An diesem Wochenende hat Marc Marquez in Portimao die große Chance, sich vorzeitig seinen zehnten WM-Titel – den achten in der MotoGP – zu sichern. In der Gesamtwertung hat der Spanier 60 Punkte Vorsprung auf seinen Landsmann Jorge Martin. Marco Bezzecchi hat als Dritter 74 Zähler Rückstand.

Werbung

Werbung

«In Katar hatte ich den ersten Matchball, aber hier ist es der erste echte Matchball», meinte der 33-Jährige in der Auftaktpressekonferenz am Donnerstag. «Letzte Woche habe ich zuhause versucht, meine Routine beizubehalten. Ich bin kein Motorrad gefahren und habe versucht, das Risiko zu minimieren.»

In den letzten vier Saisonrennen (Sprints und Grands Prix) muss MM93 nur 14 Punkte holen, dann ist er fix MotoGP-Weltmeister 2026. «Ich bin hierher nach Portimao gekommen mit einer Zahl in meinem Kopf: Es sind 14 Punkte. Ich muss zwischen den Grands Prix in Portimao und Valencia 14 Punkte holen, dann spielt es keine Rolle, was die anderen machen.»

Die Ausgangslage für Marquez ist sehr komfortabel. Er könnte den Sack bereits am Samstag im MotoGP-Sprint zumachen – er muss nur zwei Punkte mehr holen als Martin, dann wäre er Weltmeister. Wie wird er es an diesem Wochenende angehen? «Natürlich werde ich ins FP1 gehen und versuchen, dieselbe Einstellung wie immer zu haben. Es stimmt, dass ich das Risiko begrenzen muss – wie wir es immer versuchen. Das Risiko ist aber immer da. Wir müssen sehr konzentriert und ruhig sein. Ich will diese Meisterschaft so früh wie möglich unter Dach und Fach bringen, aber es ist noch nicht vorbei. Wir müssen ruhig sein und unsere 100 Prozent geben – in einer sehr cleveren Art und Weise.»

Werbung

Werbung

Marc Marquez: Debüt in der Motorrad-WM vor 18 Jahren in Portugal

Vor 18 Jahren erlebte Marc Marquez in Portugal – damals noch in Estoril – sein Debüt in der Motorrad-Weltmeisterschaft. In der Pressekonferenz in Portimao wurde Filmmaterial von 2008 eingespielt. «Ich war 15 Jahre alt, habe aber ausgesehen, als ob ich 10 war», lachte der neunfache Champion über den kleinen Teenager, den er auf dem Bildschirm sah. «Ich war ein Nachzügler, was meine körperliche Verfassung angeht. Ich erinnere mich aber an diesen Tag. In der Vorsaison hatte ich mich verletzt und mein Debüt war dann Portugal. Es ist unglaublich, 18 Jahre später bin ich jetzt hier und ich kämpfe für meinen zehnten WM-Titel. Das bedeutet, dass mehr als meine halbe Karriere ein voller Erfolg war. Das ist großartig! Ich habe eine spezielle Verbindung zu Portugal, weil ich hier mein Debüt erlebte. Wir werden sehen, ob ich die Meisterschaft hier nach Hause holen kann. Falls nicht, werde ich es in Valencia versuchen. Früher oder später – das Ziel ist, es zu schaffen.»

Marquez über mögliches Karriereende: «Priorität hat, diese Meisterschaft zu gewinnen»