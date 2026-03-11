Weiter zum Inhalt
Marquez über Laureus-Award: «Höchste Auszeichnung für einen Sportler!»

MotoGP-Champion Marc Marquez fühlt sich geehrt, für den «Laureus World Sports Award for Sportsman of the Year» nominiert zu sein. Auch für den Motorradsport ist schon die Nominierung eine große Sache.

Von

Stephan Moosbrugger und Manuel Pecino

MotoGP

Marc Marquez
Marc Marquez
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez
© Gold & Goose

Marquez gewann 2014, nachdem er in seiner MotoGP-Rookie-Saison im Jahr 2013 Weltmeister wurde, den «Laureus Breakthrough of the Year Award». 2015 und 2020 war er als Sportler des Jahres nominiert. 2022 und 2025 hatte er Nominierungen für den Award für das Comeback des Jahres.

Aufgrund seiner herausragenden Leistungen in der MotoGP-Saison 2025 wurde Marc Marquez 2026 erneut für die begehrte Auszeichnung nominiert – dieses Mal in der höchsten Kategorie «Laureus World Sports Award for Sportsman of the Year» (SPEEDWEEK.com berichtete). Ebenfalls nominiert in dieser Kategorie sind die Tennisstars Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, der olympische Goldmedaillengewinner im Stabhochsprung Mondo Duplantis, der vierfache Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar und Fußballer Ousmane Dembele.

Marquez wäre der erste Motorrad-Rennfahrer, der den Award gewinnen würde

Würde sich Marquez gegen die harte Konkurrenz durchsetzen, wäre er der erste Motorrad-Rennfahrer, der den Award in der Königs-Kategorie gewinnen würde. Normalerweise gebührt Tennisspielern, Fußballern, manchmal auch Formel-1-Piloten diese Ehre. Wie wichtig wäre dieser Preis für den neunfachen Champion? «Der Laureus-Award ist die höchste Auszeichnung, die ein Sportler bekommen kann. Alle Sportarten und alle Athleten weltweit werden berücksichtigt, und schon allein die Nominierung neben Athleten, die das Jahr 2025 in allen Sportarten geprägt haben, ist eine bedeutende Leistung», meinte der 33-Jährige im Interview mit Estrella Galicia 0,0.

Marquez betonte zugleich, dass allein die Nominierung auch für seinen Sport eine hohe Bedeutung hat. «Der Motorradsport wurde noch nie für die höchste Auszeichnung in Betracht gezogen, und dass dies nun durch mich geschieht, erfüllt mich mit Stolz», so der Spanier. «Auch wenn wir uns in der MotoGP groß fühlen, sind wir doch klein. Das ist bei vielen Sportarten so. Cricket mag dort, wo es gespielt wird, eine große Sportart sein, aber hier in Spanien ist es eine kleine Sportart. Fußball ist überall groß, Tennis ebenfalls. Daher ist es wichtig, dabei zu sein, und wir werden versuchen, eine gute Figur zu machen. Aber schon die Nominierung ist ein Gewinn.» Der Gewinner 2026 wird am 20. April in Madrid bekanntgegeben.

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

32

2

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

25

3

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

23

4

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

18

5

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

17

6

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

13

7

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

12

8

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

9

9

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

8

10

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

8

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

