war er als Sportler des Jahres nominiert. 2022 und 2025 hatte er Nominierungen für den Award für das Comeback des Jahres.

Aufgrund seiner herausragenden Leistungen in der MotoGP-Saison 2025 wurde Marc Marquez 2026 erneut für die begehrte Auszeichnung nominiert – dieses Mal in der höchsten Kategorie «Laureus World Sports Award for Sportsman of the Year» (SPEEDWEEK.com berichtete). Ebenfalls nominiert in dieser Kategorie sind die Tennisstars Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, der olympische Goldmedaillengewinner im Stabhochsprung Mondo Duplantis, der vierfache Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar und Fußballer Ousmane Dembele.

Marquez wäre der erste Motorrad-Rennfahrer, der den Award gewinnen würde

Würde sich Marquez gegen die harte Konkurrenz durchsetzen, wäre er der erste Motorrad-Rennfahrer, der den Award in der Königs-Kategorie gewinnen würde. Normalerweise gebührt Tennisspielern, Fußballern, manchmal auch Formel-1-Piloten diese Ehre. Wie wichtig wäre dieser Preis für den neunfachen Champion? «Der Laureus-Award ist die höchste Auszeichnung, die ein Sportler bekommen kann. Alle Sportarten und alle Athleten weltweit werden berücksichtigt, und schon allein die Nominierung neben Athleten, die das Jahr 2025 in allen Sportarten geprägt haben, ist eine bedeutende Leistung», meinte der 33-Jährige im Interview mit Estrella Galicia 0,0.

Marquez betonte zugleich, dass allein die Nominierung auch für seinen Sport eine hohe Bedeutung hat. «Der Motorradsport wurde noch nie für die höchste Auszeichnung in Betracht gezogen, und dass dies nun durch mich geschieht, erfüllt mich mit Stolz», so der Spanier. «Auch wenn wir uns in der MotoGP groß fühlen, sind wir doch klein. Das ist bei vielen Sportarten so. Cricket mag dort, wo es gespielt wird, eine große Sportart sein, aber hier in Spanien ist es eine kleine Sportart. Fußball ist überall groß, Tennis ebenfalls. Daher ist es wichtig, dabei zu sein, und wir werden versuchen, eine gute Figur zu machen. Aber schon die Nominierung ist ein Gewinn.» Der Gewinner 2026 wird am 20. April in Madrid bekanntgegeben.

