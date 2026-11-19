Dass Jorge Martin nach einer Vollkatastrophen-Saison 2025 ein Jahr später wieder an vorderster Front und gegen Marc Marquez um die MotoGP-Krone kämpfen, ist an sich eine Überraschung. Die Art und Weise, wie Martin seinen Australien-Crash im Duell mit Marquez verarbeitete, verdient darüber hinaus den Begriff «sensationell». Dass Martin beim Wüsten-Sprint in Katar, zwei Wochen nach dem Bruch seines rechten Handgelenks, erstens am Start, zweitens im Q2 war, drittens im Sprint aus Reihe 4 aufs Podest stürmte und viertens im Großen Preis punktete, ließ auch MotoGP-Insider in Fassungslosigkeit zurück.

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Das Resultat der rational nicht zu erklärenden Anstrengung: Im Team gelang es Aprilia Racing, die WM-Entscheidung zu vertagen. Da aber auch Marc Marquez zuletzt alles richtig machte, sieht nun alles einer WM-Party in Rot im zweiten Anlauf aus. Mit einem Sieg im Sprint könnte das Marquez-Feuerwerk bereits am Samstag gezündet werden.

Sämtliche Rechenbeispiele interessieren den WM-Zweiten vier Rennen vor Schluss nicht. Nach einer gut zehntägigen Pause sieht sich Jorge Martin nun in einer noch besseren Position, um auf der Strecke noch weiter vorne zu sein. Im Rahmen der Auftaktpressekonferenz im Autodromo von Portimao hob der Aprilia-Werksfahrer mit der Startnummer 89 den Daumen: «Ich fühle mich wesentlich besser. Wir haben die Zeit bestmöglich genutzt und alles dafür getan, dass ich die Rennen ohne Schmerzen fahren kann.»

Dennoch kommt Jorge Martin nicht um die harten Fakten herum. Verliert der «Martinator» am Samstag mehr als zwei Punkte auf «MM93» heißt der Weltmeister 2026 wieder Marc Marquez. Realist Martin: «Mein Ziel ist es, die Saison mit Aprilia bestmöglich abzuschließen. Ansonsten ist die Realität, dass es nicht in meinen Händen liegt. Ich denke deshalb nicht an den Titel, sondern daran, Rennen zu gewinnen und maximal viele Punkte für Aprilia zu holen.»

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Jorge Martin neben WM-Favorit Marc Marquez Foto: Gold and Goose Jorge Martin neben WM-Favorit Marc Marquez © Gold and Goose

Jorge Martin zur Lücke auf Marc Marquez und die WM-Chance aufrechtzuerhalten: «Ich gehe hier nicht auf die Strecke, um 24 Punkte auf Marc aufzuholen, denn das ist so gut wie unmöglich. Mein Ziel ist es aber, zu gewinnen. Ich habe hier bei meinem letzten Antreten gewonnen, denke, dass ich auf der Strecke meine Stärken gut einsetzen kann – alles andere wird sich danach zeigen.»