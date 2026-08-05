Marquez warnt vor Silverstone: «Kann den Rennverlauf auf den Kopf stellen»

Die MotoGP-Sommerpause nutzte auch Marc Marquez (Ducati), um Urlaub zu machen oder für diverse Trainingseinheiten. So sah man den Champion oft auf seinem Rennrad, in der letzten Woche war er im MotorLand Aragon auf einer Ducati Panigale V2 S unterwegs.

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An diesem Wochenende geht es mit dem Grand Prix von Großbritannien in Silverstone weiter. Nach seinem Doppelsieg auf dem Sachsenring Anfang Juli will Marquez seinen Erfolgslauf auf der britischen Insel fortsetzen. In der Gesamtwertung hat der 33-Jährige derzeit als Dritter nur noch 18 Punkte Rückstand auf WM-Leader Jorge Martin (Aprilia).

Extrem anspruchsvolle Strecke

«In Deutschland war es ein perfektes Wochenende, an dem wir jede Gelegenheit optimal nutzen und alle möglichen Punkte einfahren konnten, wodurch wir in der Meisterschaft auf den dritten Platz vorgerückt sind», blickte der Marc Marquez zurück. «Ich habe die dreiwöchige Pause genutzt, um mich ein wenig zu entspannen, aber auch, um neue Energie zu tanken und weiter zu trainieren. Silverstone ist eine lange und extrem anspruchsvolle Strecke, auf der man körperlich viel Kraft aufbringen muss. Außerdem gibt es immer die Unwägbarkeit des Wetters, die wie üblich den Rennverlauf auf den Kopf stellen kann.»

Ducati konnte in Silverstone bislang drei Grand-Prix-Siege einfahren – Andrea Dovizioso (2017), Pecco Bagnaia (2022) und Enea Bastianini (2024). Seinen einzigen MotoGP-Sieg auf dem Silverstone Circuit holte Marc Marquez in der Saison 2014 (damals noch auf Honda). 2025 belegte er im Sprint Platz 2, im Grand Prix wurde er Dritter.

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