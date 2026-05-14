Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Marquez verheimlichte Schulter-OP – er entschuldigte sich bei seiner Crew

In einem von Ducati Lenovo in dieser Woche veröffentlichten Video ist zu sehen, wie MotoGP-Weltmeister Marc Marquez seiner Crew den geplanten Eingriff an seiner rechten Schulter beichtete.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Marc Marquez
Marc Marquez
Foto: Ducati Corse
Marc Marquez
© Ducati Corse

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die MotoGP-WM muss vorerst ohne Marc Marquez auskommen. Der 33-jährige Weltmeister aus dem Ducati-Lenovo-Team wird beim Barcelona-Event am Wochenende fehlen – wann er wieder in den Zirkus zurückkehren kann, ist vorerst offen.

Werbung

Werbung

Marquez hatte sich bei seinem Crash im MotoGP-Sprint in Le Mans eine Fraktur in seinem rechten Mittelfuß zugezogen und wurde deshalb am Sonntag in Madrid operiert. Zugleich wurde ein geplanter chirurgischer Eingriff an seiner rechten Schulter durchgeführt. Die Ärzte entfernten zwei Schrauben und ein Knochenfragment aus einer früheren Operation (2019), die sich verschoben hatten und den Radialnerv komprimierten.

In einem «Inside-Video», das Ducati in dieser Woche veröffentlichte, ist zu sehen, wie Marquez nach seinem Crash in Le Mans in der Box seiner Crew den geplanten Eingriff an seiner Schulter beichtete. Auch Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna war anwesend. «Nach Jerez hatte ich es mir anschauen lassen. Ich spürte, dass etwas nicht okay war. Ich habe niemandem etwas gesagt. Die Schraube machte ein Problem beim Nerv. Es kam und ging», beschrieb Marc den ständig wiederkehrenden Schmerz.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Bei seinen Schilderungen hatte der Spanier mit seinen Emotionen zu kämpfen. «Der Nerv betrifft drei Finger, es nimmt mir die Kraft in der Hand. Für einige Runden war es okay. Ich wusste aber, dass es passieren würde. Das Motorrad so am Limit zu bewegen, war einfach nicht möglich», berichtete Marc weiter. «Wir hatten deswegen eine Operation für die Tage nach dem Catalunya-GP geplant. Ich fahre mit eineinhalb Armen. Wir wollten vorerst nicht darüber sprechen und ich habe alle meine Leute gebeten, nichts darüber zu sagen. Ich wollte in Le Mans nicht daran denken und auch keine Fragen dazu bekommen.»

Werbung

Werbung

«Ich hatte zuletzt Stürze, bei denen ich nicht wusste, warum sie passiert waren. Ich habe nicht gepusht und war nicht am Limit. Ich muss niemandem etwas beweisen – ich war im Q1 (in Le Mans, Anm.) schnell. Das Problem ist, dass ich eine halbe Sekunde unter meinem Limit bin. Es funktionierte nicht, das sah man auch anhand der Daten», stellte Marc ebenfalls fest. Gigi Dall’Igna beruhigte die Situation und meinte zu Marquez: «Das Wichtigste ist der Körper.» Marquez antwortete: «Ja, das habe ich mittlerweile verstanden.» Am Ende entschuldige sich Marc für die Aufregung und erntete dafür Applaus von seiner Mannschaft.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

128

2

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

127

3

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

84

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

83

5

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

67

6

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

62

7

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

57

8

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

55

9

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

43

10

Enea Bastianini

Enea Bastianini

KTM

Red Bull KTM Tech3

39

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  4. Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien