Marquez: «Wenn du verletzt bist, kannst du keinen Vertrag unterschreiben»

Marc Marquez (Ducati Lenovo) stieg Anfang Februar in Sepang nach vier Monaten Verletzungspause wieder auf seine Desmosedici. Er testete dort seine körperliche Verfassung und war nach den drei Testtagen zufrieden. Zur Erinnerung: Der Weltmeister erlitt letztes Jahr bei einem Crash im Indonesien-GP eine komplizierte Schulterverletzung, weshalb er die Saison frühzeitig beenden musste.

Werbung

Werbung

Am Samstag erlebte Marquez in Buriram einen schwierigen ersten Testtag – er flog gleich zweimal von seiner Desmosedici ab. Der Grund dafür lag aber nicht bei seiner Schulter, er hatte vielmehr mit Magenproblemen zu kämpfen – MM93 fühlte sich müde und unkonzentriert.

Marc Marquez Foto: Gold & Goose Marc Marquez © Gold & Goose

Marquez und Ducati: Ein oder zwei Jahre?

Am Sonntag findet der letzte Testtag vor dem Thailand-GP statt. Es ist zu erwarten, dass viele MotoGP-Teams noch vor dem ersten Rennwochenende die Fahrer für die Saison 2027 bekanntgeben werden. Dass Marc Marquez über 2026 hinaus mit Ducati Lenovo weitermachen wird, gilt als fix, eine offizielle Bestätigung kam bislang aber noch nicht. Ein wesentlicher Diskussionspunkt ist, ob Marquez beim Hersteller aus Borgo Panigale für ein oder zwei Jahre unterschreibt.

Werbung

Werbung

«Wir arbeiten daran mit Ducati. Sie würden natürlich gerne zwei Jahre machen. Für mich hatte aber Priorität, in die Vorsaison zu starten und mich besser und besser zu fühlen», meinte der Spanier. «Ich habe das Gefühl, dass ich zwischen dem Test in Malaysia und Buriram einen kleinen Schritt gemacht habe. Wir werden sehen, ob sich meine körperliche Verfassung weiterhin verbessert. Heute habe ich bei meiner Schulter einen kleinen Fortschritt gespürt. Wenn ich morgen eine weitere Verbesserung spüre, dann wird es für mich kein Problem sein, einen Zweijahresvertrag zu unterschreiben.»

Somit hängt die Entscheidung, ob es ein Einjahres- oder ein Zweijahresvertrag wird, mit seiner körperlichen Verfassung zusammen. «Das ist das Wichtigste. Ich habe es schon immer gesagt: ‘Wenn du verletzt bist, kannst du keine Entscheidung treffen und auch keinen Vertrag unterschreiben’», betonte der 33-Jährige. «Mir ging es darum, zu verstehen, wie sich meine Verletzung entwickelt. Ich habe das Gefühl, dass es sich gut entwickelt. Es gibt noch einiges zu tun, aber wir sind mit Ducati auf einem guten Weg.»

Verletzungen laugen den Körper aus

Marc Marquez wurde am 17. Februar 33 Jahre alt, womit er zu den ältesten Fahrern zählt. Dazu kommen die ganzen Verletzungen, die der Ausnahmekönner in den letzten Jahren hatte. Wird es fortlaufend schwieriger, sich vor einer Saison zu motivieren und in eine gute Form zu bringen? «Ehrlich gesagt wird es für mich nicht wegen dem Alter schwieriger, sondern wegen den Verletzungen», gab der neunfache Champion zu verstehen. «Mental fühle ich mich immer noch jung, aber die vielen Verletzungen laugen meinen Körper zunehmend aus. Es braucht mehr Zeit, sich davon zu erholen. Aus diesem Grund war auch der diesjährige Winter sehr lang. Wir arbeiten aber daran und nach dem Thailand-GP haben wir zwei weitere Wochen zur Erholung.»

Werbung

Werbung

Ergebnisse MotoGP Buriram-Test, Tag 1: