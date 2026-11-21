Nicht optimal verlief das Qualifying – Jorge Martin war nicht über Platz 7 hinausgekommen. Während die Rivalen Marc Marquez und Stallgefährte Marco Bezzecchi beide aus Reihe losfuhren, musste sich der «Martinator» mit anderen Konkurrenten herumstreiten. Um sich Titelrennen zu halten, galt es nicht mehr, als eine Position auf Marc Marquez zu verlieren.

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Gleich nach dem Start lief es prima für das Projekt aus Noale. Marco Bezzecchi schoss an die Spitze, Marquez verlor Platz 2 an Trackhouse-Pilot Fernandez und Jorge Martin schloss sofort zu Platz 4 und Fabio Di Giannantonio auf. Doch in der Hektik der ersten Runden kam Martin mehrfach von Ideallinie ab – und war nach der ersten Rennphase wieder auf P7 unterwegs.

Jorge Martin: «Ich habe früh versucht, nach vorne zu kommen, aber lange mit Pedro gekämpft. Ganz zu Beginn habe ich auch versucht, Plätze außen herum zu gewinnen, aber das hat nicht funktioniert. Ich hatte das Gefühl, dass wir im Vergleich zum Freitag etwas gewonnen haben, war von der Pace sehr nah an den Podiumsplätzen dran. Daher war es ein gutes Rennen mit Platz 5.»

Zum entscheidenden Punkt, dass auch Jorge Martin nach dem Crash von Marc Marquez in der vorletzten Runde weiter im WM-Geschäft hielt, sich der Landsmann des Sturzopfers zurück: «Marc hatte es in der Hand, aber das Rennen war kompliziert. Als ich gesehen hab, dass er rausgeflogen ist, dachte ich nur daran, dass mir in der nächsten Runde nicht dasselbe passiert. An dieser Stelle in Kurve 7 war es definitiv am gefährlichsten.»

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Martin weiter: «Es war sehr unglücklich für Marc – ich dachte wirklich, dass er es schafft. Aber jetzt haben wir noch einmal eine neue Chance, was mich natürlich auch sehr freut.»

Sicher ist nach dem Sprint auch, dass es nicht für reicht, um ganz an der Spitze zu fahren. «Es fehlt noch ein wenig, insbesondere in der Beschleunigung. Ich verliere aus mehreren Kurven zu viel. Hier liegt es auch an mir – ich werde versuchen, meinen Fahrstil noch weiter dahin zu optimieren, dass es auch in Portimao noch besser passt.»

Jorge Martin verabschiedete sich mit einem Gag und Kommentar zu der früheren Startzeit: «Ich bin es gewohnt, stundenlang zu Mittag zu essen – heute musste ich da schon Gas geben. Vielleicht war auch das mein Problem …»

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Der Stand in der Weltmeisterschaft nach dem außergewöhnlichen Sprint: Jorge Martin liegt bei noch 62 zu vergebenden Punkten nun noch 55 Zähler hinter Marc Marquez. Zugleich rückte der siegreiche Teamkollege von hinten. Das Polster auf Bezzecchi beträgt nur noch sieben Zähler.