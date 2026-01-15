Martin (Aprilia): «Es ist noch viel Zeit, um über die Zukunft zu sprechen»

In der Saison 2024 holte Jorge Martin mit dem Team Pramac den Weltmeister-Titel. Dies ist vor ihm noch keinem Fahrer eines Satellitenteams in der MotoGP-Ära gelungen. Lange vor dem Saisonfinale in Barcelona war klar, dass er 2025 zu Aprilia wechseln wird – er hatte den Kampf um den begehrten Platz im Ducati-Werksteam neben Pecco Bagnaia gegen Marc Marquez verloren.

Was folgte, war für den «Martinator» eine Saison zum Vergessen. Anfang Februar hatte er beim Sepang-Test einen folgenschweren Sturz, kurz vor Saisonbeginn stürzte er beim Training mit einem Supermoto-Bike. Im April hatte er einen schweren Crash beim Katar-GP. Seinen letzten Sturz hatte er im Motegi-Sprint, als er sich das rechte Schlüsselbein brach und danach die Grands Prix in Indonesien, Australien, Malaysia und Portugal auslassen musste.

Martin verletzte sich letztes Jahr vier Mal und stand in insgesamt 29 Rennen (Sprints und Grands Prix) nicht am Start. In seiner ersten Saison mit Aprilia kam der Spanier nie richtig in Schwung – er hatte drei Verletzungs-Comebacks und landete in der Gesamtwertung mit 34 Punkten auf Rang 21.

Dazu wurde vor dem England-GP in Silverstone öffentlich, dass Jorge Martin Aprilia vorzeitig verlassen und nach nur einem Jahr aufgrund nicht gegebener Konkurrenzfähigkeit von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machen möchte. Der Hersteller aus Noale, allen voran Rennchef Massimo Rivola, erteilten diesem Vorhaben eine Absage. Martin ruderte zurück und ein langwieriger Rechtsstreit wurde abgewendet – man hatte sich wieder lieb.

2026 wird Martin mit der Nummer 89 auf seiner RS-GP an den Start gehen und nach einem von Verletzungen geprägten Jahr 2025 eine neue Saison in Angriff nehmen. Es wird ein Neustart, der 27-Jährige glaubt wieder an die Konkurrenzfähigkeit seines Arbeitsgeräts und des Teams.

Jorge Martin wird 2026 wieder mit der Nummer 89 an den Start gehen Foto: Aprilia Racing Jorge Martin wird 2026 wieder mit der Nummer 89 an den Start gehen © Aprilia Racing

«Nach der letzten Saison habe ich viel gelernt. Jetzt bin ich sehr aufgeregt, in die neue Saison zu starten und meine Chance zu nutzen, denn das letzte Jahr war sehr dunkel», meinte er bei der Teampräsentation in Mailand am 15. Januar. «Ich bin sehr optimistisch, das Bike wurde stark verbessert. Wir konnten das in der letzten Saison bei Marco und den anderen Aprilia-Fahrern sehen. Ich freue mich darauf, zu starten, ich brauche aber meine Zeit. Ich benötige Zeit, um mich anzupassen, denn ich will nicht wieder stürzen. Sobald ich mit dem Bike bei 100 Prozent bin, sind wir für alles bereit.»

Gaben dem Madrilenen die Erfolge von Teamkollege Marco Bezzecchi und den anderen Aprilia-Fahrern in der Saison 2025 den Glauben an die RS-GP? «Ich habe das mehr von zu Hause aus mitverfolgt als auf dem Motorrad», schmunzelte Martin. «Ich konnte bei den Rennen nicht viel von meinem Potenzial zeigen, nun ist es an der Zeit, bereit zu sein und 100 Prozent zu geben. Marco und Raul haben es geschafft – ich bin mir sicher, dass auch ich es schaffen kann.»

